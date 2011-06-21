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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

e-Wolf futuristik tasarıma sahip elektrikli spor otomobili Alpha-2'nin ilk detaylarını açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,8b
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20
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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e-Wolf futuristik tasarıma sahip elektrikli spor otomobili Alpha-2'nin ilk detaylarını açıkladı
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e-Wolf daha önce E-2 olarak bilinen elektrikli spor otomobili Alpha-2 için ilk detayları açıkladı. 2012 içerisinde yolları çıkması beklenen futuristik tasarımlı araca iki adet elektrik motoru güç veriyor ve toplamda 375 beygir güç ile 800nm tork üretiliyor. 0-100 Km hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayacağı ve 230 Km/saat maksimum sürate ulaşacağı belirtilen aracın tek bir şarj ile 300 Km gidebileceği açıklandı.

Hakkında çok fazla detay açıklanmayan aracın kısa süre içerisinde ön-siparişe sunulacağı ve fiyatın 350,750$ seviyesinden başlayacağı belirtiliyor. Agresif bir görünüme sahip olan ve eğlenceli bir sürüş vaad eden Alpha-2, yüksek performansın yanında elektrikli olması sebebiyle aynı zamanda çevre dostu bir portre çizecek. Tesla gibi üreticilere rakip olmayı planlayan e-Wolf'un ne derece başarılı olacağını bekleyip göreceğiz. 
e-Wolf futuristik tasarıma sahip elektrikli spor otomobili Alpha-2'nin ilk detaylarını açıkladı
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hamza_007 8 yıl en beğenilen
bir lamborghini havası sezdim
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bellair 6 yıl
buram buram aventador kokusu var
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Mimar SaNAN 8 yıl
arka kısım farm4.static.flickr.com/... aynı bu
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serhat_ps3 8 yıl
beğendim bi tane alırın
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bocekgrafik 8 yıl
Önü lamborghini reventon'u çok anımsatıyor ve çakma bir tasarım olarak fena değil, ancak arka tarafı çok çirkin olmuş. Önü ve arkası farklı arabalara ait gibi duruyor, uyumsuz olmuş.
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alito 8 yıl
tekerlekli blender'a benziyor
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Zaman Ötesi 8 yıl

alito

tekerlekli blender'a benziyor



hareket halinde çıkardığı ses ile uyumlu işte
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L.J 8 yıl
Enzo ile Reventonu çiftleştirip üstüne fil oturtmuşlar resmen.

Paint terk diyorum.
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Metalurjist 8 yıl
Hem çirkin hem pahalı.
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drserk 8 yıl
jantlara bittim..
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hsn1997 8 yıl
Japonlara elektrikli motorda lider diyorlar bir de.
Bu arada bu hangi ülkenin aracı.Site almanca galiba.
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funkmaster 8 yıl
Önü Enzo, arkası Ford GT90'ı anımsatıyor.
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Zouzuni 8 yıl
ben bu araçları, otomobil olarak görmüyorum , su tasarıma bak ya
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HyperioИ 8 yıl
Lambo Ferrari ve GT90 karışım bişey olmuş bu yahu.
Üstteki arkadaşlar haklı.
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hamza_007 8 yıl en beğenilen
bir lamborghini havası sezdim
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