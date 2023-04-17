Nerede oy kullanacağım? e-Devlet sandık sorgulama sayfası açıldı

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenlerin nerede oy kullanacağı bilgisi muhtarlık binalarından ilan edilmişti. Şimdi de sandık bilgileri e-Devlet’e yükledi. “Hangi sandıkta oy kullanacağım?” sorusuna e-Devlet üzerinden yanıt bulunabiliyor.
E-Devlet oy sandığı sorgulama
- e-Devlet’te “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı” tarafından hizmete alınan “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” sayfasında nerede oy vereceğinizi, sandık numaranızı ve sıra numaranızı görüntüleyebilirsiniz.
- Bu bilgilere ek olarak sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin bilgileri de görüntülenebiliyor. İkametgahınızda tanımadığınız kişiler görünüyorsa itiraz edebilirsiniz.
Oy sandığı sorgulamak için: Yurt İçi Seçmen Kaydı SorgulamaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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