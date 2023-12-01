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    Elektrikli araçların ithalatına yönelik düzenlemede yeni detaylar ortaya çıktı

    Ticaret Bakanlığı, elektrikli araçların ithalatında önemli değişikliklere gidildiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve sektör karar sonrasında karışmıştı. Şimdi ise yeni detaylar açığa çıktı.
    Elektrikli araçların ithalatına yönelik düzenlemede yeni detaylar Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” ile elektrikli araç ithalatı için yeni zorunluluklar getirilmişti. Tebliğ yayınlandığı an itibariyle otomotiv sektöründe kargaşa yaratmıştı zira net olamayan ifadeler bulunuyordu. Şimdi ise tebliğe ilişkin son derece önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

    Elektrikli araç ithalatında önemli gelişmeler

    Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlana tebliğ ile birlikte Türkiye pazarına yeni gelecek markalara Türkiye’nin 7 bölgesinde TSE standartlarında en az 20 yetkili servis açma şartı getirilmişti. Ek olarak Türkçe hizmet verecek en az 40 personelin bulunduğu çağrı merkezi, personelinin yeterlilik belgesi, yerleşik yetkili temsilci, batarya izleme sistemleri gibi zorunluluklar da şart koşulmuştu.

    Ancak AB ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkelerin bu karar dahilinde olmadığı belirtilmişti. Ancak tebliğdeki “menşei” kelimesi gibi belirsiz detaylar karmaşaya neden olmuştu. Bu arada Türkiye'de yürürlükte 23 STA bulunuyor: EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri.

    Şimdi ise Gazeteci Emre Özpeynirci’nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, tebliğde geçen “menşei” kelimesi ilgili modelin üretildiği yer anlamına geliyor. Yani, Almanya’da üretilen Tesla araçları bu düzenlemeden muaf tutulurken Çin’de üretilen modeller dahil olmuş oluyor. Ancak örneğin, ülkemizde üretim yapan Toyota, elektrikli araçları için bu yönetmeliğin kapsamına giriyor.

    Bununla birlikte 20 servisin distribütör tarafından sahip olunması şart olacak ancak bayilik sözleşmesi de kabul görecekmiş. Mesleki yeterlilik belgesi tarafında ise TSE bir eğitim ve sertifikasyon programı hazırlıyor. Elektrikli araç bakım onarım personelinin hepsinin bu belgeye ihtiyacı olacak, ilgili detaylar yakında internet sitesinde duyurulacak. Çağrı merkezi tarafında ise ilk etapta zorunluluk şart koşulmazken burada esneklikler sağlanacakmış.

    Tebliğdeki bir diğer önemli konu da yerleşik yetkili temsilci zorunluluğuydu. Türkiye’de yerleşik temsil gerekli ama temsilcinin menşe ülkeden olması gerekliliği bulunmuyor. Öte yandan aktarılanlara göre bataryaların takip sistemini çok önemli olarak görülüyor. Türkiye’ye giren her bataryanın hem bileşenleri hem de teknolojisinin takip edilmesi isteniyor. Bu bataryaların kullanım ömürleri dolduğunda veya kullanılamaz hale geldiklerinde nasıl imha edilecekleri de kontrol edilecek.

    Kaynakça https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar?s=1 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231129-6.htm?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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