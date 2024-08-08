Giyilebilir güneş enerjisi: EcoFlow Power Hat

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisiyle çalışan teknolojiler, her geçen gün daha da yenilikçi hale geliyor ve EcoFlow, bu trende Power Hat adını verdiği yeni bir ürünle katkıda bulunuyor. Bu şapka, çevreci bir yaklaşımı tarzla birleştirerek günlük yaşamda kullanabileceğiniz taşınabilir bir enerji kaynağı sunuyor. Giyilebilir güneş enerjisini daha önce de gömüş olsak da bu uygulama diğerlerine göre en azından daha mantıklı görünüyor.

Güneş enerjili şapka

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisini kullanarak cihazlarınızı şarj edebileceğiniz bu hafif ve dayanıklı EcoFlow Power Hat, şapkanın siperliğine entegre edilmiş güneş panelleri ile 360 derece güneş enerjisi toplama kapasitesine sahip. Monokristal silikon hücreler kullanılarak tasarlanan bu paneller, yüzde 23-24 verimlilik sağlıyor ve maksimum 5V 2.4A çıkış verebiliyor. Bu sayede, örneğin 4000mAh kapasiteli bir telefon bataryasını sadece 3 saat gibi bir sürede tam şarj edebiliyor. Uzun doğa yürüyüşleri yapanlar için bu, telefon veya diğer cihazları şarj etmek adına güzel bir seçenek gibi görünüyor.

Şapkanın arka kısmında yer alan USB-A ve USB-C çıkış portları, farklı cihazları şarj edebilmenizi mümkün kılıyor. Üstelik, Power Hat yalnızca şapka olarak kullanılmak zorunda değil; katlanarak saklanabilen cihazı yere serip de kullanmak mümkün. 370 gram ağırlığa sahip olan Power Hat, IP65 sertifikası ile de sıvılara karşı dayanıklılık gösteriyor.

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İki ayarlanabilir boyut (56-58 cm ve 59-61 cm) seçeneğiyle sunulan Power Hat, bir şapka için biraz pahalı. Halihazırda ön sipariş döneminde 79 dolara (normal fiyatı 129 dolar) satışa sunulan ürün için bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek. Nihai satışlar ise Eylül ayı ortasında başlayacak.

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