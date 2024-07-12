İlk defa elektrikli araçlar kesinti sırasında şebekeye güç sağladı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar çevreye olan pozitif etkileriyle daha sürdürülebilir bir dünya hedefine sahip olsa da bölge şebekeleri de için de büyük bir potansiyel barındırıyorlar. Elektrikli araçların elektrik kesintisi yaşanılan bölgelerde şebekeye geçici olarak güç sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak şimdiye kadar bu konuda bir adım atılmamıştı. Son olarak ise Avustralya'da bu yönde bir adım ilk defa atılarak araçların şebekeye güç vermesi sağlandı.

Elektrikli araçlar şebekeye bağlandı

Avustralya'nın başkenti Kanberra'da yaşanan büyük bir fırtına sırasında on binlerce evin elektriği kesildi. Bu kesintiyi hafifletmek için ise elektrikli araçların bataryalarından elektrik şebekesine 10 dakika boyunca güç sağlandı. Böylelikle dünyada ilk kez acil bir durumda bu tür bir araçtan şebekeye güç aktarımı yapılmış oldu. Yapılan açıklamaya göre ulusal şebekeye toplamda 107 kilowatt destek sağlandı. Kesinti sırasında ise çalışma yapılan bölgede 16 adet Nissan Leaf elektrikli araç şarja takılıydı.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre 105.000 araç bu şekilde kesinti sırasında şebeke bağlanırsa Avustralya'nın büyük bölgelerinin ihtiyaç duyduğu elektriği sağlamak mümkün. Öte yandan elbette 16 aracın şebekeye güç vermesi tüm evlerdeki ışıkları yakmaya yetmedi ancak bu yönde atılmış ilk adım için hedeflere ulaşıldı. Kanberra'da bu amaca hizmet eden toplamda 51 araç bulunuyor. Bu sayının artırılması planlanıyor.

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Öncelikle şebekeye bağlı araçların fişe takılı oldukları her an şebekeyi izlemesi ve ulusal şebekenin hızla güç kaybetmesi halinde sistemi yeniden dengelemek için devreye girmesi gerekiyor. Bunun bir de yasal mevzuatı bulunuyor. Araç sahipleri kendi istekleri dışında araçlarından enerji çekilmesini istemeyebilir. Bu yönde de bazı adımların atılması gerekiyor. Ayrıca ulusal şebeke zorlandığında halihazırda şarj olan araçların şarj sürecini durdurması da bir çözüm olarak belirtiliyor.

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İlk defa elektrikli araçlar kesinti sırasında şebekeye güç verdi