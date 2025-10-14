EcoFlow, bir eve haftalarca enerji verebilen batarya sistemini tanıttı

Yüzde 60 daha fazla güç
Delta Pro Ultra X, selefine göre yüzde 60 daha yüksek güç çıkışı sunuyor ve 12 kW sürekli güç sağlayabiliyor. Üç invertör paralel bağlandığında bu değer 36 kW’a kadar çıkabiliyor, bu da büyük bir merkezi klima sistemi, indüksiyon fırın veya elektrikli araç şarj cihazını rahatlıkla çalıştırabilecek seviyede.
Batarya kapasitesi ise 12 kWh’den başlayıp, maksimum 180 kWh’a kadar çıkabiliyor. ABD Enerji Bilgi Dairesi’ne (EIA) göre ortalama bir ABD evinin günlük enerji tüketimi yaklaşık 29,2 kWh. Bu kapsamda, tam kapasiteyle bir Delta Pro Ultra X, bir evi yaklaşık altı gün boyunca kesintisiz besleyebilir, kritik cihazlar hedef alınarak kullanıldığında ise haftalar sürebilir.
Tam modülerlik
Ayrıca zaman bazlı kullanım desteği sayesinde pil, bölgedeki gerçek zamanlı fiyatlandırma ve tahminlere göre otomatik olarak şarj ediliyor. Sistemin en güzel özelliği ise esnek olması, zira üçüncü taraf gaz jeneratörleri, güneş panelleri ve EV şarj cihazları ile çalışabiliyor.
Bir diğer önemli özelliği ise selefi gibi modüler tasarıma sahip olması. Zaten EcoFlow bu modüler mimariyi neredeyse tüm ev sistemlerinde uyguluyor. Bu sayede zamanla kurulum genişletilerek enerji bağımsızlığı sağlanabiliyor. Kurulumun modüler olması sistemin başka eve de taşınmasına olanak sağlıyor.
Delta Pro Ultra X paketi, invertör birimi ve iki genişletme bataryası ile birlikte 7,999 dolar fiyatla sunuluyor. Paket, Akıllı Ev Paneli 3 ile birlikte alınmak istenirse fiyat 10,899 dolara çıkıyor.