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    İşte bu nedenlerle elektrikli arabalar için normal lastik seçimi yanlış tercih

    Geleneksel içten yanmalı motorlu arabalarla elektrikli arabalar arasındaki fark sadece üretim ve çevresel etkilerden kaynaklanmıyor. İki türün arasındaki fark asfalta kadar iniyor.
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    Elektrikli arabalar için normal lastik seçimi yanlış tercih Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin en büyük vaatlerinden biri sürekli araç bakımından kurtarması. Bunun yanında yağ, filtre değişimi, bujiler, egzoz bakımı ve düzenlemeleri gibi daha pek çok değişen parça nedenlerinden dolayı elektrikli otomobiller birkaç adım öne çıkıyor. Görünen o ki lastik tercihi tarafında da önemli faktörler bulunuyor.

    Elektrikli otomobiller (EV) ile içten yanmalı geleneksel arabalar arasındaki farklar saymakla belki bitmez ama günün sonun arabayı yola bağlayan şeyler halen daha standart lastikler. Bu lastikler ise belirli periyotlarla değiştirilmesi gerekiyor.

    Geleneksel lastikler daha hızlı aşınıyor

    Evet, geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçlara yönelik lastikler elektrikli aracınızın tekerleklerine elbette uyacaktır ancak bu uygunlu genel olarak kötü bir fikir olabilir. EV’lere yönelik lastikler bu araçların benzersiz özelliklerine dayanarak tasarlanıyor. Zira bildiğiniz gibi EV’lerin çekişi, yol tutuşu, ağırlığı ve daha pek çok detayı geleneksel araçlara göre benzersiz veya farklı. Buna bağlı olarak EV’lere özel olmayan lastiklerin çok daha hızlı aşındığı ve sürüş kontrolünü etkilediği bildiriliyor.

    Elektrikli arabalar için normal lastik seçimi yanlış tercih Tam Boyutta Gör
    Pek çok kişi, yalnızca lastiğin kauçuk bileşiminin veya polimerlerinin çekişini ve yol tutuşunu etkileyebileceğini düşünür. Ancak bu bileşiklere ek olarak, sırt deseni, sırt bloklarının derinliği ve aralarındaki boşluk hacmi ve lastiğin genel sertliği de önemli faktörler arasında. Örneğin, elektrikli Mercedes-Benz EQS 450 4Matic'in boş ağırlığı 2,539 kg, S500 4Matic ise yalnızca 2,091 kg ağırlığa sahip. Dolayısıyla bu ek ağırlık lastik kullanımını etkilemekte. Fakat ağırlık dağılımının daha dengeli olması bu noktayı bir nebze de olsa düzeltiyor.

    Şürüş menziline etkisi önemli boyutta

    Bir başka faktör ise gürültü. Eğer elektrikli bir araç kullandıysanız veya deneyimlediyseniz geleneksel araçlara nazaran lastiklerden kaynaklanan sesi daha çok duyduğunuzu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni ise o sesi bastıracak bir motor veya egzoz sesinin olmayışı. Hankook Tire ve Pirelli gibi önemli üreticiler bu sorunu çözmek için lastikler geliştirmeye başlamış durumda.

    Elektrikli arabalar için normal lastik seçimi yanlış tercih Tam Boyutta Gör
    Çekiş ve hızlanmada da farklılıklar mevcut. Bildiğiniz gibi elektrikli motorlar geleneksel motorlara göre çok daha yüksek miktarda tork üretiyor. Bu da çekiş ve hızlanma anında lastiğe daha fazla yük bindiriyor. Bu lastiğin genel bütünlüğünü ve ömrünü etkileyen bir faktör. Benzersiz çekiş yetenekleri bakımından elektrikli araçlar lastikleri çok daha hızlı bir şekilde bitiriyor.

    Sürüş menzili tarafında da benzer bir senaryo söz konusu. Bilindiği üzere lastik yuvarlanma direnci diye bir durum var. Bu direncin genellikle düşük olması istenir ki verimlilik artsın. Bu içten yanmalı araçlarda büyük bir faktör olarak görülmüyor zira menzile etkisinin yüzde 10-20 olduğu ifade ediliyor. Ancak elektrikli araçlarda bu direncin etkisi yüzde 20’leri hatta 40’ları görebiliyor. Bu nedenle fark ederseniz fabrika çıkışlı bir elektrikli aracın lastiği diğer içten yanmalı araçlara göre daha serttir.

    Son olarak elektrikli araçlara yönelik geliştirilen ve üretilen lastik pazarı şu anda oldukça dar. Bu nedenden dolayı da fiyatlar daha yüksek seyir ediyor. Ancak elektrikli araç piyasasının genişlemesiyle birlikte bu alan da büyüme gösteriyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 8 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 8 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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