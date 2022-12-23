İşte bu nedenlerle elektrikli arabalar için normal lastik seçimi yanlış tercih

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin en büyük vaatlerinden biri sürekli araç bakımından kurtarması. Bunun yanında yağ, filtre değişimi, bujiler, egzoz bakımı ve düzenlemeleri gibi daha pek çok değişen parça nedenlerinden dolayı elektrikli otomobiller birkaç adım öne çıkıyor. Görünen o ki lastik tercihi tarafında da önemli faktörler bulunuyor.

Elektrikli otomobiller (EV) ile içten yanmalı geleneksel arabalar arasındaki farklar saymakla belki bitmez ama günün sonun arabayı yola bağlayan şeyler halen daha standart lastikler. Bu lastikler ise belirli periyotlarla değiştirilmesi gerekiyor.

Geleneksel lastikler daha hızlı aşınıyor

Evet, geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçlara yönelik lastikler elektrikli aracınızın tekerleklerine elbette uyacaktır ancak bu uygunlu genel olarak kötü bir fikir olabilir. EV’lere yönelik lastikler bu araçların benzersiz özelliklerine dayanarak tasarlanıyor. Zira bildiğiniz gibi EV’lerin çekişi, yol tutuşu, ağırlığı ve daha pek çok detayı geleneksel araçlara göre benzersiz veya farklı. Buna bağlı olarak EV’lere özel olmayan lastiklerin çok daha hızlı aşındığı ve sürüş kontrolünü etkilediği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Pek çok kişi, yalnızca lastiğin kauçuk bileşiminin veya polimerlerinin çekişini ve yol tutuşunu etkileyebileceğini düşünür. Ancak bu bileşiklere ek olarak, sırt deseni, sırt bloklarının derinliği ve aralarındaki boşluk hacmi ve lastiğin genel sertliği de önemli faktörler arasında. Örneğin, elektrikli Mercedes-Benz EQS 450 4Matic'in boş ağırlığı 2,539 kg, S500 4Matic ise yalnızca 2,091 kg ağırlığa sahip. Dolayısıyla bu ek ağırlık lastik kullanımını etkilemekte. Fakat ağırlık dağılımının daha dengeli olması bu noktayı bir nebze de olsa düzeltiyor.

Şürüş menziline etkisi önemli boyutta

Bir başka faktör ise gürültü. Eğer elektrikli bir araç kullandıysanız veya deneyimlediyseniz geleneksel araçlara nazaran lastiklerden kaynaklanan sesi daha çok duyduğunuzu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni ise o sesi bastıracak bir motor veya egzoz sesinin olmayışı. Hankook Tire ve Pirelli gibi önemli üreticiler bu sorunu çözmek için lastikler geliştirmeye başlamış durumda.

Tam Boyutta Gör Çekiş ve hızlanmada da farklılıklar mevcut. Bildiğiniz gibi elektrikli motorlar geleneksel motorlara göre çok daha yüksek miktarda tork üretiyor. Bu da çekiş ve hızlanma anında lastiğe daha fazla yük bindiriyor. Bu lastiğin genel bütünlüğünü ve ömrünü etkileyen bir faktör. Benzersiz çekiş yetenekleri bakımından elektrikli araçlar lastikleri çok daha hızlı bir şekilde bitiriyor.

Sürüş menzili tarafında da benzer bir senaryo söz konusu. Bilindiği üzere lastik yuvarlanma direnci diye bir durum var. Bu direncin genellikle düşük olması istenir ki verimlilik artsın. Bu içten yanmalı araçlarda büyük bir faktör olarak görülmüyor zira menzile etkisinin yüzde 10-20 olduğu ifade ediliyor. Ancak elektrikli araçlarda bu direncin etkisi yüzde 20’leri hatta 40’ları görebiliyor. Bu nedenle fark ederseniz fabrika çıkışlı bir elektrikli aracın lastiği diğer içten yanmalı araçlara göre daha serttir.

Son olarak elektrikli araçlara yönelik geliştirilen ve üretilen lastik pazarı şu anda oldukça dar. Bu nedenden dolayı da fiyatlar daha yüksek seyir ediyor. Ancak elektrikli araç piyasasının genişlemesiyle birlikte bu alan da büyüme gösteriyor.

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Elektrikli arabalar için normal lastik seçimi yanlış tercih