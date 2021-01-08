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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı

    Bu yılın merakla beklenen telefonlarından biri olan Redmi K40 Pro'nun nasıl bir tasarıma sahip olacağı netleşti. Amiral gemisi telefonun yüksek kaliteli görselleri yayınlandı.
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    Cep Telefonları
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    Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı
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    Çinli Xiaomi'nin Redmi markası bu ay uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon duyurmaya hazırlanıyor. Qualcomm'un yeni üst sınıf işlemcisiyle donatılması beklenen K40 Pro'nun dış görünümüyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.

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    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı: İşte detaylar"

    Akıllı telefonun hem ön hem de arka tasarımını gözler önüne seren yeni yüksek kaliteli görüntüler yayınlandı. Paylaşılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere cihaz ince çerçevelere donatılmış düz bir ekranla gelecek.

    Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı

    Redmi başkanı açıklamıştı

    Redmi başkanı Lu Weibing daha önce yaptığı bir açıklamada Snapdragon 888'li akıllı telefon çıkaran ilk şirketlerden biri olacaklarını söylemişti. Görünüşe bakılırsa bu model Redmi K40 Pro olacak.

    Cihaz Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş en uygun fiyatlı amiral gemilerinden biri olabilir. Duyurunun Ocak ayında yapılması bekleniyor. Henüz Redmi K40 Pro'nun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi bulunmuyor.



    https://news.mydrivers.com/1/733/733608.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    k20 pro pop-up kamera amoled ekran vardı bide şuna bak
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    CDDH (Atakan Ünsal) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeter artık yeter. Üst kasa boşluğuyla alt kasa boşluğunu aynı tutun yeter. iğrenç orantısız duruyor. Üst ve alt kısmı eşit tutan tek marka apple gördüğüm kadarıyla
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    Elektrikliarabasever 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlarda bu iğrenç tasarımı her modelde kullanmaya yemin ettiler sanırım çok fena şekilde Samsung çakması duruyor tasarımlar. Mi8 varken herkes iPhone sanıyordu Mi10 varken herkes Samsung sanıyordu önden bakınca Huawei gibi kendi tasarım dilini oluşturamadılar yıllardır (Mi6 için bunu diyemem şahsen)
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    the most important thing 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Redmi kronik sorunları olan bir yan-marka
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Bu telefonun 2 nesil öncesi benim elimde var, nasıl bir kronik sorundan bahsediyorsunuz? K20 Pro kusursuz bir telefon, uzun yıllar boyunca da bana ve birçok kişiye hizmet etmeye devam edecektir...
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