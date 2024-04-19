Arabam.com açıkladı: İkinci el otomobillerde artış başladı

- İkinci el otomobil fiyatları neden arttı?
- İkinci el araçların ortalama fiyatı 679 bin TL'ye yükseldi
- Arabam.com'da en çok görüntülenen markalar ve modeller
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İkinci el otomobil fiyatları neden arttı?
Mart ayında özelikle 800 bin liranın üzerindeki araçların fiyatlarında artış gözlemlendi. Bazı markalardaki ve modellerdeki sıfır araç kampanyalarının bitişi, sıfır otomobillerin zamlanması gibi durumlar piyasada otomobil fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceği şeklinde beklenti oluşturdu. Fiyatı yükselişe geçeceği tahmin edilen modellerin ikinci ellerinde şimdiden fiyat artışları başladı.
İkinci el araçların ortalama fiyatı 679 bin TL'ye yükseldi
İkinci el araçların ortalama fiyatı önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 675.580 TL’den 679.000 TL’ye yükseldi.
Arabam.com’da listelenen ikinci el otomobillerin yüzde 18’ini 5 yaşına kadarki araçlar oluşturdu. Bu araçların oranı Mart ayında yüzde 2 arttı. 20 yaş arası araçlarda ise yüzde 1,2 azalma görüldü. Ayrıca, manuel vitesli araçların ilanlardaki oranı yüzde 2 azaldı.
Arabam.com'da en çok görüntülenen markalar ve modeller
Mart ayında ilanı en çok görüntülenen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, en çok görüntülenen modeller ise Clio, Astra, Megane olduBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)