İlk defa elektrikli araçlar kesinti sırasında şebekeye güç sağladı

Elektrikli araçlar şebekeye bağlandı
Avustralya'nın başkenti Kanberra'da yaşanan büyük bir fırtına sırasında on binlerce evin elektriği kesildi. Bu kesintiyi hafifletmek için ise elektrikli araçların bataryalarından elektrik şebekesine 10 dakika boyunca güç sağlandı. Böylelikle dünyada ilk kez acil bir durumda bu tür bir araçtan şebekeye güç aktarımı yapılmış oldu. Yapılan açıklamaya göre ulusal şebekeye toplamda 107 kilowatt destek sağlandı. Kesinti sırasında ise çalışma yapılan bölgede 16 adet Nissan Leaf elektrikli araç şarja takılıydı.
Öncelikle şebekeye bağlı araçların fişe takılı oldukları her an şebekeyi izlemesi ve ulusal şebekenin hızla güç kaybetmesi halinde sistemi yeniden dengelemek için devreye girmesi gerekiyor. Bunun bir de yasal mevzuatı bulunuyor. Araç sahipleri kendi istekleri dışında araçlarından enerji çekilmesini istemeyebilir. Bu yönde de bazı adımların atılması gerekiyor. Ayrıca ulusal şebeke zorlandığında halihazırda şarj olan araçların şarj sürecini durdurması da bir çözüm olarak belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.