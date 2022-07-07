Vietnamlı üretici VinFast, yeni nesil elektrikli araçları için katı hal pil tedarik edecek

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Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast, yoluna yeni yatırımlarla devam ediyor. Bu yıl içerisinde Avrupa ve ABD pazarlarına giriş yapmaya hazırlanan şirket şimdi de Tayvanlı batarya şirketi ProLogium Technology ile katı hal pilleri üzerine iş birliği yapacağını duyurdu.

ProLogium ile iyi niyet sözleşmesi imzalayarak yeni nesil elektrikli araçları için batarya tedarikini güvence altına alan VinFast, çatı şirketi Vingroup üzerinden söz konusu batarya girişimine yatırım yapacak. Yapılan açıklamada tam yatırım miktarı paylaşılmadı ancak "on milyonlarca ABD doları" ifadelerine yer verildi.

Anlaşma kapsamında ProLogium'un 2024 yılından itibaren VinFast'e katı hal pili tedarikine başlayacağı ifade ediliyor. Tayvanlı şirketin ilk büyük katı hal pili üretim tesisi 2023'ün başlarında açılacak ve buradaki kapasitenin büyük bir bölümü VinFast'e ayrılacak. VinFast, Vietnam'da bir batarya fabrikası kurmak için ProLogium ile ortak girişim kurmayı da değerlendiriyor.

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Teorik olarak katı hal pillerin sıvı elektrolit kullanan geleneksel pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu ve daha hızlı şarj imkanı tanıdığı belirtiliyor. Pek çok üretici yeni nesil elektrikli araçları için katı hal pil geliştiricilerine yatırım yapıyor. Örneğin Kolorado merkezli Solid Power şirketi Ford ve BMW'den, Kaliforniya merkezli QuantumScape ise Volkswagen Grubu'ndan yatırım almış durumda.

VinFast, geçtiğimiz Mart ayında ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde elektrikli araç ve batarya üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. İlk etapta 2 milyar dolarlık yatırımla temeli atılacak tesisin 2024'te üretime başlaması hedefleniyor. VinFast ayrıca Almanya'da elektrikli araç fabrikası açmak için de lokasyon arayışında.

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Elektrikli araç üreticisi VinFast'ten katı hal pil anlaşması