    EcoFlow, bir eve haftalarca enerji verebilen batarya sistemini tanıttı

    EcoFlow, Delta Pro Ultra X ile evler için yüksek kapasiteli, modüler ve kolay kurulumlu yedek enerji sistemi sunuyor. 12–180 kWh kapasite, 12–36 kW güç ile haftalarca enerji sağlayabiliyor.

    EcoFlow, bir eve haftalarca enerji veren batarya sistemini tanıtt Tam Boyutta Gör
    EcoFlow, en yeni taşınabilir ev tipi enerji sistemi Delta Pro Ultra X’i tanıttı. Şirket, 2024’te Delta Pro Ultra modelini piyasaya sürmüştü ve yeni model onun yerini alıyor, isimlendirme karmaşası da kaldığı yerden devam ediyor. Ancak yeni sistem, adının hakkını verebilecek yeteneklerle birlikte geliyor.

    Yüzde 60 daha fazla güç

    Delta Pro Ultra X, selefine göre yüzde 60 daha yüksek güç çıkışı sunuyor ve 12 kW sürekli güç sağlayabiliyor. Üç invertör paralel bağlandığında bu değer 36 kW’a kadar çıkabiliyor, bu da büyük bir merkezi klima sistemi, indüksiyon fırın veya elektrikli araç şarj cihazını rahatlıkla çalıştırabilecek seviyede.

    Batarya kapasitesi ise 12 kWh’den başlayıp, maksimum 180 kWh’a kadar çıkabiliyor. ABD Enerji Bilgi Dairesi’ne (EIA) göre ortalama bir ABD evinin günlük enerji tüketimi yaklaşık 29,2 kWh. Bu kapsamda, tam kapasiteyle bir Delta Pro Ultra X, bir evi yaklaşık altı gün boyunca kesintisiz besleyebilir, kritik cihazlar hedef alınarak kullanıldığında ise haftalar sürebilir.

    Tam modülerlik

    EcoFlow, bir eve haftalarca enerji veren batarya sistemini tanıtt Tam Boyutta Gör
    Bu performans, EcoFlow’un profesyonel olarak kurulan elektrik paneli ile daha verimli hale getirilebiliyor. Delta Pro Ultra X, EcoFlow’un üçüncü nesil Akıllı Ev Paneli ile uyumlu çalışıyor. 200 amperlik bu panel, hem ana pano hem de yan pano olarak kurulabiliyor ve 32 devreye kadar izleme ve kontrol imkanı sunuyor. Böylece elektrik kesintisi sırasında önemsiz yükleri kolayca kapatmak mümkün oluyor.

    Ayrıca zaman bazlı kullanım desteği sayesinde pil, bölgedeki gerçek zamanlı fiyatlandırma ve tahminlere göre otomatik olarak şarj ediliyor. Sistemin en güzel özelliği ise esnek olması, zira üçüncü taraf gaz jeneratörleri, güneş panelleri ve EV şarj cihazları ile çalışabiliyor.

    Bir diğer önemli özelliği ise selefi gibi modüler tasarıma sahip olması. Zaten EcoFlow bu modüler mimariyi neredeyse tüm ev sistemlerinde uyguluyor. Bu sayede zamanla kurulum genişletilerek enerji bağımsızlığı sağlanabiliyor. Kurulumun modüler olması sistemin başka eve de taşınmasına olanak sağlıyor.

    Delta Pro Ultra X paketi, invertör birimi ve iki genişletme bataryası ile birlikte 7,999 dolar fiyatla sunuluyor. Paket, Akıllı Ev Paneli 3 ile birlikte alınmak istenirse fiyat 10,899 dolara çıkıyor.

