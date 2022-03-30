Dyson'dan temiz hava ve pürüzsüz ses veren hava temizleyici kulaklık

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Dyson giyilebilir teknolojiye ilk adımını Dyson Zone hava temizleyici kulaklık modeliyle attı. Yüksek kalitede ses verip gürültü önleyebilen kulaklık seti aynı zamanda burun ve ağza temiz hava akışı sağlıyor. Dyson Zone şehrin hava ve gürültü kirliliği sorunlarının üstesinden aynı anda gelebilen bir ürün.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her 10 kişiden 9'u kirletici limitlerin çok üstünde kirli hava soluyor. Covid-19 pandemisi ile azalan kirlilik seviyeleri hızla normale dönerek pandemi öncesi seviyeleri geçti. Avrupa'da 100 milyondan fazla insanın uzun süreli gürültüye maruz kaldığı da tahmin ediliyor.

Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme

Dyson Zone hava temizleyici kulaklık Dyson'ın hava akışı, filtreleme ve motor teknolojilerindeki 30 yıllık uzmanlığı ve iç ve dış mekân hava kalitesine ilişkin derin araştırmaları neticesinde ortaya çıktı. Kulaklıktaki kompresörler, çift katmanlı filtrelerden hava çekiyor ve temassız vizörden kanalize edilen iki temizlenmiş hava akışını kullanıcının burnuna ve ağzına yönlendiriyor.

Vizör üzerindeki şekillendirilmiş kanallar, temizlenmiş hava akışının burun ve ağza yakın tutulmasını ve rüzgârdan mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlıyor. Dyson Zone, müzik veya sesi olduğu gibi pürüzsüz bir şekilde kullanıcıya aktarmak için gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemini kullanıyor. Minimum bozulma ve nötr frekans tepkisi sayesinde zengin ve sürükleyici bir ses aktararak şehrin gürültüsünden kurtulmayı sağlıyor.

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Konfor için tasarlandı

Dünyadaki her insanın kafası birbirinden farklıdır. Dyson'ın ilk giyilebilir ürününde, Dyson mühendisleri konforu yeni bir yöntem geliştirerek düşünmek zorundaydı. Kafa ve yüz geometrilerine ilişkin ayrıntılı araştırma, mühendislerin Dyson Zone hava temizleyici kulaklığın farklı kafalarda nasıl duracağını ve farklı kafalarda nasıl performans göstereceğini ölçebileceği anlamına geliyordu. Kafa bandının kelepçe kuvveti, vizörün geometrisi ve malzemeleri, makinenin ayarlanabilirliği ve daha fazlası bu araştırma sürecinde yer aldı.

Bir atın eyerinin şeklinden ve tasarımından ilham alan Dyson Zone, ağırlığı tepeden ziyade kafanın yanlarına dağıtmak için tasarlandı. Bir eyer tipik olarak atın omurgası üzerinde kıvrılır ve yükü omurganın solundaki ve sağındaki alanlara temas yoluyla dağıtır. Bu yöntem, kafa bandındaki merkezi yastık için kullanılan bir biçim olarak öne çıkıyor.

Kulaklık yastıklarının geliştirilmesi üç nedenden dolayı önemli: konfor, kafa üstü denge ve pasif ses azaltma. Köpük, kulaklık yastıkları için olmazsa olmazdır, ancak Dyson mühendisleri, yoğunluğa, sıkıştırma ve geri esneme oranına göre en uygun malzemeyi seçmek için farklı köpüklerin yapısını derinlemesine araştırdı. Bunların tümü, basıncın kafaya temas şeklini değiştirmekteydi.

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Kulaklık ve kafa bandı yastıkları için en uygun köpüğü seçerken, sağladığı konforu, dengesini ve sağladığı akustik faydayı dengelemek önemliydi. Kulağın etrafındaki kalıp, temas noktalarının boyutunu artırarak daha iyi yalıtım sağlarken kulağı şehrin gürültüsünden kurtardı. Yastık, hem ses azaltma hem de konfor için geleneksel kulaklık yastıklarına kıyasla daha düzdür ve yastıklar, optimum konfor için kulaktaki açıyla aynı hizada bulunuyor.

Dyson Zone hava temizleyici kulaklık özellikleri:

Hareket halindeyken temiz hava ve yüksek kalitede ses sağlamak için etkili yeni format

Elektrostatik filtreleme, toz ve polen gibi 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin %99'unu yakalar

Potasyumla zenginleştirilmiş karbon filtre NO2 (Azot Dioksit), SO2 (Kükürt Dioksit) ve O3 (Ozon) gibi şehirde bulunan gazları yakalar

Temassız hava dağıtım vizörü, özellikle dış mekanlarda ve rüzgarlı havalarda kullanım için temiz hava akışını iki taraftan burun ve ağza yönlendirecek şekilde tasarlandı

Dyson Zone hava temizleyici kulaklığın en önemli parçaları her kulaklıkta bulunan iki küçük motordur. Bu motorlar, bugüne kadarki herhangi bir Dyson makinesinde bulunan en küçük motorlar olma özelliği taşıyor

Gelişmiş ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve yüksek performanslı neodim elektroakustik sistem, sesi sanatçının veya yaratıcının amaçladığı şekilde aynen kopyalayan zengin, sürükleyici ses sunar

Dyson Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü'nden 15 lisans öğrencisi, akustik geliştirme, elektronik ve hava akışı sistemleri gibi çeşitli alanları destekleyen Dyson Zone projesinde çalıştı

3 ANC (Aktif Gürültü Engelleme) modu: İzolasyon, Konuşma ve Şeffaf İzolasyon modu: Zengin, sürükleyici bir ses deneyimi sağlamak için en yüksek seviyede aktif gürültü engelleme. Bu özellik kulaklığınızı kullanırken çalıştığınızda konsantre olmanıza yarayacak. Konuşma modu , vizörü eğdiğinizde etkinleştirilir - pil gücünden tasarruf etmek için hava temizlemeyi otomatik olarak kapatır ve konuşmayı güçlendirir Şeffaf modu , acil servis sirenleri veya bilgilendirme anonsları gibi temel sesleri yükselterek çevrenizden haberdar olmanızı sağlamak için tasarlandı.

Dyson Zone 4 hava temizleme moduna sahip: Düşük, Orta, Yüksek ve Otomatik. Farklı efor seviyeleri farklı solunum modelleri gerektirdiğinden, Dyson Zone hava temizleyici kulaklıklar, ivmeölçerler tarafından bilgilendirilir ve Otomatik modda gerektiğinde Yüksek, Orta ve Düşük temizleme hızları arasında otomatik olarak geçiş yapıyor.

4 format: Hava temizleme, ses çalma ve ANC (Aktif Gürültü Engelleme) kombinasyonu. Bu durumda vizör takılı kalır Makine sadece ses için kullanılabilir. Bu durumda vizör hareket ettirilebilir Topluluk yüz maskesi kullanımı gerektiren durumlar için, topluluk yüz maskesi eki yalıtımlı bir çözüm oluşturur. Bu ek kutu içerisinden çıkar FFP2 (Bir solunum maskesi çeşidi) uyumlu yüz koruması gerektiren coğrafyalarda veya durumlarda, bir FFP2 yüz koruma eki gerekli filtreleme standardını karşılar. Bu ek kutu içerisinden çıkar



Dyson Zone hava temizleyici kulaklık, ileriki dönemde Dyson Demo Store’larda ve www.dyson.com.tr adresinde satışa sunulacak.

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