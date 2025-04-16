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    EcoFlow’dan yapay zekalı balkon tipi güneş enerjisi sistemi

    ABD merkezli enerji şirketi EcoFlow, ikinci nesil balkon tipi güneş enerjisi çözümü Stream serisini tanıttı. Yeni seri ile birlikte yapay zeka destekli bataryalar da geliyor.
    EcoFlow’dan yapay zekalı balkon tipi güneş enerjisi sistemi Tam Boyutta Gör
    Enerji teknolojileri alanında yenilikçi çözümleriyle tanınan ABD merkezli EcoFlow, ikinci nesil balkon tipi güneş enerjisi sistemi olan Stream serisini resmi olarak tanıttı. Kompakt güneş enerjisi sistemlerinin yalnızca "güzel bir ek özellik" olduğunu düşünenler için EcoFlow’un yeni Stream serisi, bu algıyı tamamen değiştirecek türden. Şirketin geliştirdiği bu ikinci nesil balkon güneş enerjisi sistemi, sadece küçük cihazlara güç vermekle kalmıyor; aynı zamanda yüksek güçlü cihazlar için de kesintisiz enerji sağlama kapasitesine sahip, entegre ve yapay zeka destekli bir çözüm sunuyor.

    Tak çalıştır kolaylığı

    Her şeyden önce sistemin en güçlü yönü, fişe tak çalıştır  prensibiyle kurulabiliyor olması. Bu sayede teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bile sistemi rahatlıkla devreye alabiliyor. Duvara montaj, karmaşık kablolama ya da özel bir kurulum süreci gerektirmiyor. Ayrıca, yüzde 40 daha kompakt (erini aldığı PowerStream serisine göre) tasarım sayesinde balkonlarda, dairelerde ya da depolama alanı sınırlı evlerde kolayca yer bulabiliyor.

    Stream serisinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, ev içi batarya ağı. Farklı odalara yerleştirilebilen bataryalar, kendi aralarında otomatik olarak haberleşiyor ve enerjiyi en verimli şekilde yönlendiriyor. Örneğin salonunuzda bulunan batarya tükense bile, mutfakta bağlı olan başka bir batarya devreye giriyor. Bu sayede manuel müdahaleye gerek kalmadan yüksek enerji gerektiren cihazlar bile kesintisiz çalışabiliyor. EcoFlow, bu otomatik enerji paylaşım sistemi sayesinde şebekeden yapılan pahalı elektrik alımlarının ciddi şekilde azalacağını ve hane içi enerji bağımsızlığının artacağını belirtiyor. Yeni sistem, yalnızca EcoFlow ürünleriyle sınırlı kalmadan, üçüncü taraf mikroinvertörlerle de uyumlu çalışabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, halihazırda sahip oldukları donanımı değerlendirebiliyor.

    Stream serisinde yer alan modellerin çoğu, 2.300W’lık çift modlu AC çıkış gücü sunuyor. Bu sayede güneş enerjisiyle sadece lambalar ya da dizüstü bilgisayarlar değil; aynı zamanda buzdolabı, çamaşır makinesi veya klima gibi yüksek tüketimli cihazlar da beslenebiliyor. Bazı modellerde yer alan 2.800W çift modlu PV giriş özelliği, aynı anda farklı güneş paneli gruplarından enerji alımını mümkün kılıyor. Böylece sistem; farklı yönlere bakan paneller, değişik panel tipleri ya da geniş yüzey alanlarıyla uyumlu şekilde çalışabiliyor.

    Ev enerjisine yapay zeka desteği

    EcoFlow’dan yapay zekalı balkon tipi güneş enerjisi sistemi Tam Boyutta Gör
    Stream serisi, özellikle yapay zeka temelli batarya koordinasyonu özelliğiyle öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde aynı evin mutfağında ya da salonunda yer alan dağınık haldeki bataryalar, balkonlardaki güneş panelleriyle senkronize şekilde çalışabiliyor. Enerji akışı ise ev içi devrelerde sınırlı kalmaksızın doğrudan şebekeye yönlendirilebiliyor. EcoFlow’un mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilen sistem, yalnızca enerji üretimini değil aynı zamanda elektrik fiyatlarını ve tüketim alışkanlıklarını da analiz ediyor. Eğer elektrik tarifesi gece saatlerinde daha uygunsa, sistem bataryaları otomatik olarak o saatlerde şarj ediyor. Gündüz ise daha pahalı saatlerde şebekeye bağlı kalmadan bataryaları kullanmaya öncelik veriyor.

    EcoFlow’a göre, uygulamanın güneş enerjisi üretim tahmin doğruluğu yaklaşık yüzde 94 seviyesinde. Bu yüksek doğruluk sayesinde kullanıcılar günlük planlarını (örneğin bulaşık ya da çamaşır makinesi çalıştırma saatlerini) verimli şekilde ayarlayabiliyor.

    Bu arada EcoFlow’un yeni serisinde toplam dört farklı sistem seçeneği bulunuyor: Stream Ultra (1,92 kWh), Stream Pro (1,92 kWh), Stream Ultra X (3,84 kWh) ve Stream AC Pro (1,92 kWh).

    Tüm modellerde lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisi kullanılıyor. EcoFlow, bataryaların 6.000 çevrim sonunda bile kapasitesinin en az yüzde 70’ini koruduğunu belirtiyor. Ayrıca, dış ortamda kullanım için IP65 suya dayanıklılık, -20°C'ye kadar çalışabilme ve grafen kanal pasif soğutma gibi teknik detaylar da sistemde yer alıyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/04/15/ecoflow-launches-balcony-pv-system-batteries-with-ai-features/ https://www.ecoflow.com/eu/stream-series-plug-in-solar-battery
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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 3 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 5 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    Video çalışmıyor.

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