Eldar Murtazin: Nokia X6 16 GB üç farklı renk seçeneğiyle 100 Euro ucuza gelecek

Mobil iletişim devi Nokia'nın kapasitif ekranlı ilk cep telefonu ünvanını taşıyan X6'nın tanıtımından bir kaç hafta sonra 16 GB'lık versiyonun üretileceği ve bu versiyonun ''Comes with Music'' servisinden yoksun olacağına dair söylentiler internette dolaşıyordu.

Bugün, Eldar Murtazin, 16 GB dahili bellekli X6'nın üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesinin planladığını Twitter'da anons etti. Yeni telefon, siyah, beyaz-pembe, beyaz-mavi renk seçenekleriyle teknoloji severlerin karşısına çıkacak ve en önemlisi 32 GB'lık versiyona göre yaklaşık 100 Euro daha ucuz (~350 Euro) olacak.

Nokia X6'nın teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirecek olursak dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, Symbian v9.4 işletim sistemi, 128 MB RAM, 5 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss optiklerinden güç alan kamera, led flaş, otomatik odaklama, 640x480@30 FPS video kaydı, WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları, RDS'li FM radyo ve 1320 mAH lityum iyon batarya gibi özellikleriyle göze çarpıyor. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ise belirtilmedi.