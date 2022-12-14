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    Plastik atıklardan elde edilen yakıtla çalışan hiper otomobil yakında geliyor

    Otomotiv endüstrisinde önemli deneyime sahip Ricci kardeşler tarafından satın alınan İtalyan tasarım atölyesi Bertone, plastik atıklardan elde edilen yakıtla çalışan bir hiper otomobil tanıtacak.
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    Plastik atıklardan üretilen yakıtla çalışan hiper otomobil yolda Tam Boyutta Gör

    Yeniden faaliyete geçen İtalyan otomobil tasarım atölyesi Bertone, yakın tarihindeki ilk modelin tanıtımının 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Şirket lansmana sayılı günler kala hiper otomobilin yepyeni bir teaser'ını yayınladı.

    Şu an için araçla ilgili çok fazla detay yok. Ancak motorunun plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilen sentetik yakıtla çalışacağı bildiriliyor. Birçok modern süper ve hiper otomobil gibi ortadan motorlu iki koltuklu bir coupe olarak karşımıza çıkacak.

    Plastik atıklardan üretilen yakıtla çalışan hiper otomobil yolda Tam Boyutta Gör

    Tasarımda göze çarpanlar

    Dikdörtgen LED elemanlara sahip dar farlar kısmen Bugatti Chiron'un farlarına benziyor. Görüntüler sayesinde ayrıca stop lambalarının desenine, egzoz sistemine, gömülü kapı kollarına, jantların tasarımına ve bir dizi başka ayrıntıya da göz atma şansına sahip oluyoruz.

    Yeni modelin ilk teaser'ı geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Ayrıca, 2014 yılında iflas eden ve o zamandan beri iki kez el değiştiren stüdyonun 110. yıldönümünü kutlamak için planlandığı ortaya çıktı. Şu anki sahipleri Ricci kardeşler geçmişte Daimler, Volkswagen Group, Stellantis ve Renault markalarıyla da çalışmıştı.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 15 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 23 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 23 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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