Vietnam'ın yerli otomobil markasından yeni model: %100 elektrikli VF 3

Genel silüetiyle Suzuki Jimny modelini akıllara getiren VF 3'ün gövde uzunluğu 3114 mm. Bu da Jimny'e göre 53 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. Yan tarafta 16 inçlik beş kollu siyah jantlarıyla dikkat çeken modelin kapı kolları, yan aynaları, A sütunları ve tavanı da siyah renkte tasarlanmış. Arkada ise yine logoyla bütünleşik krom süslemeler ve tek parçadan oluşan küçük stop lambaları mevcut.
VF 3'ün motor ve batarya ile ilgili detayları henüz açıklanmadı. VinFast, söz konusu modelin Vietnamlıların milli aracı olma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Eylül ayında siparişe açılması planlanan model için teslimatlar 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi