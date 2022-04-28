E-devlet'e tüm telefon ve internet tarifelerini karşılaştırma özelliği geliyor

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E-devlet’e yakında tüm telefon, internet ve TV tarifelerini karşılaştırma özelliği gelecek. Bu özellik üzerinde çalışan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından taslak düzenleme yayımlandı. Özelliğin detayları belli oldu. Son değişiklikler yapılarak bu hizmetin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması hedefleniyor.

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Tüketiciler e-Devlet üzerinden mobil telefon, sabit telefon, sabit internet, adrese dayalı mobil internet ve TV seçenekleri arasından dilediği firmaların tarifelerini sorgulayabilecek. Tek ekrandan tüm kampanyalara bakabilecek. Paket içeriği, internet hızı, taahhüt süresi gibi filtreleme seçenekleri kullanılarak ucuzdan pahalıya sıralama imkanı verilecek. İnternet ve sabit telefon aboneliklerinde, tüketicinin adresine özel teklifler de kullanıcıya gösterilecek. Numara taşımamaya veya internet servis sağlayıcı değiştirmeye özel kampanyalara da yer verilecek.

Tarifelerin tüm detayları gösterilecek

Taslak düzenlemede belirtilene göre kullanıcılar tarifeleri detaylı bir şekilde karşılaştırabilecek. Tarife ve kampanya tekliflerden ikisi seçildikten sonra, detay kısmında yer alan parametreler de dahil olmak üzere tüm özelliklerin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkan sağlayacak.

Abone sayısı 200 bin ve üzerinde olan tüm işletmeciler bu sisteme dahil edilecek. Sorgu sonuçları anlık olarak gösterilecek. Bekleme süresi olmayacak.

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