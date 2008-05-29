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ECS A780GM-A (RS780) Black Edition Anakart video inceleme

10 yıl
68,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Geçtiğimiz günlerde yayımladığımız Biostar TF8200 A2+ anakart videoincelemesi ardından, entegre ekran kartlı fiyat/performans kategorisinde yer alan ECS'nin A780GM-A modeli anakartı inceleme konumuz oluyor.

AMD'nin RS780 yonga setini kullanan anakart; entegre HD3200 ekran kartı yanı sıra HDMI çıkışı, Hybrid Crossfire desteği ve genişletilebilirlik seçenekleriyle ilgi çekiyor.


http://www.ecs.com.tw
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turakmug 9 yıl
bu anakarti ses karti ekleyerek kullanmak istiyorum. aslinda o/b ses kartindan sikayetim yok. ancak bir cok kullanici o/b ses kartinin iyi olmadigini eklenecek bir karti ile cok iyi neticeler alindigini yazmis. bende soylenilen mukemmelligi yakalama amacli bir ses karti edinme niyetine girdim. ancak hangi ses kartini alacagimi bilmiyorum. bilgisayarimi daha cok htpc amacli kullaniyorum elimde mikrolab fc730 hoperlor seti var. sistemde su an XP yuklu. ancak gerekir ise degistirir vista yada 7 yukleyebilirim. vereceginiz bilgiler dogrultusunda bir satinalma yoluna gidecegim. bu nedenle cevaplariniz benim icin onem tasiyor. saygilarimla..
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fuzuliperson 10 yıl
2400,3400 serisinden daha yüksek kartlara destek olmuyo mu peki en azından ram in den sütünden faydalanamıyo muyuz, 4850 ime bi faydası yok mu bunun :D
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OnlyTechnology 10 yıl
valla helal olsn güsel anakart yapmışlar. en güsel olanıda 6 tane 2 li usb girşi olması...
bende herşey takılı olduğu için kameramı kullanamıorum. usblerin hepsi doluuu
eğer piyasada varsa ne yapıp yapıp bundan alıcam


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azk 10 yıl
75$'a düşmüş fiyat
hepsiburada.com/...
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gorkem9000 10 yıl
Güzel inceleme olmuş Teşekürler.
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levo_redkid 10 yıl
Merhabalar,

Bu kartin HDMI cikisini kullanarak TV'ye goruntu ve ses aktarmis olan var mi acaba??

Benim PC'de Palit 9600GT ekran karti var, yani anakartin uzerindeki onboard grafik kartini kullanmiyorum..

Cok saolun...

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toluen 10 yıl
gayet iyi bir board fiyatıda çok iyi
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gececi_78 10 yıl
Gördüm, beğendim, aldım, pişmanım...
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Z-DGİ 10 yıl
İnceleme için teşekkürler.
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ancora 10 yıl
Mesut bey,

Güzel bir çalışma
Ama birazda ses problemlerinden bahsetsek bu kartı almayı düşünen arkadaşlar için fikir olur.
Performansı tabiki önemli ama inanın windows açılıp-kapanırken 5.1 den çat çut pat küt sesler geliyosa performansı gözüm görmez.

Denemediğimiz ses driver ı kalmadı.

Bu kartı bir alan pişman birde alamayan.


Hayırlı günler.

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Serdarkekik 10 yıl
Atx yapısı ve genişletilebilir olması diğer muadillerinden ayırıyor ECS'i.Güzel ürünler görmeye başladık,diğer anakart üreticilerininde böyle modellerini görmek isteriz tabiki.İnceleme için teşekkürler Mesut ÇEVİK.
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K1N6 10 yıl
Güzel bir inceleme olmus, Tesekkürler..
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