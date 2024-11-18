Elektrikli aracını evden şarj edenlere kötü haber: 5 bin kWh limiti geliyor

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Tam Boyutta Gör Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi gelecek yıl başlıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu, Elektrikli araçlarını evden şarj edenler için maliyetlerin yükseleceği anlamına geliyor.

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Yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. Bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenler için daha büyük bir sorun.

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Halihazırda bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL’nin üzerine çıkabilir. Esasında buna “çıkabilir” dememek gerekiyor, zira çıkacak. Nasıl mı?

Pazara genel olarak baktığımız elektrikli araçlarda batarya kapasitesinin ortalama 80 kWh dolaylarında olduğunu görüyoruz (Örneğin Togg T10X V2 88.5 kWh). Togg örneğinden devam edersek; araç, bu kapasite ile gerçete 450-500km civarında bir menzil sunuyor. Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre, ayda ise 1.600 km yol yaptığını varsayarsak Togg T10X’, her ay 4 veya 5 kere şarj etmek gerekecek. Bu durumda evden yapılan şarj ile 350-400 kWh tüketime ulaşılacak. Bu da yıllık 4.2 ila 4.8 bin kWh yapıyor. Dolayısıyla yıllık 5 bin kWh limitini aşmak kaçınılmaz olacak.

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Elektrikli aracını evden şarj edenlere 5 bin kWh limit şoku