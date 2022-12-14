Elektrikli arabalar için devrim: Şarj kapasitesini kaybetmeyen batarya keşfedildi

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden (UNSW) ve Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, yüzlerce şarj döngüsünden sonra bile herhangi bir kapasite kaybetmeyen yeni nesil katı hal piller yapmanın bir yöntemini keşfetti.
Geleneksel lityum iyon piller, şarj/deşarj işlemi sırasında içinde lityum iyonlarının aktığı bir sıvı elektrolit içerirken, katı hal pillerde ise tamamen katı malzemeler kullanılır. Bu piller delindiğinde zehirli sıvılar saçmayacağından, çalışma güvenliğinde büyük bir iyileştirmenin yanı sıra, katı hal piller aynı zamanda çok daha hızlı şarj edilebiliyor.
Katı hal piller devrim olacak
Bilim insanları katı hal pillerde daha önce görülmemiş kararlılığa sahip yeni bir tür pozitif elektrot malzemesi keşfetti. Optimize edilmiş lityum titanat ve lityum vanadyum dioksitten oluşan bu malzeme sayesinde katı hal pillerin dayanıklılık sorunu çözüldü.
Kapasite kaybı yaşanmıyor
Prof. Sharma konu hakkında "400 döngünün üzerinde kapasite azalmasının olmaması, katmanlı malzemelere sahip geleneksel tamamen katı hal hücreleri için rapor edilenlerle karşılaştırıldığında bu malzemenin üstün performansını açıkça gösteriyor. Bu bulgu, pil maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Pratik yüksek performanslı katı hal pillerinin geliştirilmesi, gelişmiş elektrikli araçların ortaya konmasının önünü açabilir" açıklamasında bulundu.
Prof. Yabuuchi, "Uzun ömürlü ve yüksek performanslı katı hal pillerin geliştirilmesi, elektrikli araçların bazı temel sorunlarını çözebilir" diyor. Araştırma ekibine göre tam testler tamamlandığında ve ürün elektrikli arabalara girdiğinde şarj işlemi 5 dakikadan kısa sürecek.
Katı hal pillerinin performans açısından zirveye ulaşan lityum iyon pillerin yerini alacağı ve eninde sonunda endüstri standardı haline geleceği tahmin ediliyor. Katı hal piller aynı zamanda daha yeşil bir geleceğin de anahtarı olabilir. Öte yandan bu pillerin kullanımını da sadece otomobiller bazında düşünmemek de fayda var.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41563-022-01421-z https://www.eurekalert.org/news-releases/973650 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...