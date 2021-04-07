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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor

    Oyun dünyasının en büyük fuarlarından biri olan E3 geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle tamamen iptal edilmişti. Bu yıl ise dijital olarak düzenlenecek.
    07 Nisan 2021, 14:10 (1 hf.)
    1,8b
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    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor
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    Oyun dünyasının en büyük fuarlarından biri olan Elektronik Eğlence Fuarı'nın ya da daha çok bilinen ismi ile E3'ün bu yıl için planları açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti"

    Yapılan son açıklamaya göre E3 2021, 1 Haziran - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve tamamen dijital olacak. Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games ve Koch Media'nın katılacağı etkinlikte yine bu isimlerin kendi sunumlarını izleyeceğiz. Normalde E3 etkinliğinde bazı oyunların demosu da basın için erişime açılırdı ancak bu sefer yalnızca dijital olarak düzenleneceği için bu tarz bir durum olmayabilir.

    Etkinliğe katılanlar dışında katılmayanlar da aslında bir hayli ilgi çekiyor. Öncelikle artık kendi etkinliklerini düzenleyen ve birkaç yıldır E3'e katılmayan Sony, bu yıl da etkinliğe katılmıyor. Henüz resmi olarak Sony'den bir açıklama gelmese de katılımcılar arasında ismi bulunmuyor. Sony dışında isimleri bulunmayan öne çıkan şirketler şu şekilde: EA, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Tencent, 505 ve Activision Blizzard.

    Bu isimlerin de neredeyse tamamı zaten kendi etkinliklerini düzenliyor. Umuyoruz bizleri tatmin eden bir E3 sunumu izleyebiliriz. İlerleyen süreçte takvim belli olduğunda sizlere aktaracağız.



    https://www.ign.com/articles/e3-2021-plans-announced-xbox-and-nintendo-involved-no-sign-of-sony
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    buraxus (Burak Tüzen ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony : Katılmıyoruz

    Oyuncular : Ya bi git nereye geçiyorsan geç bizi bitirdin be , bizi bitirdin bee..
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Playstation5 6 gün ( Mesaj Silindi )
    [color=#0066cc]Microsoft düşük kalitesiyle game paspas oyunlarını bol bol tanıtır artık. Körler sağırlar birbirini ağırlasın.

    [color=#0066cc]Not: Microsoftun kendi çalışanlarını sahne önüne getirip ŞAK ŞAK yaptırır mı yoksa pandemi engeline mi takılır merakla bekliyoruz
    [color=#0066cc]Microsoft düşük kalitesiyle game paspas oyunlarını bol bol tanıtır artık. Körler sağırlar birbirini ağırlasın. [color=#0066cc]Not: ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Insomniac_Games (Kıvanç ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony kendi konferansını kendi yapıyor 2 senedir. Bu senede böyle olacak.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Pes 22 için heyecan duyuyorum açıkcası
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    Playstation5 6 gün ( Mesaj Silindi )
    [color=#0066cc]Microsoft düşük kalitesiyle game paspas oyunlarını bol bol tanıtır artık. Körler sağırlar birbirini ağırlasın.

    [color=#0066cc]Not: Microsoftun kendi çalışanlarını sahne önüne getirip ŞAK ŞAK yaptırır mı yoksa pandemi engeline mi takılır merakla bekliyoruz
    Yanıtla +6
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    from softwave 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bandai namco ile activision yoksa elden ring de yok herhalde
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    E edward7 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    En büyük oyun fuarı oluyor ve oyun üretici olan firma kendi isteğiyle katılmıyor tuhaf
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) edward7
    finans dünyasındaki tabir ile "enayi silkeleme" yaptı firma bir nevi. sattı konsolları ama ps4 oyunlarını oynıyor millet :)
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    addidas_85 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony havlu atmış gibi mi hareket ediyor yoksa uzun süredir takip etmediğim için bana mı öyle geliyor
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) addidas_85
    GÖD OF WÖR tanıtılıyordu. HERÖZÖN 2 tanıtılıyordu. Bunlar 2021 de çıkacaktı gerçi.

    fanatiklikten aklını kaybetmiş insanlar. Delilerden çıkabilecek yorumlara birde like atıyorlar bol bol. delilik paylaşılabiliniyormuş.
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    buraxus (Burak Tüzen ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony : Katılmıyoruz

    Oyuncular : Ya bi git nereye geçiyorsan geç bizi bitirdin be , bizi bitirdin bee..
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 6 gün ( Mesaj Silindi ) buraxus
    Altın kapılarımız kan oldu Tayfun!!!
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