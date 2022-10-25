Popüler e-ticaret sitesini taklit ederek 15 milyon lira dolandırdılar

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Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden birinin sahtesini yaparak kullanıcıları buraya yönlendiren ve yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen örgüte operasyon yapıldı. Adana merkezli olarak 11 ilde yürütülen operasyonda 110 zanlı yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre popüler bir e-ticaret sitesini taklit ederek müşterileri kendi ödeme kanallarına yönlendirdiler. Sahte siteden alışveriş yapmaya çalışan 500 kişiden 15 milyon dolar gelir elde ettiler.

Haklarında gözaltı kararı verilen 128 zanlıdan, internet sitelerini taklit eden web tasarımcısı O.Ç'nin de aralarında olduğu 114 kişi yakalandı.

Elde edilen geliri kripto paraya çevirdiler

Kişilerin elde ettiği geliri kripto para borsalarına yatırarak aklamaya çalıştığı tespit edildi. Kripto para borsalarındaki yaklaşık 6 milyon lira değerindeki dijital cüzdanlara bloke konuldu. Örgüt üyelerinin ayrıca yasa dışı bahis oynattığı da belirlendi. Bugüne kadar 60 milyon liralık yasa dışı bahis işlemi gerçekleştiği tespit edildi.

8 ilde operasyon: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu 5 gün önce eklendi

Yakalanan zanlılar hakkında “suç işlemek adına örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis” ve “suçta kullanılan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sahte web sitesi nasıl anlaşılır?

Ziyaret ettiğiniz bir sitenin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamanın en iyi yolu tarayıcıda link ismine ve SSL sertifikasına bakmaktır. Hackerlar, popüler bir sitenin birebir aynı tasarımını yapabilir ancak birebir aynı ismi kopyalayamaz. Adres çubuğunda bir harf değişikliği veya uzantı değişikliği yaparak sizi kandırmaya çalışabilir. Örneğin donanimhaber.com yerine donanlmhaber.xyz sitesine bağlanmış olabilirsiniz. Özellikle de i yerine l veya 1 ve o yerine 0 gibi karakterler kullanılarak müşteriler tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. hepslburada, trendy0l, nll.com, hepsiburada.info, trendyol.biz, shop-amazon.com gibi sahte isimler kullanabilirler.

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Sitenin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamanın diğer yolu ise SSL sertifikasına bakmaktır. Masaüstü tarayıcılarda adres çubuğundaki kilit işaretine bakarak bir sitenin SSL sertifikasını görebilirsiniz. Mobil tarayıcıların menüsünde yer alan "site bilgileri" kısmından sertifika bilgilerine erişebilirsiniz. SSL sertifikası kısmında "Bağlantı Güvenli" yazmalı ve sertifika bilgilerinde söz konusu e-ticaret sitesi hakkında bilgiler yer almalı.

Mobil uygulamaları kullanın

Online alışveriş için en güvenli yöntemi ise resmi mağazalardan indirilen mobil uygulamaları kullanmaktır. App Store, Google Play Store ve Huawei App Gellery'den indireceğiniz uygulamalarda sahte uygulamaya rastlama riskiniz yok denecek kadar azdır. İlgili sitenin adını arama alanına yazarak çok yorumu ve puanı olan uygulamayı indirerek güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

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E-ticaret sitesini taklit ederek 15 milyon lira dolandırdılar