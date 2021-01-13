E-ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus tanıtıldı

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TCL markasının renkli elektronik ekranlı tablet modelini tanıtmasının ardından Lenovo da ikinci nesil e-ink ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Lenovo ThinkBook Plus ikinci ekranıyla verimliliğe odaklanıyor.

Lenovo ThinkBook Plus özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkBook Plus dizüstü modeli kapağın üzerindeki 12 inçlik e-ink kromatik ekran ile dikkat çekiyor. Bu ekranda Microsoft Office, Chrome gibi pek çok uygulama çalıştırılabiliyor. Ekran kalemi de not almayı kolaylaştırıyor.

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Ayrıca e-kitap olmak için de oldukça ideal. Bu sayede ikisi-bir-arada dizüstü modelleri gibi ekranı döndürme zorunluluğu olmuyor ve cihazı kapattığınızda bir e-kitap okuyucu ortaya çıkıyor.

13.3 inçlik ana ekranı 2560x1600 piksel çözünürlük sunan dizüstü modeli onbirinci nesil Intel işlemcilerde gücünü alıyor. 1TB’a kadar SSD ve 16GB’a kadar RAM seçenekleri ile sistem desteklenmiş.

15 saate kadar kullanım süresi olan dizüstü sadece e-ink ekranla 24 saate çıkabiliyor. Intel Xe grafikler, WiFi 6, 2W stereo Harman Kardon hoparlör, 2 adet Thunderbolt 4 uyumlu USB Tip-C girişi gibi özellikleri olan Lenovo ThinkBook Plus için 1549$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.

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https://www.engadget.com/lenovo-thinkbook-plus-gen-2-i-e-ink-screen-laptop-170048754.html

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