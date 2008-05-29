ECS A780GM-A (RS780) Black Edition Anakart video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Geçtiğimiz günlerde yayımladığımız Biostar TF8200 A2+ anakart videoincelemesi ardından, entegre ekran kartlı fiyat/performans kategorisinde yer alan ECS'nin A780GM-A modeli anakartı inceleme konumuz oluyor.
AMD'nin RS780 yonga setini kullanan anakart; entegre HD3200 ekran kartı yanı sıra HDMI çıkışı, Hybrid Crossfire desteği ve genişletilebilirlik seçenekleriyle ilgi çekiyor.
http://www.ecs.com.tw Paylaş Tweetle
bende herşey takılı olduğu için kameramı kullanamıorum. usblerin hepsi doluuu
eğer piyasada varsa ne yapıp yapıp bundan alıcam
hepsiburada.com/...
Bu kartin HDMI cikisini kullanarak TV'ye goruntu ve ses aktarmis olan var mi acaba??
Benim PC'de Palit 9600GT ekran karti var, yani anakartin uzerindeki onboard grafik kartini kullanmiyorum..
Cok saolun...
Güzel bir çalışma
Ama birazda ses problemlerinden bahsetsek bu kartı almayı düşünen arkadaşlar için fikir olur.
Performansı tabiki önemli ama inanın windows açılıp-kapanırken 5.1 den çat çut pat küt sesler geliyosa performansı gözüm görmez.
Denemediğimiz ses driver ı kalmadı.
Bu kartı bir alan pişman birde alamayan.
Hayırlı günler.