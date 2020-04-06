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    E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı

    Vatandaşlara e-Devlet üzerinden ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı. Parayla maske satışı yasaklandı. Devlet salgın bitene kadar herkese ücretsiz olarak maske verecek.
    2 gün
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    67
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı
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    Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın girişimiyle herkese ücretsiz maske dağıtılacağı duyurulmuş ePTTAVM üzerinden başvuru formu hazırlanmıştı. Sitenin yoğunluğu kaldırmaması nedeniyle başvuru talebi e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

    https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresinden evinizdeki her birey için 5’er adet ücretsiz maske siparişi verebilirsiniz. Her hafta kişi başı 5’er adet sipariş verilebiliyor. Gönderimler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak yapılacak.

    Paralı maske satışı yasaklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlediği kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı ve yeni kararlar alındığını duyurdu. Bundan böyle parayla maske satışı durdu. Sadece ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

    https://basvuru.turkiye.gov.tr/



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    deoks 2 gün en beğenilen
    Güvenlik için matematik işlemi sormuşlar. Çok sıkıntı çıkacak :D
    7 Yanıt Yanıtla +89
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün deoks
    Hayda %50 nasıl alacak :D Şaka bir yana iyi bir uygulama olmuş. Yani hatta zaruri idi. Yani maske kullanmak zorunlu diyorsan, yoksa cezası var diyorsan herkesin hele bir de böyle karaborsaya düşmüşken ve işsiz kalmışken buna yatıracak parası olamayacağına göre sosyal devletliği göstermek gerekirdi. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta güzel ön ayak oldu galiba bu işe.
    Yanıtla +15
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    Akn II (Uğur AKINERLER ) 2 gün deoks
    Kesinlikle 👍👍😂😂😂😂😂
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    shakircan (shakircan -) 2 gün deoks
    Şöyle 2 haneli iki sayının toplamını sorsalarmış keşke. Yapamayan çıkmasın evden
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    NOSTOY (Mustafa GÜLER) 2 gün deoks
    Sıkıntı sitenin kendisinde. Doğru cevap verin diyor. 4*7 = 28 yazıyorum
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    ıspır (ispir 2516) 2 gün
    helal olsun devlet varolsun vatandaşa hizmete devam piyasadaki çakallara adam diye esnaf üretici olan üç kagıtçılara zehir zıkkım olsun
    1 Yanıt Yanıtla +43
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    Bay Robot ( tunc) 2 gün
    Bizim millet beleşi duyunca matematik profesörü dahi olur siz merak etmeyin...
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    levis501 (osman tindü) 8 sa.
    Yasakdan 1 gün önce 50 tane sipariş etmiştim. Ertesi günü de eptt ve edevlet üstünden de başvurdum. Tahmin edin hangisi daha önce geldi :) Tabiki para ile aldığım. Bedava olanları hala bekliyoruz. :)
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    -Blue- 10 sa. yeni yorumcu
    Güzelmiş
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    DH Misafiri 16 sa.
    e-ptt den sipariş verdim tekrar e devletten mi sipariş vermek lazım.
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    ipli jeton (Adem Gdk) 8 sa. DH Misafiri
    Hayır. eptt'den yapılan siparişler iptal edilmedi.

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    kazuya58 (sinan polat) 1 gün
    Maske dağıtım uygulamasının mimarı ve aynı zamanda bu uygulamanın e devlete entegrasyon sürecinde teknik desteğini esirgemeyen ekrem ve mansur beylere teşekkür ediyorum. Onlar olmasa 70 liralık koliyi 150 ye okutacaktı hokümet.

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    furkansulek (FURKAN SÜLEK) 1 gün
    [spoiler=1382374049]Hocam sipariş vereli 1 gün oldu sabredin ptt kargo internetten aldigimi bile 1 haftada anca getiriyor ki yogun zaman şuan 1 aya anca gelir
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    sipariş eden var mı? ben eptt üzerinden sipariş verdim. gelmedi daha bana
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 gün
    Maskesi gelen oldu mu? Bir inceleme bekliyoruz.
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    matematik sorusu beni bitirdi ama. 11+4 kaç eder. bilen var mı
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    DH Misafiri 1 gün
    yerden toplayıp yıkayıp karaborsa yapmasınlarda... o kadar çok akılsız var ki...
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    43 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

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    maske, e-devlet ve
    5 etiket daha ücretsiz maske nasıl sipariş verilir Türkiye Haberleri koronavirüs Bilim ve Teknoloji
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