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    Ripple, SEC’in süre uzatma isteğine karşı çıktı

    Ripple ile SEC arasındaki dava devam ediyor. Vakit ilerledikçe yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu kez Ripple, SEC’in süre uzatma isteğine karşı çıktı.        
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    Ripple, mahkemenin talebini reddetti
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    Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) arasındaki davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Ripple, mahkemenin SEC’in son süre uzatma talebini reddetmesi gerektiğini savundu.

    Ripple, Mahkemenin SEC’in Talebini Reddetmesi Gerektiğini Savunuyor

    Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve kurucu ortağı Chris Larsen, hakim Sarah Netburn’e bir mektup yazdı. Mektupta mahkemenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun son süre uzatma talebini reddetmesi gerektiğini savundu. Hatırlatmak gerekirse SEC 21 Mart’ta, keşif süreci için uzatma talep eden bir dilekçe sunmuştu.

    Bunun yanında sanıklar, SEC’in davanın çözümünü yeterince ertelediğini düşündüklerini yineledi. Mahkeme, SEC’in Ripple’ın adil bildirim savunması kullanmasını engelleme talebini reddetmişti. Ek olarak sanıklar, SEC’in davanın çözümünü yeterince uzun ertelediğini ve ek keşiflere gerek olmadığını savunmuşlardı.

    Son olarak hatırlatmak gerekirse, Garlinghouse kısa süre önce mahkemenin SEC’in Ripple’ın adil uyarı savunmasını yapma hareketini reddetmesinin ardından yakından izlenen yasal savaşın sonucu konusunda iyimser olduğunu söylemişti.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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