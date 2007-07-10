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Ekran kartı alanında Nvidia'ya yeni partner: J&W

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
14,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ekran kartı alanında yeni bir partner daha kazandı. Firmanın yeni partneri olan Çin kökenli J&W Elektronik Avrupa'da Nvidia tabanlı ekran kartları satabilmek için gerekli olan lisansı Nvidia'dan aldı. Özellikle Çin kökenli olması nedeniyle maliyetler konsunda avantajı da olabilecğei ifade edilen yeni firma daha çok referans tasarıma sahip ekran kartlarını satacak. J&W firmasının Nvidia tabanlı ekran kartları ile birlikte hazırladığı Intel, ATi ve Nvidia yonga setli anakart çözümleri de yer almakta. Firma ve ürünleri hakkında daha detaylı bilgi almak için, http://www.jwele.com.cn/english/products.htm
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Towarscke 12 yıl
valla artık hic biseyi Cin'liller yapmiyorlar.. daha dogrusu kendi elleri ile.. adamlar para kazanmak icin herseyi yapiyorlar. 200$ ver WoW karakterini 50. Level'a yukselsin gibi muhabbetler. her tasin altindan bir Cin'li cikiyor son zamanda.

Ama bu ekran kartinin sadece sogutucusunu ve kasa montaj levhasini takiyorlardir maksimum. hah unutmadan bir de kutusuna koyuyorlar.. diger butun parcalar fabrikasyon.. evet basinda bir Cinli duruyordur ama fabrikanin devam etmesi icin sabahtan aksama kadar panel'deki iki dugmeye basip duruyor. eli degmiyorki, lehime bilmemneye adamin.. makina tikir tikir hallediyor. O asamada o kadar karamsar olmamak lazim...

Aslinda bir test etmek lazim... bakarsin Quake'in ekran kartlarindan iyi cikar belki.. bu biraz sans..

Diger taraftan ortalik Kingston ram kayniyor.. ama dikkat edin bazilarinin uzerinde "Assy In China" yazar. Cin'de birlestirilmis diye.. o sebepten onyargili olmamakta yarar goruyorum.
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The Big Boss 12 yıl
yaw hergün yeni bir nvidia partneri çıkıyor bide bizden TÜRK bir partner çıksa çok iyi olur bence.
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KanKoKan 12 yıl
Çin işi deyince tüylerim ürperdi, ömrü teknik serviste arızada geçer o kartların.
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cengiz_vga 12 yıl

Orjinalden alıntı: KanKoKan

Çin işi deyince tüylerim ürperdi, ömrü teknik serviste arızada geçer o kartların.




unutma kıngston ramalrın ustunde assy ın chına yazar.çindeki fabırkada uretılıyor.
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chakra 12 yıl

Orjinalden alıntı: KanKoKan

Çin işi deyince tüylerim ürperdi, ömrü teknik serviste arızada geçer o kartların.


çin malları konusunda genelleme yaparak ön yargılı olmayın.
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chakra 12 yıl
nvidia : durmak yok yola devam
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theozy 12 yıl

Orjinalden alıntı: .TaneR.

nvidia : durmak yok yola devam


5 yılda dünya kadar kart üretip paranızı aldık bir 5 yıl daha bize para verin




İsmi pek güzel durmuyor bence Kartları iyi olur umarım
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