Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti

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Yeni nesil oyun konsollarının geçtiğimiz aylarda çıkması ile birlikte konsol fiyatları yeniden gündem oldu. Artan döviz kuru ve ardından gelen ekstra vergiler ile birlikte ne yazık ki oyun konsollarının fiyatı bir hayli arttı. Oyuncular bu konuda bir hayli üzgün. Geçtiğimiz saatlerde ise Anadolu Ajansı’nın haberine göre TOGED, yani Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği bu konu için Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçti.

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Geçtiğimiz saatlerde Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimini desteklemek adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve oyun konsollarındaki yüksek vergilere dair çözüm ve önerilerini Ticaret Bakanlığına ilettiklerini söyledi.

TOGED tarafından Ticaret Bakanlığına sunulan görüş ve öneriler şu şekilde:

"Ülkemiz oyun sektörü üretim anlamında altın çağını yaşarken henüz oyun konsolu üreten bir şirketimiz bulunmamaktadır. Tüm dünyada oyun konsolu üreten şirket sayısı da birkaç adedi geçmemektedir. Son vergi düzenlemeleri tüketicilerin oyun konsollarına erişimini zorlaştırırken, bir yandan da ülkemizde oyun konsolları için oyun geliştiren şirketlerimizin son kullanıcıya ulaştırmasını güçleştirmektedir. Ülkemiz oyun sektörünün gelişiminin daha ivmelenmesi hem oyun konsolları için üretimin teşvik edilmesi hem de tüketicilerin dilediği oyuna kolay erişimiyle mümkün olacaktır. Bugün sektördeki tüm geliştiricilerimizin, genç yaşta oyunları oynayarak ve bu kültürün bir parçası olarak yola çıktığını düşünürsek, bugünün oyun tüketicileri geleceğin potansiyel oyun ekosistemi çalışanlarıdır. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılmasının oyun sektörünün gelişimine ve ülkemiz hizmet ihracatına çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız."

Umuyoruz ki TOGED'in sunduğu bu öneriler dikkate alınır ve oyuncular için yakın zamanda güzel haberler alırız. Konu ile ilgili bir gelişme olursa sizlere aktaracağız.

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