Nükleer füzyon için tarihi adım: Plazma davranışı artık tahmin edilebilir

Tokamak, güçlü manyetik alanlar kullanarak aşırı sıcak plazmayı hapseden halka biçimine sahip çeşitli füzyon reaktörü tasarımlarından birisi. Ancak bu sistemlerdeki en büyük zorluklardan biri, reaksiyon başladıktan sonra plazma akımını kontrol altına almak ve güvenli bir şekilde yavaşlatmak. MIT ekibinin geliştirdiği yöntem, bu karmaşık sürecin öngörülebilir hale gelmesini sağlıyor.
Plazmayı yapay zeka ile öngörmek
Füzyon deneyleri halen yüksek maliyetli olduğundan, bu tür testlerin yıl içinde yalnızca birkaç kez yapılabildiğini belirten ekip, veri eksikliğini aşmak için yenilikçi bir yaklaşım benimsedi. Makine öğrenimi algoritmasını temel fizik modelleriyle birleştirdiler ve sistemi, İsviçre’deki TCV (Tokamak à Configuration Variable) adlı deneysel füzyon reaktöründen elde edilen verilerle eğittiler. Bu veriler, plazmanın başlangıç sıcaklığı, enerji düzeyleri ve deney süresince geçirdiği değişimleri içeriyordu.
Araştırma ekibi, bu bilgilerle reaktör operatörlerine rehberlik eden "plazma yörüngeleri" oluşturdu. Bu yörüngeler, reaksiyon süresince plazmanın nasıl davranacağını öngörerek operatörlerin cihazı güvenli bir şekilde durdurmasını sağladı. Model, TCV üzerinde yapılan denemelerde defalarca test edildi ve reaktörün daha istikrarlı biçimde soğutulmasını mümkün kıldı.