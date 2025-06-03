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Yerli otomobil Togg T10X sahipleri için Kurban Bayramı’na özel kampanya başladı. Kampanya sayesinde bayram yolculuklarınızdaki şarj maliyetini düşürebilir ve Togg tişörtü elde edebilirsiniz.

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Togg’un mobil uygulaması Trumore’da 1.000 TL değerindeki “Bayram Şarj Paketi” satışa sunuldu. Bu paketin içeriğinde 2.000 TL değerinde Trugo şarj bakiyesi ve 1 adet T10X tişörtü bulunuyor. 2.800 TL değerindeki bu paketi 1.000 TL’ye satın alabiliyorsunuz.

Bayram Şarj Paketi’ni satın aldığınızda yüklenecek olan 2.000 TL değerindeki ödül parayı 15 Haziran 2025 tarihine kadar Trumore üzerinden yapılacak Trugo şarj işlemlerinde kullanmak mümkün. Tişört hediyesi için “Bayram Şarj Paketi” ile birlikte T10X tişörtlerinden birini sepete eklemeniz gerekli. 7 farklı renk seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz.

Togg Bayram Şarj Paketi Nasıl Alınır?

T10X'inizin kayıtlı olduğu Trumore uygulamasına giriş yapın.

Mağaza'yı ziyaret edin.

Dijital Ürünler kısmından 1.000 TL değerindeki Bayram Şarj Paketi'ni sepete ekleyin.

Mağazadaki Koleksiyon bölümünden 1 adet tişörtü sepetinize ekleyin.

Ödemenizi yapın.

Trumore mobil uygulamasında Akılı Cihazım kaydı bulunan kullanıcılar Trumore uygulamasındaki Mağaza bölümünden 1.000 TL değerindeki Bayram Şarj Paketini ve hediye T10X tişörtünü satın alabilir. Bayram Şarj Paketi, 9 Haziran saat 23.59’a kadar Trumore Mağazasında satışta olacak.

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Togg’dan bayram paketi: Şarj bakiyesi ve T10X tişörtü hediye

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