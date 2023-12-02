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    Elektrikli araç şarj istasyonlarına akıllı bariyerler geliyor

    Elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesini engellemek amacıyla akıllı bariyer sistemi geliştirildi.                                

    Elektrikli araç şarj istasyonlarına akıllı bariyerler geliyor Tam Boyutta Gör

    Elektrikli otomobil kullanıcıları, elektrikli araç şarj istasyonlarının gereksiz işgalinden şikayetçi. Benzinli ve dizel motora sahip araçlar, şarj istasyonlarına park ediliyor ve aracını şarj etmek isteyen vatandaşların mağduriyetine neden oluyor. 

    Gürsoy Grup’un bünyesinde bulunan teknoloji şirketi Exepix markası Pilstop, yeni ürünüyle önemli bir soruna çözüm sunuyor. Akıllı Bariyer Sistemi ‘SafeStop’ sürdürülebilir geleceğe yönelik teknolojisiyle elektrikli araçların şarj istasyonlarını koruyor.

    Yeni ürünün elektrikli araç sektöründe önemli bir yer edineceğine değinen Exepix CTO’su Emre Bora, “Pilstop’da elektrikli şarj teknolojileri geliştirirken araç kullanıcıları için önemli bir soruna çözüm getirmeyi de hedefledik. SafeStop ismini verdiğimiz akıllı bariyer sistemimizi elektrikli araçların istasyonlarına entegre ederek elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesine engel oluyor. Bu yenilikçi akıllı bariyer sistemi, mobil uygulama entegrasyonu ile kullanıcılarına kolay ve etkili bir kontrol imkanı da sunuyor. Bunun yanı sıra SafeStop ürünümüz tamamen kişileştirilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. SafeStop’un kısa zamanda kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

    Ayrıca yeni geliştirdiğimiz şarj asistanıyla da (motorlu kablo aparatı) elektrikli araç sahibi özellikle kadın sürücülerimize kolaylık sağlamayı hedefledik. Sürdürülebilir ekonomiye güçlü yazılım alt yapımızla yeni ürünler ekmeye devam edeceğiz” dedi.

    Pilstop'un Safestop Akıllı Bariyer Sistemi ve geliştirdiği ürünleri, Türkiye'nin elektrikli araç şarj teknolojileri alanındaki yerini de güçlendiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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