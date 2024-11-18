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    Anlık Bildirim

    Elektrikli aracını evden şarj edenlere kötü haber: 5 bin kWh limiti geliyor

    1 Ocak 2025’ten itibaren yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu, Elektrikli araçlarını evden şarj edenler için kötü bir haber.
    Elektrikli aracını evden şarj edenlere 5 bin kWh limit şoku Tam Boyutta Gör
    Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi gelecek yıl başlıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu, Elektrikli araçlarını evden şarj edenler için maliyetlerin yükseleceği anlamına geliyor.

    Aracınızı evden şark etmek pahalıya patlayabilir

    Yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. Bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenler için daha büyük bir sorun.

    Halihazırda bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL’nin üzerine çıkabilir. Esasında buna “çıkabilir” dememek gerekiyor, zira çıkacak. Nasıl mı?

    Pazara genel olarak baktığımız elektrikli araçlarda batarya kapasitesinin ortalama 80 kWh dolaylarında olduğunu görüyoruz (Örneğin Togg T10X V2 88.5 kWh). Togg örneğinden devam edersek; araç, bu kapasite ile gerçete 450-500km civarında bir menzil sunuyor. Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre, ayda ise 1.600 km yol yaptığını varsayarsak Togg T10X’, her ay 4 veya 5 kere şarj etmek gerekecek. Bu durumda evden yapılan şarj ile 350-400 kWh tüketime ulaşılacak. Bu da yıllık 4.2 ila 4.8 bin kWh yapıyor. Dolayısıyla yıllık 5 bin kWh limitini aşmak kaçınılmaz olacak.

    Kaynakça https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberielektrik-faturalarinda-yeni-donem-yillik-5-bin-kilovatsaati-asan-tuketimlereduzenleme,MaKM3xrR3ESZHWHI-AHaTA https://bigpara.hurriyet.com.tr/amp/haberler/ekonomi-haberleri/otoda-tuketim-ve-bakim-hesabi_ID1603385/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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