Elektrikli aracını evden şarj edenlere kötü haber: 5 bin kWh limiti geliyor

Aracınızı evden şark etmek pahalıya patlayabilir
Yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. Bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenler için daha büyük bir sorun.
Halihazırda bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL’nin üzerine çıkabilir. Esasında buna “çıkabilir” dememek gerekiyor, zira çıkacak. Nasıl mı?
Pazara genel olarak baktığımız elektrikli araçlarda batarya kapasitesinin ortalama 80 kWh dolaylarında olduğunu görüyoruz (Örneğin Togg T10X V2 88.5 kWh). Togg örneğinden devam edersek; araç, bu kapasite ile gerçete 450-500km civarında bir menzil sunuyor. Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre, ayda ise 1.600 km yol yaptığını varsayarsak Togg T10X’, her ay 4 veya 5 kere şarj etmek gerekecek. Bu durumda evden yapılan şarj ile 350-400 kWh tüketime ulaşılacak. Bu da yıllık 4.2 ila 4.8 bin kWh yapıyor. Dolayısıyla yıllık 5 bin kWh limitini aşmak kaçınılmaz olacak.Kaynakça https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberielektrik-faturalarinda-yeni-donem-yillik-5-bin-kilovatsaati-asan-tuketimlereduzenleme,MaKM3xrR3ESZHWHI-AHaTA https://bigpara.hurriyet.com.tr/amp/haberler/ekonomi-haberleri/otoda-tuketim-ve-bakim-hesabi_ID1603385/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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