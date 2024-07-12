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    İlk defa elektrikli araçlar kesinti sırasında şebekeye güç sağladı

    Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte bu araçların şebekeleri desteklemesi de gündemde yer ediniyor. Bu kapsamda ilk defa elektrikli araçlar kesinti sırasında şebekeye güç sağladı.
    İlk defa elektrikli araçlar kesinti sırasında şebekeye güç verdi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar çevreye olan pozitif etkileriyle daha sürdürülebilir bir dünya hedefine sahip olsa da bölge şebekeleri de için de büyük bir potansiyel barındırıyorlar. Elektrikli araçların elektrik kesintisi yaşanılan bölgelerde şebekeye geçici olarak güç sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak şimdiye kadar bu konuda bir adım atılmamıştı. Son olarak ise Avustralya'da bu yönde bir adım ilk defa atılarak araçların şebekeye güç vermesi sağlandı.

    Elektrikli araçlar şebekeye bağlandı

    Avustralya'nın başkenti Kanberra'da yaşanan büyük bir fırtına sırasında on binlerce evin elektriği kesildi. Bu kesintiyi hafifletmek için ise elektrikli araçların bataryalarından elektrik şebekesine 10 dakika boyunca güç sağlandı. Böylelikle dünyada ilk kez acil bir durumda bu tür bir araçtan şebekeye güç aktarımı yapılmış oldu. Yapılan açıklamaya göre ulusal şebekeye toplamda 107 kilowatt destek sağlandı. Kesinti sırasında ise çalışma yapılan bölgede 16 adet Nissan Leaf elektrikli araç şarja takılıydı.

    İlk defa elektrikli araçlar kesinti sırasında şebekeye güç verdi Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre 105.000 araç bu şekilde kesinti sırasında şebeke bağlanırsa Avustralya'nın büyük bölgelerinin ihtiyaç duyduğu elektriği sağlamak mümkün. Öte yandan elbette 16 aracın şebekeye güç vermesi tüm evlerdeki ışıkları yakmaya yetmedi ancak bu yönde atılmış ilk adım için hedeflere ulaşıldı. Kanberra'da bu amaca hizmet eden toplamda 51 araç bulunuyor. Bu sayının artırılması planlanıyor. 

    Öncelikle şebekeye bağlı araçların fişe takılı oldukları her an şebekeyi izlemesi ve ulusal şebekenin hızla güç kaybetmesi halinde sistemi yeniden dengelemek için devreye girmesi gerekiyor. Bunun bir de yasal mevzuatı bulunuyor. Araç sahipleri kendi istekleri dışında araçlarından enerji çekilmesini istemeyebilir. Bu yönde de bazı adımların atılması gerekiyor. Ayrıca ulusal şebeke zorlandığında halihazırda şarj olan araçların şarj sürecini durdurması da bir çözüm olarak belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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