James Dyson 'problem çözen' genç beyinler arıyor

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Gençlerin dünyayı değiştirmek istediğine gerçekten inanan ve teşvik edilmeleri gerektiğini düşünen James Dyson, her yıl genç mucitlere yönelik bir yarışma düzenlenmesine öncülük ediyor. Uluslararası çapta gerçekleştirilen tasarım yarışmasında ana hedef "problem çözen" bir şey geliştirerek gerçek dünya sorunlarına akıllıca çözümler sunmak.

Hayatın her aşamasında karşılaşılabilecek zorluklar esasında basit mantıkta yapılmış icatlarla çözülebilir. Tam da bu düşünceyle yola çıkan James Dyson Vakfı girişimci ruha sahip kişilerde bu yönde bir buluş arıyor. Daha da sevindirici olanı bu yıl yarışmaya Türkiye’den de başvuru kabul edilecek olması. Sir James Dyson'ın bizzat kendisinin de dahil olduğu yarışmayla ilgili detaylara Dyson Newsroom üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kazananların ne gibi avantajları olacak?

Öncelikle ciddi bir para ödülünden söz edildiğini belirtelim. Ulusal kazananlar için 5 bin sterlin, uluslararası kazananlar içinse 30 bin sterlin vadediliyor. Bunun da söz konusu buluşların gelişiminde bir sonraki aşamaya geçmek için oldukça yeterli bir miktar olduğunu söyleyebiliriz.

İkinci kazanım ise "medyada görünürlük" olarak çıkıyor karşımıza. Kazananlar için en az para ödülü kadar değerli yeni kapılar açılıyor. Medya ilgisinin ardından ürün geliştirmeyi ve sosyal çevre edinmeyi destekleyici bağlantılar kurmak daha da kolay hale geliyor. Genç girişimciler deyim yerindeyse kamu ve endüstri profesyonellerinin "radarına giriyor".

James Dyson Ödülü'nü daha önce kazananlardan "mentorluk almak" da en büyük getirilerden biri. Bu seçkin yarışmada boy göstererek icatlarını ticarileştirenler için bir sosyal çevre ağı oluşturuldu. Bu platformda daha önce ödül kazananlarla iletişime geçerek deneyim ve fikirlerinden faydalanmak mümkün hale geliyor.

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İyi bir başvuru nasıl olmalı?

James Dyson Ödülü'ne sıkı bir aday olabilmek için belirli kriterleri gözden kaçırmamanız gerekiyor. Projenizin basit mantıkta yapılmış olması ve gerçek dünyadaki problemlere akıllıca çözümler sunabilmesi sizi rakiplerinizin arasından birkaç adım öne çıkaracaktır.

Buna ek olarak Dyson mühendislerinin arayışlarına yönelik buluşların da büyük bir avantaja sahip olduğunu belirtelim. Bu konuda araştırma yapmak için Dyson'da Yeni Ürün İnovasyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve uzun süredir James Dyson Ödülü jüriliği yapan Peter Gammack'in önerilerine kulak verebilirsiniz.

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İlham arayanlara başarı hikayeleri

Yarışmaya 2014 yılında katılarak uluslararası çapta ödül kazanan mucit, mOm incubators isminde bir kuvöz geliştirmişti. Yenidoğan bakımı için daha iyileştirilmiş koşullar sunan bu kuvöz şu anda başarılı bir şekilde kullanılıyor ve şimdiye kadar 20'den fazla çocuğun hayatına dokundu.

ABD'de 2017 ikincisi olarak ulusal ödül kazanan bir mucit el yıkamayı teşvik eden renkli bir sabun kalemi tasarlamıştı. SoaPen isimli buluş daha sonra ticarileştirilirken, proje sahibinin Forbes 30 Yaş Altı 30 İsim Listesi gibi prestijli bir sayfada yer almasını sağladı.

Hep birlikte 2011 yılının Singapur ikincisine bir göz atalım. Rabbit Ray adlı iletişim aracı hastane personelinin, çocuklara tıbbi prosedürleri anlatırken kullanması için tasarlandı. Esther Wang'in buluşu Rabbit Ray şu anda 23 ülkede 44 hastane tarafından kullanılıyor. Ayrıca günümüzde aşılardan kemoterapiye kadar birçok alanda tıbbi prosedür iletişimini destekliyor.

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Yarışma süreci, ödül ve son başvuru tarihi

James Dyson Ödülü için ana odak noktası başta da belirttiğimiz üzere problem çözen bir şey tasarlamak. Söz konusu şey günlük hayatta karşılaşılan bir sorun da olabilir global çapta bir problem de. Burada önemli olan şey çözümün etkili olması ve uygun bir tasarımla sunulması.

Süreç nasıl işliyor?

Yarışmada bir ulusal kazanan ve iki ulusal ikinci ödüllendiriliyor. Dyson mühendislerinden oluşan bir panel, kazananlar arasından 20 başvurudan oluşan uluslararası Top 20 listesini belirliyor. Bunlar arasından en iyi 20 proje ise daha sonra uluslararası kazananları seçen Sir James Dyson tarafından mercek altına alınıyor.

Para ödülleri

Sir James Dyson tarafından seçilen Uluslararası kazananlar 30.000 sterline kadar para ödülü alma hakkı kazanır

kadar para ödülü alma hakkı kazanır Uluslararası ikinciler 5.000 sterlin para ödülü alma hakkı kazanır

para ödülü alma hakkı kazanır Ulusal kazananın her biri 5.000 sterlin para ödülü alma hakkı hazanır

Son başvuru tarihi: 6 Temmuz 2022 gece yarısı

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Nasıl başvuracaksınız?

Katılımcılar, James Dyson Ödülü web sitesi aracılığıyla online bir başvuru formuyla yarışmaya başvurabilirler.



Katılımcılar, buluşlarının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve geliştirme süreçlerini açıklamalıdır. En iyi başvurular, gerçek bir problemi çözen, net bir şekilde açıklanan, gelişimi gösteren, prototip oluşturmayı sağlayabilen, destekleyici görüntülere ve bir videoya sahip olan başvurulardır.

Jüriler, Covid-19 salgınının bir sonucu olarak prototip oluşturma ve ürün geliştirme kısıtlamalarını dikkate alacaktır.

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Uygunluk kriterleri

Adaylar, lisans veya lisansüstü mühendislik/tasarım ile ilgili bir derse en az bir yarıyıl kayıtlı veya son dört yıl içinde kayıt yaptırmış olmalıdır. Bu dersler, James Dyson Ödülü'ne katılmak için seçilen bir ülke veya bölgedeki bir üniversitede olmalıdır.

Ekip girişleri söz konusu olduğunda, tüm üyeler James Dyson Ödülü'ne katılmak için seçilen bir ülke veya bölgedeki bir üniversitede lisans veya yüksek lisans programına en az bir sömestr için kayıt yaptırmış veya son dört yıl içinde eğitim almış olmalıdır. En az bir ekip üyesi, mühendislik veya tasarım alanında eğitim görmüş olmalıdır. Seviye 6 veya Seviye 7'de bir başlangıç derecesine katılanlar ve bu dereceyi son dört yılda tamamlayanlar ödüle girmeye hak kazanırlar.

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