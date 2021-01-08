Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı

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Çinli Xiaomi'nin Redmi markası bu ay uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon duyurmaya hazırlanıyor. Qualcomm'un yeni üst sınıf işlemcisiyle donatılması beklenen K40 Pro'nun dış görünümüyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.

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Akıllı telefonun hem ön hem de arka tasarımını gözler önüne seren yeni yüksek kaliteli görüntüler yayınlandı. Paylaşılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere cihaz ince çerçevelere donatılmış düz bir ekranla gelecek.

Redmi başkanı açıklamıştı

Redmi başkanı Lu Weibing daha önce yaptığı bir açıklamada Snapdragon 888'li akıllı telefon çıkaran ilk şirketlerden biri olacaklarını söylemişti. Görünüşe bakılırsa bu model Redmi K40 Pro olacak.

Cihaz Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş en uygun fiyatlı amiral gemilerinden biri olabilir. Duyurunun Ocak ayında yapılması bekleniyor. Henüz Redmi K40 Pro'nun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi bulunmuyor.

https://news.mydrivers.com/1/733/733608.htm

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