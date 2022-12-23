İşte bu nedenlerle elektrikli arabalar için normal lastik seçimi yanlış tercih

Elektrikli otomobiller (EV) ile içten yanmalı geleneksel arabalar arasındaki farklar saymakla belki bitmez ama günün sonun arabayı yola bağlayan şeyler halen daha standart lastikler. Bu lastikler ise belirli periyotlarla değiştirilmesi gerekiyor.
Geleneksel lastikler daha hızlı aşınıyor
Evet, geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçlara yönelik lastikler elektrikli aracınızın tekerleklerine elbette uyacaktır ancak bu uygunlu genel olarak kötü bir fikir olabilir. EV’lere yönelik lastikler bu araçların benzersiz özelliklerine dayanarak tasarlanıyor. Zira bildiğiniz gibi EV’lerin çekişi, yol tutuşu, ağırlığı ve daha pek çok detayı geleneksel araçlara göre benzersiz veya farklı. Buna bağlı olarak EV’lere özel olmayan lastiklerin çok daha hızlı aşındığı ve sürüş kontrolünü etkilediği bildiriliyor.
Şürüş menziline etkisi önemli boyutta
Bir başka faktör ise gürültü. Eğer elektrikli bir araç kullandıysanız veya deneyimlediyseniz geleneksel araçlara nazaran lastiklerden kaynaklanan sesi daha çok duyduğunuzu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni ise o sesi bastıracak bir motor veya egzoz sesinin olmayışı. Hankook Tire ve Pirelli gibi önemli üreticiler bu sorunu çözmek için lastikler geliştirmeye başlamış durumda.
Sürüş menzili tarafında da benzer bir senaryo söz konusu. Bilindiği üzere lastik yuvarlanma direnci diye bir durum var. Bu direncin genellikle düşük olması istenir ki verimlilik artsın. Bu içten yanmalı araçlarda büyük bir faktör olarak görülmüyor zira menzile etkisinin yüzde 10-20 olduğu ifade ediliyor. Ancak elektrikli araçlarda bu direncin etkisi yüzde 20’leri hatta 40’ları görebiliyor. Bu nedenle fark ederseniz fabrika çıkışlı bir elektrikli aracın lastiği diğer içten yanmalı araçlara göre daha serttir.
Son olarak elektrikli araçlara yönelik geliştirilen ve üretilen lastik pazarı şu anda oldukça dar. Bu nedenden dolayı da fiyatlar daha yüksek seyir ediyor. Ancak elektrikli araç piyasasının genişlemesiyle birlikte bu alan da büyüme gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d