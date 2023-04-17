Huawei Band 8 akıllı bileklik tanıtıldı: Tek şarjla 14 gün!

Huawei Band 8 özellikleri
Band 8 modeli hızlı şarjı destekliyor. Bileklik, 5 dakikalık şarjla 2 güne kadar kullanım sağlıyor, tam şarj olması da 45 dakika sürüyor.
HarmonyOS 3.1 ile gelen ilk Huawei akıllı bilekliği olan Band 8, TruSleep 3.0 teknolojisiyle önceki modellere kıyasla %10 oranında daha doğru uyku takibi yapıyor. Huawei TruSeen 5.0 teknolojisi sayesinde de kalp atış hızında %10 oranında daha doğru ölçümler yapıyor. Bileklik, kullanıcının 7 günlük dinlenme kalp atış hızını grafiksel olarak gösteriyor. Otomatik kan oksijen tespiti, kalp sağlığı araştırması, kadın sağlığı yönetimi, tüm gün stres takibi özellikleri de mevcut.
Band 8, Huawei’nin akıllı negatif ekrana sahip ilk fitness takipçisi. Sağa kaydırma hareketiyle, müziği kontrol etmenizi, programlarınızı ve uçuşlarınızı görüntülemenizi vs. sağlayan, telefondan gelen akıllı mesajları da görebildiğiniz bir ekran açılıyor. NFC modelinde bilekliği ulaşım kartı veya ödeme aracı olarak da kullanmak mümkün.
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