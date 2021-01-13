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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    E-ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus tanıtıldı

    Lenovo ThinkBook Plus arka kısımdaki 12 inçlik e-ink ekranı ile monokrom tecrübeye uyacak pek çok uygulamayı kullanmanızı ve dijital kitap okumanızı sağlıyor.
    9 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    E-ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus tanıtıldı
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    TCL markasının renkli elektronik ekranlı tablet modelini tanıtmasının ardından Lenovo da ikinci nesil e-ink ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Lenovo ThinkBook Plus ikinci ekranıyla verimliliğe odaklanıyor.

    Lenovo ThinkBook Plus özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkBook Plus dizüstü modeli kapağın üzerindeki 12 inçlik e-ink kromatik ekran ile dikkat çekiyor. Bu ekranda Microsoft Office, Chrome gibi pek çok uygulama çalıştırılabiliyor. Ekran kalemi de not almayı kolaylaştırıyor. 

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    Ayrıca e-kitap olmak için de oldukça ideal. Bu sayede ikisi-bir-arada dizüstü modelleri gibi ekranı döndürme zorunluluğu olmuyor ve cihazı kapattığınızda bir e-kitap okuyucu ortaya çıkıyor.

    13.3 inçlik ana ekranı 2560x1600 piksel çözünürlük sunan dizüstü modeli onbirinci nesil Intel işlemcilerde gücünü alıyor. 1TB’a kadar SSD ve 16GB’a kadar RAM seçenekleri ile sistem desteklenmiş.

    15 saate kadar kullanım süresi olan dizüstü sadece e-ink ekranla 24 saate çıkabiliyor. Intel Xe grafikler, WiFi 6, 2W stereo Harman Kardon hoparlör, 2 adet Thunderbolt 4 uyumlu USB Tip-C girişi gibi özellikleri olan Lenovo ThinkBook Plus için 1549$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.

    E-ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus tanıtıldı
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    https://www.engadget.com/lenovo-thinkbook-plus-gen-2-i-e-ink-screen-laptop-170048754.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    jervis (M. Kucuk) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Valla e-ink mantıklı , zaten ana ekran olmayacak ama fiyat konusu nedeniyle sıkıntı.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1500 dolar buna bayilacan bir de üstüne intel çilesi çekeceksin...
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 = e-ink ! :)
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    gidi (gidi gidi) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    sozde thinkpad, yenilikci son teknoloji ama intel nedir arkadas ya amdlisi yok mu bunun
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper ürün olmuş. Haberde önemli bir detay atlanmış, cihazın kalemi var. E-ink cihazlarda en çok ihtiyaç duyduğum şey ve kalemli E-ink cihazlar saçma sapan fiyatlara satılırken bu cihazın bu ekran boyutunda kalemle gelmesi cihazı bu fiyata bile bedava yapıyor. Kalemli e-ink cihazları fahiş fiyata satan diğer markalara kapak olmuş... Bravo!
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onun da çok işe yaradığı yerler var ama yine de Touchpad'e ekran koymaktan daha orjinal ve daha işe yarar bir fikir bence.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    eğer ilave bir vergi, gümrük, bayi karı vs binmeksizin bu fiyattan piyasaya girerse ciddi anlamda düşünebileceğim bir ürün olmuş.
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    napolyon94 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aradığım kan, tam akademik bilgisayar olmuş.
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