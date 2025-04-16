EcoFlow’dan yapay zekalı balkon tipi güneş enerjisi sistemi

Tak çalıştır kolaylığı
Her şeyden önce sistemin en güçlü yönü, fişe tak çalıştır prensibiyle kurulabiliyor olması. Bu sayede teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bile sistemi rahatlıkla devreye alabiliyor. Duvara montaj, karmaşık kablolama ya da özel bir kurulum süreci gerektirmiyor. Ayrıca, yüzde 40 daha kompakt (erini aldığı PowerStream serisine göre) tasarım sayesinde balkonlarda, dairelerde ya da depolama alanı sınırlı evlerde kolayca yer bulabiliyor.
Stream serisinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, ev içi batarya ağı. Farklı odalara yerleştirilebilen bataryalar, kendi aralarında otomatik olarak haberleşiyor ve enerjiyi en verimli şekilde yönlendiriyor. Örneğin salonunuzda bulunan batarya tükense bile, mutfakta bağlı olan başka bir batarya devreye giriyor. Bu sayede manuel müdahaleye gerek kalmadan yüksek enerji gerektiren cihazlar bile kesintisiz çalışabiliyor. EcoFlow, bu otomatik enerji paylaşım sistemi sayesinde şebekeden yapılan pahalı elektrik alımlarının ciddi şekilde azalacağını ve hane içi enerji bağımsızlığının artacağını belirtiyor. Yeni sistem, yalnızca EcoFlow ürünleriyle sınırlı kalmadan, üçüncü taraf mikroinvertörlerle de uyumlu çalışabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, halihazırda sahip oldukları donanımı değerlendirebiliyor.
Stream serisinde yer alan modellerin çoğu, 2.300W’lık çift modlu AC çıkış gücü sunuyor. Bu sayede güneş enerjisiyle sadece lambalar ya da dizüstü bilgisayarlar değil; aynı zamanda buzdolabı, çamaşır makinesi veya klima gibi yüksek tüketimli cihazlar da beslenebiliyor. Bazı modellerde yer alan 2.800W çift modlu PV giriş özelliği, aynı anda farklı güneş paneli gruplarından enerji alımını mümkün kılıyor. Böylece sistem; farklı yönlere bakan paneller, değişik panel tipleri ya da geniş yüzey alanlarıyla uyumlu şekilde çalışabiliyor.
Ev enerjisine yapay zeka desteği
EcoFlow’a göre, uygulamanın güneş enerjisi üretim tahmin doğruluğu yaklaşık yüzde 94 seviyesinde. Bu yüksek doğruluk sayesinde kullanıcılar günlük planlarını (örneğin bulaşık ya da çamaşır makinesi çalıştırma saatlerini) verimli şekilde ayarlayabiliyor.
Bu arada EcoFlow’un yeni serisinde toplam dört farklı sistem seçeneği bulunuyor: Stream Ultra (1,92 kWh), Stream Pro (1,92 kWh), Stream Ultra X (3,84 kWh) ve Stream AC Pro (1,92 kWh).
Tüm modellerde lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisi kullanılıyor. EcoFlow, bataryaların 6.000 çevrim sonunda bile kapasitesinin en az yüzde 70’ini koruduğunu belirtiyor. Ayrıca, dış ortamda kullanım için IP65 suya dayanıklılık, -20°C'ye kadar çalışabilme ve grafen kanal pasif soğutma gibi teknik detaylar da sistemde yer alıyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/04/15/ecoflow-launches-balcony-pv-system-batteries-with-ai-features/ https://www.ecoflow.com/eu/stream-series-plug-in-solar-battery Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.