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    Bitcoin tarihe ilk kez 7 hafta üst üste kırmızı mum yaktı

    Terra LUNA vakfının skandallarının halen devam etmesi ve hacmin sürekli ilgili paralarda olması Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor. Olmaz denilen oldu ve Bitcoin 7 hafta üst üste düşüş gösterdi.
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    Bitcoin
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    Kripto para piyasasına son dönemde giren yatırımcılar adeta hayatının kâbusunu yaşıyor. Merkeziyetsiz olduğunu iddia etmesine rağmen global ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenen Bitcoin bir de dev projelerin skandalları işin içine girince tarihi düşüşler yaşıyor.

    Bitcoin bir haftayı daha düşüşle kapattı

    Geçtiğimiz hafta bir toparlanma sürecine girse de Terra LUNA vakfının büyük ihmalleri sonucunda LUNA parasının adeta memecoin haline gelmesi ve UST stabil para biriminin 12 kat düşerek kripto para regülasyonlarına adeta çanak tutması büyük bir darbe vurdu.

    Ardı ardına gelen şoklarla düşüşüne devam eden Bitcoin ilk kez 7 hafta üst üste kırmızı mumla kapandı. Gece 03.00 kapanışı 29810$ olarak gerçekleşti. Daha önce en fazla 6 haftalık bir düşüş trendi görülmüş ve yükseliş gerçekleşmişti. Halen piyasa bir toparlanma sürecinde değil.

    Diğer taraftan Terra LUNA vakfının cüzdanındaki 80 bin Bitcoin ile ne yaptığı tam olarak bilinmiyordu. Bilgilere göre 80 bin Bitcoin tamamen elden çıkarıldı. Ayrıca 50 milyon dolarlık USDT ve USDC satışı yapıldı. Halen 2 milyon adet AVAX ve 40 bin adet BNB birikiminin olması yatırımcıyı endişelendiriyor.

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    U
    uberburak 8 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 17 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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