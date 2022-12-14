Plastik atıklardan elde edilen yakıtla çalışan hiper otomobil yakında geliyor

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Yeniden faaliyete geçen İtalyan otomobil tasarım atölyesi Bertone, yakın tarihindeki ilk modelin tanıtımının 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Şirket lansmana sayılı günler kala hiper otomobilin yepyeni bir teaser'ını yayınladı.

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Şu an için araçla ilgili çok fazla detay yok. Ancak motorunun plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilen sentetik yakıtla çalışacağı bildiriliyor. Birçok modern süper ve hiper otomobil gibi ortadan motorlu iki koltuklu bir coupe olarak karşımıza çıkacak.

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Tasarımda göze çarpanlar

Dikdörtgen LED elemanlara sahip dar farlar kısmen Bugatti Chiron'un farlarına benziyor. Görüntüler sayesinde ayrıca stop lambalarının desenine, egzoz sistemine, gömülü kapı kollarına, jantların tasarımına ve bir dizi başka ayrıntıya da göz atma şansına sahip oluyoruz.

Yeni modelin ilk teaser'ı geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Ayrıca, 2014 yılında iflas eden ve o zamandan beri iki kez el değiştiren stüdyonun 110. yıldönümünü kutlamak için planlandığı ortaya çıktı. Şu anki sahipleri Ricci kardeşler geçmişte Daimler, Volkswagen Group, Stellantis ve Renault markalarıyla da çalışmıştı.

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Plastik atıklardan üretilen yakıtla çalışan hiper otomobil yolda