E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor

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Oyun dünyasının en büyük fuarlarından biri olan Elektronik Eğlence Fuarı'nın ya da daha çok bilinen ismi ile E3'ün bu yıl için planları açıklandı.

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E3 2021 için planlar yapılıyor; dijital olarak düzenlenecek

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Yapılan son açıklamaya göre E3 2021, 1 Haziran - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve tamamen dijital olacak. Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games ve Koch Media'nın katılacağı etkinlikte yine bu isimlerin kendi sunumlarını izleyeceğiz. Normalde E3 etkinliğinde bazı oyunların demosu da basın için erişime açılırdı ancak bu sefer yalnızca dijital olarak düzenleneceği için bu tarz bir durum olmayabilir.

Etkinliğe katılanlar dışında katılmayanlar da aslında bir hayli ilgi çekiyor. Öncelikle artık kendi etkinliklerini düzenleyen ve birkaç yıldır E3'e katılmayan Sony, bu yıl da etkinliğe katılmıyor. Henüz resmi olarak Sony'den bir açıklama gelmese de katılımcılar arasında ismi bulunmuyor. Sony dışında isimleri bulunmayan öne çıkan şirketler şu şekilde: EA, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Tencent, 505 ve Activision Blizzard.

Bu isimlerin de neredeyse tamamı zaten kendi etkinliklerini düzenliyor. Umuyoruz bizleri tatmin eden bir E3 sunumu izleyebiliriz. İlerleyen süreçte takvim belli olduğunda sizlere aktaracağız.

https://www.ign.com/articles/e3-2021-plans-announced-xbox-and-nintendo-involved-no-sign-of-sony

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