Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli arabalar için devrim: Şarj kapasitesini kaybetmeyen batarya keşfedildi

    Bilim insanları, elektrikli arabalar için yüzlerce şarj döngüsünden sonra bile herhangi bir kapasite kaybetmeyen yeni nesil piller yapmanın bir yolunu keşfettiler. Yeni yöntem devrim yaratabilir.
    Oy Ver
    elektrikli otomobil katı hal pil Tam Boyutta Gör
    Elektrikli arabalar, geleneksel arabaları daha çevre dostu bir alternatifle değiştirmek için en iyi seçeneğimiz olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, elektrikli arabalar ve diğer elektrikli araçlar hem dayanıklılık hem de maliyet açısından yeterli olmayan lityum iyon bataryalarla çalışıyor. Ancak bu durum değişmek üzere.

    Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden (UNSW) ve Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, yüzlerce şarj döngüsünden sonra bile herhangi bir kapasite kaybetmeyen yeni nesil katı hal piller yapmanın bir yöntemini keşfetti.

    Geleneksel lityum iyon piller, şarj/deşarj işlemi sırasında içinde lityum iyonlarının aktığı bir sıvı elektrolit içerirken, katı hal pillerde ise tamamen katı malzemeler kullanılır. Bu piller delindiğinde zehirli sıvılar saçmayacağından, çalışma güvenliğinde büyük bir iyileştirmenin yanı sıra, katı hal piller aynı zamanda çok daha hızlı şarj edilebiliyor.

    Katı hal piller devrim olacak

    katı hal pil Tam Boyutta Gör
    Ancak şimdiye kadar her ne kadar devrim olarak görülseler de katı hal pillerin dayanıklılıklarını sınırlayan çözülmemiş bir sorun vardı. Pilin elektrotlarına lityum iyonları eklendiğinde veya elektrotlardan çıkarıldığında, malzemenin kristal yapısı değişerek elektrotun genleşmesine veya büzülmesine neden oluyordu. Dolayısıyla temelinde bir dayanıklılık sorunu vardı, şimdiye kadar.

    Bilim insanları katı hal pillerde daha önce görülmemiş kararlılığa sahip yeni bir tür pozitif elektrot malzemesi keşfetti. Optimize edilmiş lityum titanat ve lityum vanadyum dioksitten oluşan bu malzeme sayesinde katı hal pillerin dayanıklılık sorunu çözüldü.

    Kapasite kaybı yaşanmıyor

    Elektrikli arabalar için kapasitesini kaybetmeyen pil keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Yeni malzemenin eklendiği katı hal pili üzerinde yapılan testlerde 400 şarj döngüsü soncunda pilin mevcut 300 mAh kapasitesinden kayıp yaşamadığı ortaya kondu.

    Prof. Sharma konu hakkında "400 döngünün üzerinde kapasite azalmasının olmaması, katmanlı malzemelere sahip geleneksel tamamen katı hal hücreleri için rapor edilenlerle karşılaştırıldığında bu malzemenin üstün performansını açıkça gösteriyor. Bu bulgu, pil maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Pratik yüksek performanslı katı hal pillerinin geliştirilmesi, gelişmiş elektrikli araçların ortaya konmasının önünü açabilir" açıklamasında bulundu.

    Prof. Yabuuchi, "Uzun ömürlü ve yüksek performanslı katı hal pillerin geliştirilmesi, elektrikli araçların bazı temel sorunlarını çözebilir" diyor. Araştırma ekibine göre tam testler tamamlandığında ve ürün elektrikli arabalara girdiğinde şarj işlemi 5 dakikadan kısa sürecek.

    Katı hal pillerinin performans açısından zirveye ulaşan lityum iyon pillerin yerini alacağı ve eninde sonunda endüstri standardı haline geleceği tahmin ediliyor. Katı hal piller aynı zamanda daha yeşil bir geleceğin de anahtarı olabilir. Öte yandan bu pillerin kullanımını da sadece otomobiller bazında düşünmemek de fayda var.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41563-022-01421-z https://www.eurekalert.org/news-releases/973650
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 6 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 18 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız