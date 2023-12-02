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Elektrikli otomobil kullanıcıları, elektrikli araç şarj istasyonlarının gereksiz işgalinden şikayetçi. Benzinli ve dizel motora sahip araçlar, şarj istasyonlarına park ediliyor ve aracını şarj etmek isteyen vatandaşların mağduriyetine neden oluyor.

Gürsoy Grup’un bünyesinde bulunan teknoloji şirketi Exepix markası Pilstop, yeni ürünüyle önemli bir soruna çözüm sunuyor. Akıllı Bariyer Sistemi ‘SafeStop’ sürdürülebilir geleceğe yönelik teknolojisiyle elektrikli araçların şarj istasyonlarını koruyor.

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Yeni ürünün elektrikli araç sektöründe önemli bir yer edineceğine değinen Exepix CTO’su Emre Bora, “Pilstop’da elektrikli şarj teknolojileri geliştirirken araç kullanıcıları için önemli bir soruna çözüm getirmeyi de hedefledik. SafeStop ismini verdiğimiz akıllı bariyer sistemimizi elektrikli araçların istasyonlarına entegre ederek elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesine engel oluyor. Bu yenilikçi akıllı bariyer sistemi, mobil uygulama entegrasyonu ile kullanıcılarına kolay ve etkili bir kontrol imkanı da sunuyor. Bunun yanı sıra SafeStop ürünümüz tamamen kişileştirilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. SafeStop’un kısa zamanda kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Ayrıca yeni geliştirdiğimiz şarj asistanıyla da (motorlu kablo aparatı) elektrikli araç sahibi özellikle kadın sürücülerimize kolaylık sağlamayı hedefledik. Sürdürülebilir ekonomiye güçlü yazılım alt yapımızla yeni ürünler ekmeye devam edeceğiz” dedi.

Pilstop'un Safestop Akıllı Bariyer Sistemi ve geliştirdiği ürünleri, Türkiye'nin elektrikli araç şarj teknolojileri alanındaki yerini de güçlendiriyor.

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Elektrikli araç şarj istasyonlarına akıllı bariyerler geliyor