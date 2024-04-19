Tam Boyutta Gör İkinci el araç alım satım platformu Arabam.com, Mart ayındaki ikinci el ilanlar hakkında rapor hazırladı. Yapılan analize göre Mart ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 1 artış gözlemlendi.

İkinci el otomobil fiyatları neden arttı?

Mart ayında özelikle 800 bin liranın üzerindeki araçların fiyatlarında artış gözlemlendi. Bazı markalardaki ve modellerdeki sıfır araç kampanyalarının bitişi, sıfır otomobillerin zamlanması gibi durumlar piyasada otomobil fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceği şeklinde beklenti oluşturdu. Fiyatı yükselişe geçeceği tahmin edilen modellerin ikinci ellerinde şimdiden fiyat artışları başladı.

İkinci el araçların ortalama fiyatı 679 bin TL'ye yükseldi

İkinci el araçların ortalama fiyatı önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 675.580 TL’den 679.000 TL’ye yükseldi.

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Arabam.com’da listelenen ikinci el otomobillerin yüzde 18’ini 5 yaşına kadarki araçlar oluşturdu. Bu araçların oranı Mart ayında yüzde 2 arttı. 20 yaş arası araçlarda ise yüzde 1,2 azalma görüldü. Ayrıca, manuel vitesli araçların ilanlardaki oranı yüzde 2 azaldı.

Arabam.com'da en çok görüntülenen markalar ve modeller

Mart ayında ilanı en çok görüntülenen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, en çok görüntülenen modeller ise Clio, Astra, Megane oldu

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Arabam.com açıkladı: İkinci el otomobillerde artış başladı