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    Anlık Bildirim

    Nerede oy kullanacağım? e-Devlet sandık sorgulama sayfası açıldı

    14 Mayıs seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanacağınızı, evinizden çıkmadan e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. e-Devlet'ten sandık sorgulama nasıl yapılır?     
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    E-Devlet'te seçim sandık sorgulama nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenlerin nerede oy kullanacağı bilgisi muhtarlık binalarından ilan edilmişti. Şimdi de sandık bilgileri e-Devlet’e yükledi. “Hangi sandıkta oy kullanacağım?” sorusuna e-Devlet üzerinden yanıt bulunabiliyor.

    E-Devlet oy sandığı sorgulama

    • e-Devlet’te “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı” tarafından hizmete alınan “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” sayfasında nerede oy vereceğinizi, sandık numaranızı ve sıra numaranızı görüntüleyebilirsiniz.
    • Bu bilgilere ek olarak sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin bilgileri de görüntülenebiliyor. İkametgahınızda tanımadığınız kişiler görünüyorsa itiraz edebilirsiniz.

    Oy sandığı sorgulamak için: Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama

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