Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti

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Olası bir kaza anında araçtaki kişilerin hayatını kurtaran belki de en basit ve en eski güvenlik önlemlerinden biri de emniyet kemeridir. Üstelik bunun için tek yapmanız gereken koltuğa oturduğunuzda kemerin ucundaki tokayı kilitle doğru biçimde birleştirmek.

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Günümüzde neredeyse her araçta sesli veya görsel bir emniyet kemeri uyarısı mevcut. Ancak Skoda bunu yeterli bulmamış olacak ki hem emniyet kemerini bağlamayı unutanlar hem de özellikle karanlıkta tokayı kilitle buluşturmakta zorlananlar için 'aydınlatmalı kilit' sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirket, söz konusu sistemi dünya genelinde patentlemiş durumda.

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Skoda'nın düşündüğü sistem oldukça basit. Emniyet kemerini çıkarmaya yarayan kırmızı düğmenin yerine içinde LED aydınlatma bulunan şeffaf bir kapak kullanılıyor. Farklı renklerde yanan LED'lerde üç farklı mod bulunuyor. İlk etapta beyaz renkte parlayan kilit, sürücü koltuğa oturduğunda belirgin bir biçimde kırmızı yanmaya başlıyor. Bu da hem kemerin takılmadığını gösteriyor hem de kilidi bulmayı kolaylaştırıyor. Tokayla kilit mekanizması buluştuğunda ise yeşil renk devreye giriyor.

Skoda, söz konusu sistemin özellikle çocuklu aileler için fazlasıyla kullanışlı olacağı görüşünde. Zira kilit üzerinde yeşil renk yandığında ebeveynler çocuklarının kemeri doğru bir şekilde taktığından emin olacak. Ayrıca aydınlatmalı emniyet kemeri kilidinin araçtaki ambiyans aydınlatmasına entegre edilebildiği de belirtiliyor.

http://www.skodamedia.com/index.php/latest-news/it-s-another-belting-idea-skoda-patents-world-s-first-illuminated-smart-seat-belt-buckle

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