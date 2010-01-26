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Eldar Murtazin: Nokia X6 16 GB üç farklı renk seçeneğiyle 100 Euro ucuza gelecek

9 yıl
51,7b
1
29
Diğer
knight
Haber Editörü
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Mobil iletişim devi Nokia'nın kapasitif ekranlı ilk cep telefonu ünvanını taşıyan X6'nın tanıtımından bir kaç hafta sonra 16 GB'lık versiyonun üretileceği ve bu versiyonun ''Comes with Music'' servisinden yoksun olacağına dair söylentiler internette dolaşıyordu.

Bugün, Eldar Murtazin, 16 GB dahili bellekli X6'nın üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesinin planladığını Twitter'da anons etti. Yeni telefon, siyah, beyaz-pembe, beyaz-mavi renk seçenekleriyle teknoloji severlerin karşısına çıkacak ve en önemlisi 32 GB'lık versiyona göre yaklaşık 100 Euro daha ucuz (~350 Euro) olacak.

Nokia X6'nın teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirecek olursak dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, Symbian v9.4 işletim sistemi, 128 MB RAM, 5 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss optiklerinden güç alan kamera, led flaş, otomatik odaklama, 640x480@30 FPS video kaydı, WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları, RDS'li FM radyo ve 1320 mAH lityum iyon batarya gibi özellikleriyle göze çarpıyor. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ise belirtilmedi.

 


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DH Misafiri 7 yıl
bende aldim aldim siyah renk gercekten cok guzel bir telefon herkese tavsiye edeerim
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DH Misafiri 8 yıl
BENDE ALDIM X6 TAM Bİ MÜZİK TELEFONU SES ÇIKIŞI MUHTEŞEM TAVSİYE EDERİM....! ARADIĞIN HER ÖZELLİK VAR DOKUNMATİĞİDE GAYET İYİ DÜŞÜNENLERE TAVSİYE EDERİM
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DH Misafiri 9 yıl
bu kadar müthiş bir telefon olama,,,
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DH Misafiri 9 yıl
1000 liraya aldım 16 gb lık black&black
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bensskkada043 9 yıl

DH Misafiri

1000 liraya aldım 16 gb lık black&black


Hayırlı olsun kardeş güle güle kullan. İlk izlenimlerin nasıl elde nasıl duruyor? İşçilik nasıl ? Ses kalitesini denedin mi? Biraz paylaşırmısın telefon hakkındaki görüşlerini.
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people are strange 9 yıl

DH Misafiri

1000 liraya aldım 16 gb lık black&black


hayırlı olsun, tam da benim istediğim rengi almışsın


keşke şu telefonu alanlar siteye üye olsa da inceleme yapıp paylaşsa
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DH Misafiri 9 yıl
Kimse almasında fiyatı bir an önce düşsün :D
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DH Misafiri 9 yıl
yhaff qüsel ama bayada pahalı xsS
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muRTah 9 yıl
Diğer özellikleri aynı kalacaksa ben razıyım. "comes with music" servisi kullanmayacağım bir özellik olduğundan 100€luk indirim kulağa hoş geliyor.
Değerli haber editörümüz bu söylentinin son durumu hakkında bilgi verirse de ayrıca memnun olurum.
Saygılarımla.
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DH Misafiri 9 yıl




çok pahalı satıyorlar bizde oyüzden alamiyoruz[bscfp=]
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Comandanté 9 yıl
Bu adam nereli?
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DH Misafiri 9 yıl
[simage][/simage]çok pahalı satıyorlar onun için kimse almıyor
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..Knight.. 9 yıl
Ekran AMOLED değil.
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mawoix 9 yıl
bu telefonun 32 gblığının normal ederi zaten 350 euro deil mi
nie bu kadar yüksek fiyata satmaya çalışıyorlar
nokianın gene aç gözlülüğü tuttu
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sotoxs 9 yıl
ekran amoled mi?
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