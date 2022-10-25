Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Popüler e-ticaret sitesini taklit ederek 15 milyon lira dolandırdılar

    Türkiye'deki popüler bir e-ticaret sitesini taklit ederek 15 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Dolandırıcıların elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirdiği belirlendi.
    Oy Ver

    E-ticaret sitesini taklit ederek 15 milyon lira dolandırdılar Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden birinin sahtesini yaparak kullanıcıları buraya yönlendiren ve yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen örgüte operasyon yapıldı. Adana merkezli olarak 11 ilde yürütülen operasyonda 110 zanlı yakalandı.

    Yapılan açıklamaya göre popüler bir e-ticaret sitesini taklit ederek müşterileri kendi ödeme kanallarına yönlendirdiler. Sahte siteden alışveriş yapmaya çalışan 500 kişiden 15 milyon dolar gelir elde ettiler.

    Haklarında gözaltı kararı verilen 128 zanlıdan, internet sitelerini taklit eden web tasarımcısı O.Ç'nin de aralarında olduğu 114 kişi yakalandı.

    Elde edilen geliri kripto paraya çevirdiler

    Kişilerin elde ettiği geliri kripto para borsalarına yatırarak aklamaya çalıştığı tespit edildi. Kripto para borsalarındaki yaklaşık 6 milyon lira değerindeki dijital cüzdanlara bloke konuldu. Örgüt üyelerinin ayrıca yasa dışı bahis oynattığı da belirlendi. Bugüne kadar 60 milyon liralık yasa dışı bahis işlemi gerçekleştiği tespit edildi.

    Yakalanan zanlılar hakkında “suç işlemek adına örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis” ve “suçta kullanılan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından adliyeye sevk edildi.

    Sahte web sitesi nasıl anlaşılır?

    Ziyaret ettiğiniz bir sitenin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamanın en iyi yolu tarayıcıda link ismine ve SSL sertifikasına bakmaktır. Hackerlar, popüler bir sitenin birebir aynı tasarımını yapabilir ancak birebir aynı ismi kopyalayamaz. Adres çubuğunda bir harf değişikliği veya uzantı değişikliği yaparak sizi kandırmaya çalışabilir. Örneğin donanimhaber.com yerine donanlmhaber.xyz sitesine bağlanmış olabilirsiniz. Özellikle de i yerine l veya 1 ve o yerine 0 gibi karakterler kullanılarak müşteriler tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. hepslburada, trendy0l, nll.com, hepsiburada.info, trendyol.biz, shop-amazon.com gibi sahte isimler kullanabilirler. 

    E-ticaret sitesini taklit ederek 15 milyon lira dolandırdılar Tam Boyutta Gör

    Sitenin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamanın diğer yolu ise SSL sertifikasına bakmaktır. Masaüstü tarayıcılarda adres çubuğundaki kilit işaretine bakarak bir sitenin SSL sertifikasını görebilirsiniz. Mobil tarayıcıların menüsünde yer alan "site bilgileri" kısmından sertifika bilgilerine erişebilirsiniz. SSL sertifikası kısmında "Bağlantı Güvenli" yazmalı ve sertifika bilgilerinde söz konusu e-ticaret sitesi hakkında bilgiler yer almalı.

    Mobil uygulamaları kullanın

    Online alışveriş için en güvenli yöntemi ise resmi mağazalardan indirilen mobil uygulamaları kullanmaktır. App Store, Google Play Store ve Huawei App Gellery'den indireceğiniz uygulamalarda sahte uygulamaya rastlama riskiniz yok denecek kadar azdır. İlgili sitenin adını arama alanına yazarak çok yorumu ve puanı olan uygulamayı indirerek güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    xmenvirüs +193 Gavurevladi +150 Rammercan +127 serdarcenk +101 MunOG +99 Kraaz +97 help desk +93 matador_mirkhan +72 Akbaba89 +57 alperen_69 +52
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    17 Kişi Okuyor (1 Üye, 16 Misafir) 7 Masaüstü 10 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3015 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hack, e-ticaret ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız