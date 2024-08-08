Giyilebilir güneş enerjisi: EcoFlow Power Hat

Teknoloji Editörü
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Güneş enerjisiyle çalışan teknolojiler, her geçen gün daha da yenilikçi hale geliyor ve
EcoFlow, bu trende Power Hat adını verdiği yeni bir ürünle katkıda bulunuyor. Bu şapka, çevreci bir yaklaşımı tarzla birleştirerek günlük yaşamda kullanabileceğiniz taşınabilir bir enerji kaynağı sunuyor. Giyilebilir güneş enerjisini daha önce de gömüş olsak da bu uygulama diğerlerine göre en azından daha mantıklı görünüyor. Güneş enerjili şapka
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Güneş enerjisini kullanarak cihazlarınızı şarj edebileceğiniz bu hafif ve dayanıklı EcoFlow Power Hat, şapkanın siperliğine entegre edilmiş
güneş panelleri ile 360 derece güneş enerjisi toplama kapasitesine sahip. Monokristal silikon hücreler kullanılarak tasarlanan bu paneller, yüzde 23-24 verimlilik sağlıyor ve maksimum 5V 2.4A çıkış verebiliyor. Bu sayede, örneğin 4000mAh kapasiteli bir telefon bataryasını sadece 3 saat gibi bir sürede tam şarj edebiliyor. Uzun doğa yürüyüşleri yapanlar için bu, telefon veya diğer cihazları şarj etmek adına güzel bir seçenek gibi görünüyor.
Şapkanın arka kısmında yer alan
USB-A ve USB-C çıkış portları, farklı cihazları şarj edebilmenizi mümkün kılıyor. Üstelik, Power Hat yalnızca şapka olarak kullanılmak zorunda değil; katlanarak saklanabilen cihazı yere serip de kullanmak mümkün. 370 gram ağırlığa sahip olan Power Hat, IP65 sertifikası ile de sıvılara karşı dayanıklılık gösteriyor.
İki ayarlanabilir boyut (56-58 cm ve 59-61 cm) seçeneğiyle sunulan Power Hat, bir şapka için biraz pahalı. Halihazırda ön sipariş döneminde
79 dolara (normal fiyatı 129 dolar) satışa sunulan ürün için bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek. Nihai satışlar ise Eylül ayı ortasında başlayacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.