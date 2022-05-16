El Salvador Başkanı Nayib Bukele: "44 ülke Bitcoin için bir araya geliyor"

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Bitcoin’i (BTC) yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador’da Bitcoin ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 44 ülkenin Bitcoin’i tartışmak için El Salvador’da toplanacağını söyledi.

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Bukele, Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomi ve bankasız bankacılık gibi pek konuyu tartışmak adına El Salvador’da bir araya geleceğini duyurdu.

Bukele, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Yarın, 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal erişim, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin’in piyasaya sürülmesi ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador‘da bir araya gelecek.”

Bu merkez bankaları arasında; öncelikle Nijerya, Mısır, Nepal, Pakistan, Bangladeş, Kenya, Uganda, Ruanda, Paraguay, Angola, Gine ve Madagaskar dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler yer alıyor.

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El Salvador'da 44 ülke Bitcoin'i tartışmak için toplanacak