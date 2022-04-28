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    E-devlet'e tüm telefon ve internet tarifelerini karşılaştırma özelliği geliyor

    E-devlet'e yakın zamanda eklenecek özellik sayesinde tüketiciler tüm telefon, internet ve TV hizmetlerinin tarife ve kampanya tekliflerini tek ekranda görüntüleyebilecek. Karşılaştırma yapabilecek.
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    E-devlet'e telefon ve internet tarifelerini kıyaslama özelliği
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    E-devlet’e yakında tüm telefon, internet ve TV tarifelerini karşılaştırma özelliği gelecek. Bu özellik üzerinde çalışan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından taslak düzenleme yayımlandı. Özelliğin detayları belli oldu. Son değişiklikler yapılarak bu hizmetin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması hedefleniyor.

    Tüketiciler e-Devlet üzerinden mobil telefon, sabit telefon, sabit internet, adrese dayalı mobil internet ve TV seçenekleri arasından dilediği firmaların tarifelerini sorgulayabilecek. Tek ekrandan tüm kampanyalara bakabilecek. Paket içeriği, internet hızı, taahhüt süresi gibi filtreleme seçenekleri kullanılarak ucuzdan pahalıya sıralama imkanı verilecek. İnternet ve sabit telefon aboneliklerinde, tüketicinin adresine özel teklifler de kullanıcıya gösterilecek. Numara taşımamaya veya internet servis sağlayıcı değiştirmeye özel kampanyalara da yer verilecek.

    Tarifelerin tüm detayları gösterilecek

    Taslak düzenlemede belirtilene göre kullanıcılar tarifeleri detaylı bir şekilde karşılaştırabilecek. Tarife ve kampanya tekliflerden ikisi seçildikten sonra, detay kısmında yer alan parametreler de dahil olmak üzere tüm özelliklerin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkan sağlayacak.

    Abone sayısı 200 bin ve üzerinde olan tüm işletmeciler bu sisteme dahil edilecek. Sorgu sonuçları anlık olarak gösterilecek. Bekleme süresi olmayacak.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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