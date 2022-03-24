El Salvador, Bitcoin tahvil planlarını ertelediğini duyurdu

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Bitcoin’i (BTC) yasal ihale ilan etmesiyle birlikte kripto gündeminde kendisine sık sık yer bulan El Salvador, son dönemde Bitcoin tahvil planlarıyla da konuşuluyor. Son olarak El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya ise Bitcoin destekli tahvil planının Eylül ayına kadar ertelenebileceğini söyledi. Salvador TV yayınına katılan Zelaya, ertelemenin “hükümetin finans piyasasında uygun koşulları beklemeye karar vermesi nedeniyle” gerçekleştiğini söyledi.

15-20 Mart’ta başlayacaktı

El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, El Salvador televizyon programında yaptığı açıklamada, El Salvador’un planlanan 1 milyar dolarlık Bitcoin tahvili planının olumsuz piyasa koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

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El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya verdiği röportajda piyasaya çıkmak için ideal tarihin yılın ilk yarısı olduğunu dile getirdi. Bakan Zelaya’ya göre şu anda tahvil çıkarmak için uygun bir zaman değil.

Ayrıca Bakan Zelaya konu ile ilgili olarak şunları da kaydetti:

“Mayıs veya Haziran aylarında pazar değişkenleri biraz farklı. En geç Eylül’de. Eylül’den sonra uluslararası piyasaya çıkarsanız sermaye toplamak zordur.”

El Salvador, daha önce Bitcoin destekli tahvillerini 15-20 Mart tarihleri arasında başlatmayı planladığı bu girişimi Ukrayna’nın işgali nedeniyle erteleyebileceğini de ifade etmişti.

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El Salvador, Bitcoin tahvil planlarını erteledi