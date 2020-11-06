Ekim ayında 2. el otomobilde en çok ilan verilen marka ve modeller

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Sıfır araç bulunurluğundaki sıkıntı, ÖTV zamm ve yükselen kurun da etkisiyle otomobil fiyatları arttı. Sıfır kilometre araçlardaki artış, ikinci el araç fiyatlarını da yukarı çekti. Peki ikinci el araç piyasası ne durumda?

2. el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Ekim ayının ilan verilerini derleyerek oluşturduğu istatistikleri paylaştı. Açıklanan verilere göre, 2. el araçların fiyatlarında artış etkisi devam ediyor. 100 bin TL altındaki ilan sayısı azalırken, 150 bin TL ve üzeri ilan sayısında ise artış söz konusu.

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En çok ilan verilen marka Renault

Verilere göre ilanların yüzde 72'sini otomobiller oluşturuyor. En çok ilan verilen marka ise Ağustos ayından bu yana değişmedi. Renault, Ekim ayında da yüzde 17 oranıyla bu konudaki liderliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot ve BMW izliyor.

En çok ilan verilen 2. el otomobil modellerine baktığımızda ise Clio, Astra ve Focus'un oran bakımından liderliği paylaştığını görüyoruz. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor. 2. el SUV ilanlarında da en yüksek oran yine Nissan Qashqai'de. Ardından Duster, Sportage, Tiguan, Tucson ve 3008 modelleri geliyor.

Ekim ayında en fazla ilan verilen araç model yılları yüzde 8 oran ile 2017, 2016, 2015 ve 2012 oldu. 2017 model ilan sayısındaki artış, bizlere sıfır kilometre araç fiyatındaki yükselme nedeniyle 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin de arttığını gösteriyor. Motor hacmine göre ilan dağılımına baktığımızda ise 1.4 - 1.6 arası motor hacmine sahip araç ilanlarının liderliklerini koruduğunu görmekteyiz.

2. el araç piyasasında fiyatlar artmaya devam ediyor. Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının ve dövizdeki artışın devam etmesi, araç alımının bir yatırım haline dönüşmesi sonucu 2.el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki ilanlar %2 düşüş yaşarken özellikle 200 bin TL üstü ilanların sayısı arttı.

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