E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı

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Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın girişimiyle herkese ücretsiz maske dağıtılacağı duyurulmuş ePTTAVM üzerinden başvuru formu hazırlanmıştı. Sitenin yoğunluğu kaldırmaması nedeniyle başvuru talebi e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresinden evinizdeki her birey için 5’er adet ücretsiz maske siparişi verebilirsiniz. Her hafta kişi başı 5’er adet sipariş verilebiliyor. Gönderimler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak yapılacak.

Paralı maske satışı yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlediği kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı ve yeni kararlar alındığını duyurdu. Bundan böyle parayla maske satışı durdu. Sadece ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

https://basvuru.turkiye.gov.tr/

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