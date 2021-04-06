Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti

Yeni nesil oyun konsollarının geçtiğimiz aylarda çıkması ile birlikte konsol fiyatları yeniden gündem oldu. Artan döviz kuru ve ardından gelen ekstra vergiler ile birlikte ne yazık ki oyun konsollarının fiyatı bir hayli arttı. Oyuncular bu konuda bir hayli üzgün. Geçtiğimiz saatlerde ise Anadolu Ajansı’nın haberine göre TOGED, yani Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği bu konu için Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçti.İlginizi Çekebilir PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü!
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Geçtiğimiz saatlerde Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimini desteklemek adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve oyun konsollarındaki yüksek vergilere dair çözüm ve önerilerini Ticaret Bakanlığına ilettiklerini söyledi.
TOGED tarafından Ticaret Bakanlığına sunulan görüş ve öneriler şu şekilde:
"Ülkemiz oyun sektörü üretim anlamında altın çağını yaşarken henüz oyun konsolu üreten bir şirketimiz bulunmamaktadır. Tüm dünyada oyun konsolu üreten şirket sayısı da birkaç adedi geçmemektedir. Son vergi düzenlemeleri tüketicilerin oyun konsollarına erişimini zorlaştırırken, bir yandan da ülkemizde oyun konsolları için oyun geliştiren şirketlerimizin son kullanıcıya ulaştırmasını güçleştirmektedir. Ülkemiz oyun sektörünün gelişiminin daha ivmelenmesi hem oyun konsolları için üretimin teşvik edilmesi hem de tüketicilerin dilediği oyuna kolay erişimiyle mümkün olacaktır. Bugün sektördeki tüm geliştiricilerimizin, genç yaşta oyunları oynayarak ve bu kültürün bir parçası olarak yola çıktığını düşünürsek, bugünün oyun tüketicileri geleceğin potansiyel oyun ekosistemi çalışanlarıdır. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılmasının oyun sektörünün gelişimine ve ülkemiz hizmet ihracatına çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız."
Umuyoruz ki TOGED'in sunduğu bu öneriler dikkate alınır ve oyuncular için yakın zamanda güzel haberler alırız. Konu ile ilgili bir gelişme olursa sizlere aktaracağız.
Kaynakça https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turkiye_Oyun_Gelistiricileri_Dernegi_Konsollardaki_Ek_Verginin_Kaldirilmasi_icin_Harekete_Gecti-108458.htm https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/oyun-sektoru-konsoldaki-vergi-icin-harekete-gecti/2199738 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ancak içlerinden biri bu sektöre girerse vergisi düşebilir. 😂
2019 yılında tekrar dan ps4 PRO satın aldım yine sıfır yanında 1 oyunla 3300 tl ye satın almışdım.... Bu inanılmaz birşey fiyat düşecegine veya aynı kalması gerekecegine artması bi yerde büyük yanlışların olduğunun göstergesi...
Bu model yılına göre arabalar, telefonlar içinde geçerli...
Oyun satın almak steam de belli zamanlar kampanya indirimler 2018 de indirim ile satın aldıgım oyun 10 tl iken bugün aynı indirim de aynı oyun 28 tl oyun aynı ekstra sunulan içerik dlc falan yok ama oyunun fiyatı 18 tl artıyor....
İnsanları korsan a itiyorlar çocuklugum da gençligim de uzun zaman korsan oyun oynadım çünki param yoktu, harçlık dahil alan birisi değildim... Kendi paramı kazanmaya başlayınca orjinal oyunlar satın almaya başladım...
Fakat yabancı oyun geliştiricileri özellikle son yıllarda aynı yerde kalıyorlar oyuncuları dinlemek yerine kendi isteklerini koşuyorlar ona yöntem kılıyorlar...
Zorla korsan a yönlendiriş var hem fiyat hem sunulan içerik şuan birisi ben korsan oyun oynuyorum derse onu yadırgamam!
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