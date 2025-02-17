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    Elektrikli araç sahibi olmayı düşünenlerin sayısı artıyor

    Kimileri elektrikli araçlara olan talebin azaldığını düşünse de, aksine satın almayı düşünenlerin sayısı artıyor. İşte araştırmanın sonuçları...                
    Elektrikli araç sahibi olmayı düşünenlerin sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene Avrupa'da elektrikli araç pazarında yaşanan durgunluğa rağmen, elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor. Kimileri elektrikli araçlara olan talebin azaldığını düşünse de, aksine satın almayı düşünenlerin sayısı artıyor.

    İçten yanmalı araç sahiplerinin ilgisi artıyor

    Otomobil bayilerine yazılım sağlayan bir şirket olan CDK Global, içten yanmalı araç sahiplerine gelecekte elektrikli bir araç almayı düşünüp düşünmediklerini sordu. 2023'te ankete katılanların %18'i elektrikli araç almayı düşünürken, 2024'te bu oran %31'e çıktı. Hibrit otomobil sahibi olanların soruya olumlu cevap verme oranı ise %38'den %54'e çıktı.

    Elektrikli araç satışlarındaki hızlı büyüme bir miktar yavaşlasa da, bulgular önümüzdeki dönemde talebin artmaya devam edeceğini gösteriyor. Yılın ilk ayındaki satış rakamları da bu öngörü doğruluyor. Ocak'ta elektrikli araç satışları geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %18 büyüme kaydetti.

    CDK Global'in anketi ayrıca, insanların elektrikli araçlarla ilgili yanlış veya eksik bilgilerinin azalma eğiliminde olduğunu da ortaya koyuyor. Ankete katılan içten yanmalı otomobil sahiplerinin %60'ı elektrikli bir aracın daha düşük maliyetle şarj edildiğini bildiğini söylerken, %48'i hızlı şarjın 30 dakika kadar sürdüğünün farkında olduğunu söyledi. %49'u ise yerel şarj istasyonlarının varlığının farkında olduğunu belirtti. Bu rakamlar, 2023'e göre önemli bir artışa işaret ediyor.

    Anketten çıkan diğer bir ilginç sonuç, müşterilerin çoğunun elektrikli araçların daha yüksek bakım maliyetine sahip olduğunu düşünmeleri. Gerçekte, elektrikli araçlar çok daha az hareketli parçaya sahip olduğu ve rutin olarak değişmesi gereken çok daha az parçası olduğu için daha düşük bakım maliyetlerine sahip. 

    Özetle, insanların elektrikli araçlar konusundaki yanlış bilgileri, onları satın almaktan alıkoyabiliyor. Ancak, doğru bilgi edinip ön yargılardan kurtuldukça elektrikli araçlara yönelim de artıyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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