eBay ve RIM’den Blackberry kullanıcılarına özel uygulama

Dünyanın en popüler açık arttırma sitesinin ve PayPal'ın sahibi eBay Inc., Amerika'nın en popüler akıllı telefonu Blackberry'e özel RIM'le birlikte hazırladığı eBay uygulamasını Blackberry App World aracılığıyla ücretsiz olarak kullanıcıya sundu.

AppStore ve Ovi Store'dan kullanıma sunulan eBay yazılımlarına benzeyen yeni uygulama, eBay'den alışveriş yapan Blackberry kullanıcılarının mutlaka sahip olması gereken yazılımlardan biri olarak dikkat çekiyor. PayPal ödeme sistemiyle tam uyumlu olan uygulama, kullanıcıya satın aldığı ürünlerin durumuna göz atmaktan, açık arttırma tarihlerini Blacberry takviminden takip etmeye ve açık arttırma sonuçlarına bildirmeye kadar birçok özellik barındırıyor.

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