Huawei Band 8 akıllı bileklik tanıtıldı: Tek şarjla 14 gün!

Tam Boyutta Gör Huawei, Nova 11 serisi akıllı telefonlar, Huawei Enjoy X orta seviye telefon, Huawei Matebook D 14 (2023) ve MateBook D 16 notebooklarla birlikte Huawei Band 8 akıllı bileklik modelini duyurdu. Band 8, şirketin şimdiye kadarki en hafif, en ince ve geniş ekranlı akıllı bilekliği. Huawei Band 8 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Huawei Band 8 özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei Band 8, 14 gram ağırlığıyla selefine göre biraz daha hafif ve 8.99mm inceliğinde. 1.47 inç, 368 x 194 piksel çözünürlüğünde, 2.5D kavisli ekrana bakıyoruz. Akıllı bileklik, %65 ekran gövde oranına sahip. Fitness takipçisi, aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce saat yüzü ile geliyor.

Band 8 modeli hızlı şarjı destekliyor. Bileklik, 5 dakikalık şarjla 2 güne kadar kullanım sağlıyor, tam şarj olması da 45 dakika sürüyor.

HarmonyOS 3.1 ile gelen ilk Huawei akıllı bilekliği olan Band 8, TruSleep 3.0 teknolojisiyle önceki modellere kıyasla %10 oranında daha doğru uyku takibi yapıyor. Huawei TruSeen 5.0 teknolojisi sayesinde de kalp atış hızında %10 oranında daha doğru ölçümler yapıyor. Bileklik, kullanıcının 7 günlük dinlenme kalp atış hızını grafiksel olarak gösteriyor. Otomatik kan oksijen tespiti, kalp sağlığı araştırması, kadın sağlığı yönetimi, tüm gün stres takibi özellikleri de mevcut.

Band 8, Huawei’nin akıllı negatif ekrana sahip ilk fitness takipçisi. Sağa kaydırma hareketiyle, müziği kontrol etmenizi, programlarınızı ve uçuşlarınızı görüntülemenizi vs. sağlayan, telefondan gelen akıllı mesajları da görebildiğiniz bir ekran açılıyor. NFC modelinde bilekliği ulaşım kartı veya ödeme aracı olarak da kullanmak mümkün.

Huawei Band 8 fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Huawei Band 8 akıllı bilekliğin fiyatı; yaklaşık 39 dolar. NFC modeli, 45 dolara satılacak. Gece siyahı, pembe, yeşil ve turuncu renk seçenekleriyle gelen bileklik, 26 Nisan itibarıyla satışta olacak.

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