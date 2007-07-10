Ekran kartı alanında Nvidia'ya yeni partner: J&W

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia ekran kartı alanında yeni bir partner daha kazandı. Firmanın yeni partneri olan Çin kökenli J&W Elektronik Avrupa'da Nvidia tabanlı ekran kartları satabilmek için gerekli olan lisansı Nvidia'dan aldı. Özellikle Çin kökenli olması nedeniyle maliyetler konsunda avantajı da olabilecğei ifade edilen yeni firma daha çok referans tasarıma sahip ekran kartlarını satacak. J&W firmasının Nvidia tabanlı ekran kartları ile birlikte hazırladığı Intel, ATi ve Nvidia yonga setli anakart çözümleri de yer almakta. Firma ve ürünleri hakkında daha detaylı bilgi almak için, http://www.jwele.com.cn/english/products.htm
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Ama bu ekran kartinin sadece sogutucusunu ve kasa montaj levhasini takiyorlardir maksimum. hah unutmadan bir de kutusuna koyuyorlar.. diger butun parcalar fabrikasyon.. evet basinda bir Cinli duruyordur ama fabrikanin devam etmesi icin sabahtan aksama kadar panel'deki iki dugmeye basip duruyor. eli degmiyorki, lehime bilmemneye adamin.. makina tikir tikir hallediyor. O asamada o kadar karamsar olmamak lazim...
Aslinda bir test etmek lazim... bakarsin Quake'in ekran kartlarindan iyi cikar belki.. bu biraz sans..
Diger taraftan ortalik Kingston ram kayniyor.. ama dikkat edin bazilarinin uzerinde "Assy In China" yazar. Cin'de birlestirilmis diye.. o sebepten onyargili olmamakta yarar goruyorum.
unutma kıngston ramalrın ustunde assy ın chına yazar.çindeki fabırkada uretılıyor.
çin malları konusunda genelleme yaparak ön yargılı olmayın.
5 yılda dünya kadar kart üretip paranızı aldık bir 5 yıl daha bize para verin
İsmi pek güzel durmuyor bence Kartları iyi olur umarım