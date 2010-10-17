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Ecomotive Seat Modelleri Geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Her geçen gün yeni bir doğa dostu otomobilin tanıtıldığı bu günlerde Seat da üzerine düşeni yapmış görünüyor.Elektrikli otomobili IBE Concept ile dikkatleri üzerine çeken Seat; şimdi de güncel modellerinin Ecomotive versiyonlarını geliştirerek, modellerini hem emisyon hem de yakıt tüketimi yönünden iddialı bir konuma getirmeyi hedefliyor.

2008 yılından beri Ecomotive adı altında satılan Seat modelleri olsa da Seat'ın yeni Ecomotive projesi çok daha geniş kapsamlı. Değişik segmentlerden değişik modellerin Ecomotive modelleri hazırlanarak, markanın genel yakıt tüketim ve emisyon ortalamalarının düşürülmesi ve çevreye çok daha az zararlı Seat'ların yollara çıkması hedeflenmiş. Şu an Ecomotive etiketiyle satılan modeller şunlar;

-IBIZA SC ECOMOTIVE

-IBIZA 5DR ECOMOTIVE

-IBIZA ST ECOMOTIVE

-LEON ECOMOTIVE

-ALTEA ECOMOTIVE

-ALTEA XL ECOMOTIVE

-ALHAMBRA ECOMOTIVE

Ecomotive modellerde düşük dirençli lastikler, aerodinamik geliştirmeler, start&stop ve fren enerji kazanımı sistemi gibi özellikler bulunabiliyor. Bütün Ecomotive teknolojilerine sahip modeller ise E Ecomotive rozetini alıyorlar. Örneğin E Ecomotive Ibiza'nın karbondioksit emisyonu sadece 92 gram/kilometre değerinde. Bu modellerde E harfi bagaj kapağında Ecomotive yazısının hemen üzerinde yeşil olarak göze çarpıyor.

Öncelikle İngiltere'de satılmaya başlanan modellerin ülkemize ne zaman geleceği konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

Ecomotive Seat Modelleri Geliyor
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Luc4sHood 9 yıl
Başlığı okumadan fotoğrafları gördüğümde scirocco zannettim
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KNTLG 9 yıl
Hani Seat artık üretimini durduracaktı..
Sanki öyle bişey okumuştum...
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wermidon 9 yıl

Blooods

Başlığı okumadan fotoğrafları gördüğümde scirocco zannettim


başlığı okumadan başlığa nasıl tıkladın
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