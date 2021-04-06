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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti

    Konsollarda bulunana ek vergilerden dolayı bildiğiniz gibi konsollar ülkemizde bir hayli pahalıya satılıyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) de bunun için harekete geçti.
    06 Nisan 2021, 21:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    137

    Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti
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    Yeni nesil oyun konsollarının geçtiğimiz aylarda çıkması ile birlikte konsol fiyatları yeniden gündem oldu. Artan döviz kuru ve ardından gelen ekstra vergiler ile birlikte ne yazık ki oyun konsollarının fiyatı bir hayli arttı. Oyuncular bu konuda bir hayli üzgün. Geçtiğimiz saatlerde ise Anadolu Ajansı’nın haberine göre TOGED, yani Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği bu konu için Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçti.

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    Geçtiğimiz saatlerde Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimini desteklemek adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve oyun konsollarındaki yüksek vergilere dair çözüm ve önerilerini Ticaret Bakanlığına ilettiklerini söyledi. 

    TOGED tarafından Ticaret Bakanlığına sunulan görüş ve öneriler şu şekilde: 

    "Ülkemiz oyun sektörü üretim anlamında altın çağını yaşarken henüz oyun konsolu üreten bir şirketimiz bulunmamaktadır. Tüm dünyada oyun konsolu üreten şirket sayısı da birkaç adedi geçmemektedir. Son vergi düzenlemeleri tüketicilerin oyun konsollarına erişimini zorlaştırırken, bir yandan da ülkemizde oyun konsolları için oyun geliştiren şirketlerimizin son kullanıcıya ulaştırmasını güçleştirmektedir. Ülkemiz oyun sektörünün gelişiminin daha ivmelenmesi hem oyun konsolları için üretimin teşvik edilmesi hem de tüketicilerin dilediği oyuna kolay erişimiyle mümkün olacaktır. Bugün sektördeki tüm geliştiricilerimizin, genç yaşta oyunları oynayarak ve bu kültürün bir parçası olarak yola çıktığını düşünürsek, bugünün oyun tüketicileri geleceğin potansiyel oyun ekosistemi çalışanlarıdır. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılmasının oyun sektörünün gelişimine ve ülkemiz hizmet ihracatına çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız."

    Umuyoruz ki TOGED'in sunduğu bu öneriler dikkate alınır ve oyuncular için yakın zamanda güzel haberler alırız. Konu ile ilgili bir gelişme olursa sizlere aktaracağız.



    Kaynakça https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turkiye_Oyun_Gelistiricileri_Dernegi_Konsollardaki_Ek_Verginin_Kaldirilmasi_icin_Harekete_Gecti-108458.htm https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/oyun-sektoru-konsoldaki-vergi-icin-harekete-gecti/2199738
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    MrHamilton 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reddedileceği aşırı belli. Bu ülkede vatandaşın hayrına bir şey yapılmaz
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    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ak cocuklar para lazım ek vergi gelir yine
    1 Yanıt Yanıtla +129
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    Un4Given- (Ekrem ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelecek cevap: İyi oldu söylediğiniz bizde neye zam yapsak diye düşünüyorduk. Yeni ek vergi ile oyun sektörü uçuşa geçecek, haksız rekabet önlenecek. Oyun baronlarının büyük oyunu bozulacak.
    Gelecek cevap: İyi oldu söylediğiniz bizde neye zam yapsak diye düşünüyorduk. Yeni ek vergi ile oyun sektörü uçuşa geçecek, haksız rekabet önlenecek. Oyun baron...
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    sakko3 (kerim usta) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkede teknolojiyi kullandırmamaya yemin etti bu devlet
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    black_67 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben şimdiye kadar vatandaşın yararına yapılmış birşey göremedim bu başvuru tamamen saçmalık sonuö olarak yav biz ek 2. Vergiyi niye kaldırdık tekrar getirelim diyeceklerdir
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    B burcoker 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberi yapan ajansi gordukten sonra okumayi biraktim. Devamini da merak etmiyorum muhtemelen yine bize zarari olacak birseydir :)
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    toged konsola oyun yapmista vergilerden dolayi satilmamismi keske her dernek kuran sektorunde vergi dusurebilse isteriz tabikide ama bu surecte bos beles isler sonuc getirmeyecektir fikir bastan umutsuz ve fantastik
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gösteriş olsun diye teklif verilmiş. Kabul edilmesi zor. Ama inşallah kabul edilir
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    Lee-on! (Levent ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Pırlanta olsaydı vergisi alınmayabilirdi. Ama oyun konsolu bu! Lüks... Tabii ki vergisi alınacak.



    Ancak içlerinden biri bu sektöre girerse vergisi düşebilir. 😂
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    V venice24 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Reddedilir boşa umutlanmayalım
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    Mahsun Scofield 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tanıdıktan temiz 100 Euro’ya PS4 + 2 tane kontrolcü aldım. Diyeceklerim bu kadar.
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    Mserhan (Serhan Bedir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    başvuruyu vestel yapsa belki bir sonuç çıkardı ama ben bundan bir sonuç çıkacağını sanmıyorum.
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    Mertcanoa (melihcan özen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps4 PRO satın aldım 2017 yılı olması lazım dı 2100 tl , çok kısa zaman sonra sattım....

    2019 yılında tekrar dan ps4 PRO satın aldım yine sıfır yanında 1 oyunla 3300 tl ye satın almışdım.... Bu inanılmaz birşey fiyat düşecegine veya aynı kalması gerekecegine artması bi yerde büyük yanlışların olduğunun göstergesi...

    Bu model yılına göre arabalar, telefonlar içinde geçerli...

    Oyun satın almak steam de belli zamanlar kampanya indirimler 2018 de indirim ile satın aldıgım oyun 10 tl iken bugün aynı indirim de aynı oyun 28 tl oyun aynı ekstra sunulan içerik dlc falan yok ama oyunun fiyatı 18 tl artıyor....

    İnsanları korsan a itiyorlar çocuklugum da gençligim de uzun zaman korsan oyun oynadım çünki param yoktu, harçlık dahil alan birisi değildim... Kendi paramı kazanmaya başlayınca orjinal oyunlar satın almaya başladım...

    Fakat yabancı oyun geliştiricileri özellikle son yıllarda aynı yerde kalıyorlar oyuncuları dinlemek yerine kendi isteklerini koşuyorlar ona yöntem kılıyorlar...

    Zorla korsan a yönlendiriş var hem fiyat hem sunulan içerik şuan birisi ben korsan oyun oynuyorum derse onu yadırgamam!
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    9947 kez okundu.
    82 kişi, toplam 84 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox, playstation 5 ve
    5 etiket daha ps5 toged vergiler ek vergiler Ev Elektroniği
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