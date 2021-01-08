Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı

Çinli Xiaomi'nin Redmi markası bu ay uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon duyurmaya hazırlanıyor. Qualcomm'un yeni üst sınıf işlemcisiyle donatılması beklenen K40 Pro'nun dış görünümüyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.İlginizi Çekebilir Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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Akıllı telefonun hem ön hem de arka tasarımını gözler önüne seren yeni yüksek kaliteli görüntüler yayınlandı. Paylaşılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere cihaz ince çerçevelere donatılmış düz bir ekranla gelecek.
Redmi başkanı açıklamıştı
Redmi başkanı Lu Weibing daha önce yaptığı bir açıklamada Snapdragon 888'li akıllı telefon çıkaran ilk şirketlerden biri olacaklarını söylemişti. Görünüşe bakılırsa bu model Redmi K40 Pro olacak.
Cihaz Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş en uygun fiyatlı amiral gemilerinden biri olabilir. Duyurunun Ocak ayında yapılması bekleniyor. Henüz Redmi K40 Pro'nun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi bulunmuyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.