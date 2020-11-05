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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti

    Çekyalı üretici hem emniyet kemerini takmayı unutanlar hem de karanlıkta kemer tokasıyla kilidi buluşturmakta zorlananlar için 'LED aydınlatmalı kilit' özelliğini patentledi. Detaylar haberimizde:
    6 gün
    3,9b
    3
    26
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti
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    Olası bir kaza anında araçtaki kişilerin hayatını kurtaran belki de en basit ve en eski güvenlik önlemlerinden biri de emniyet kemeridir. Üstelik bunun için tek yapmanız gereken koltuğa oturduğunuzda kemerin ucundaki tokayı kilitle doğru biçimde birleştirmek.

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    Günümüzde neredeyse her araçta sesli veya görsel bir emniyet kemeri uyarısı mevcut. Ancak Skoda bunu yeterli bulmamış olacak ki hem emniyet kemerini bağlamayı unutanlar hem de özellikle karanlıkta tokayı kilitle buluşturmakta zorlananlar için 'aydınlatmalı kilit' sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirket, söz konusu sistemi dünya genelinde patentlemiş durumda.

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    Skoda'nın düşündüğü sistem oldukça basit. Emniyet kemerini çıkarmaya yarayan kırmızı düğmenin yerine içinde LED aydınlatma bulunan şeffaf bir kapak kullanılıyor. Farklı renklerde yanan LED'lerde üç farklı mod bulunuyor. İlk etapta beyaz renkte parlayan kilit, sürücü koltuğa oturduğunda belirgin bir biçimde kırmızı yanmaya başlıyor. Bu da hem kemerin takılmadığını gösteriyor hem de kilidi bulmayı kolaylaştırıyor. Tokayla kilit mekanizması buluştuğunda ise yeşil renk devreye giriyor.

    Skoda, söz konusu sistemin özellikle çocuklu aileler için fazlasıyla kullanışlı olacağı görüşünde. Zira kilit üzerinde yeşil renk yandığında ebeveynler çocuklarının kemeri doğru bir şekilde taktığından emin olacak. Ayrıca aydınlatmalı emniyet kemeri kilidinin araçtaki ambiyans aydınlatmasına entegre edilebildiği de belirtiliyor.



    http://www.skodamedia.com/index.php/latest-news/it-s-another-belting-idea-skoda-patents-world-s-first-illuminated-smart-seat-belt-buckle Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    crssover (Aybars _) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam 3 noktalı emniyet kemerini icat eder. 100 milyonlarca dolar kazanacakken insanların hayatı daha önemli der, ücretsiz kullanıma açar.

    Skoda da kemere led koyar patentini alır...
    Adam 3 noktalı emniyet kemerini icat eder. 100 milyonlarca dolar kazanacakken insanların hayatı daha önemli der, ücretsiz kullanıma açar. Skoda da kem...
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    1 Yanıt Yanıtla +78
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    neronidas (Veysel EJDER) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Vw böyle bi patenti duyurmaya utanmış Skoda'yı ortaya atmış.
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    basartenk (basar tenk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende s..çma şeklimi patentleyeceğim
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahrimar (ss ss) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Rgd emniyet kemeri başlıkları. Asus auro ile uyumlu... di didi dinnnnnnnn
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    haberelectro 5 gün ( Mesaj Silindi )
    w223 te de var nasıl ilk oluyor.
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam pavyon işi olmuş.
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    AnadoluEfes 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Küçük düşünüyorsunuz Mercedes iç ambiyans ışıklandırmasının patentin'den dünya para kazandı hangi araç firması iç ışıklandırma yaparsa mercedes'e para ödüyor adamlar bunu yapmış yakın zamanda bunu kullanan her firmadan her kullanılan araç başı para alacak
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    CoreXXX (fatih tat) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kemerin ucuna takılan led satılıyor tüm aksesuarcılarda zaten. Skoda uzayın sırrını çözmüş gibi davranıyor😁
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    ugurowski (Uğur Öztürk ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fazla uğraşmasınlar gizli özelliklerini kapatayım kemer ötmez :)
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    Du Hast (Can Yağcı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hergun 50 cesit arabaya biniyorum. Kemeri takarken yada cikartirken 1 kere olsun kafami cevirip karsiligi neredeymis diye bakmadim.
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    hsodun (Kemal Torkan) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyi fikir
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    Recaizade-i Nabizade 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Patent olsun diye patent, haber olsun diye haber.
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    ankaland (mehmet yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    hele şükür, yıllardır hep şikayetçi olduğum konu.. kontak anahtarına bir ışık koymak, emniyet kemerine ışık koymak o kadar yıl geçmesine rağmen bir kaç araç ve model dışında araçta kullanılmadı.. basit ama bence çok önemli..
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    3913 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    skoda, emniyet kemeri ve
    2 etiket daha led aydınlatma Bilim ve Teknoloji
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