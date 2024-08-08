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    Giyilebilir güneş enerjisi: EcoFlow Power Hat

    Havalar giderek ısınıyor ve güneşten korunmak için şapka takmak şart oluyor. Peki bunu yaparken enerji üretmeye ne dersiniz? Cevap evet ise karşınızda EcoFlow Power Hat:
    Giyilebilir güneş enerjisi: EcoFlow Power Hat Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisiyle çalışan teknolojiler, her geçen gün daha da yenilikçi hale geliyor ve EcoFlow, bu trende Power Hat adını verdiği yeni bir ürünle katkıda bulunuyor. Bu şapka, çevreci bir yaklaşımı tarzla birleştirerek günlük yaşamda kullanabileceğiniz taşınabilir bir enerji kaynağı sunuyor. Giyilebilir güneş enerjisini daha önce de gömüş olsak da bu uygulama diğerlerine göre en azından daha mantıklı görünüyor.

    Güneş enerjili şapka

    Giyilebilir güneş enerjisi: EcoFlow Power Hat Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisini kullanarak cihazlarınızı şarj edebileceğiniz bu hafif ve dayanıklı EcoFlow Power Hat, şapkanın siperliğine entegre edilmiş güneş panelleri ile 360 derece güneş enerjisi toplama kapasitesine sahip. Monokristal silikon hücreler kullanılarak tasarlanan bu paneller, yüzde 23-24 verimlilik sağlıyor ve maksimum 5V 2.4A çıkış verebiliyor. Bu sayede, örneğin 4000mAh kapasiteli bir telefon bataryasını sadece 3 saat gibi bir sürede tam şarj edebiliyor. Uzun doğa yürüyüşleri yapanlar için bu, telefon veya diğer cihazları şarj etmek adına güzel bir seçenek gibi görünüyor.
    Giyilebilir güneş enerjisi: EcoFlow Power Hat
    Şapkanın arka kısmında yer alan USB-A ve USB-C çıkış portları, farklı cihazları şarj edebilmenizi mümkün kılıyor. Üstelik, Power Hat yalnızca şapka olarak kullanılmak zorunda değil; katlanarak saklanabilen cihazı yere serip de kullanmak mümkün. 370 gram ağırlığa sahip olan Power Hat, IP65 sertifikası ile de sıvılara karşı dayanıklılık gösteriyor.

    İki ayarlanabilir boyut (56-58 cm ve 59-61 cm) seçeneğiyle sunulan Power Hat, bir şapka için biraz pahalı. Halihazırda ön sipariş döneminde 79 dolara (normal fiyatı 129 dolar) satışa sunulan ürün için bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek. Nihai satışlar ise Eylül ayı ortasında başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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