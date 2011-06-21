e-Wolf futuristik tasarıma sahip elektrikli spor otomobili Alpha-2'nin ilk detaylarını açıkladı

e-Wolf daha önce E-2 olarak bilinen elektrikli spor otomobili Alpha-2 için ilk detayları açıkladı. 2012 içerisinde yolları çıkması beklenen futuristik tasarımlı araca iki adet elektrik motoru güç veriyor ve toplamda 375 beygir güç ile 800nm tork üretiliyor. 0-100 Km hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayacağı ve 230 Km/saat maksimum sürate ulaşacağı belirtilen aracın tek bir şarj ile 300 Km gidebileceği açıklandı.





Hakkında çok fazla detay açıklanmayan aracın kısa süre içerisinde ön-siparişe sunulacağı ve fiyatın 350,750$ seviyesinden başlayacağı belirtiliyor. Agresif bir görünüme sahip olan ve eğlenceli bir sürüş vaad eden Alpha-2, yüksek performansın yanında elektrikli olması sebebiyle aynı zamanda çevre dostu bir portre çizecek. Tesla gibi üreticilere rakip olmayı planlayan e-Wolf'un ne derece başarılı olacağını bekleyip göreceğiz.