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    Vietnam'ın yerli otomobil markasından yeni model: %100 elektrikli VF 3

    Vietnam'ın yerli elektrikli araç markası VinFast, bu kez küçük ve şirin bir otomobille karşımızda. VF 3 adı verilen yeni modelin Vietnam pazarına özel olarak geliştirildiği belirtiliyor.
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    Vietnam'ın yerli otomobil markasından yeni model: VF 3 Tam Boyutta Gör
    VinFast VF 3'ün köşeli tasarımı ve büyük plastik korumaları, onun küçük bir arazi aracı karakterine bürünmesine sebep olmuş. Otomobilin ön tarafında panjuru, farları ve logoyla uyumlu krom süslemeleri kapsayan altıgen panel dikkat çekiyor. Tampon ise tamamen siyah plastik malzemeden oluşuyor ve kenarlarında sahte hava girişleri göze çarpıyor.

    Genel silüetiyle Suzuki Jimny modelini akıllara getiren VF 3'ün gövde uzunluğu 3114 mm. Bu da Jimny'e göre 53 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. Yan tarafta 16 inçlik beş kollu siyah jantlarıyla dikkat çeken modelin kapı kolları, yan aynaları, A sütunları ve tavanı da siyah renkte tasarlanmış. Arkada ise yine logoyla bütünleşik krom süslemeler ve tek parçadan oluşan küçük stop lambaları mevcut.

    Vietnam'ın yerli otomobil markasından yeni model: VF 3 Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellerde sadece ön bölümü görsek de VF 3'ün beş kişilik kompakt bir yaşam alanına sahip olduğu belirtiliyor. Bu alanda kontrast dikişlere sahip deri koltuk döşemeleri dikkat çekiyor. Konsolun üzerinde ise kumaş benzeri bir malzeme kullanılmış gibi görünüyor. İki kollu direksiyon simidi, küçük dijital gösterge ekranı ve ince havalandırma ızgaraları da konsol üzerinde göze çarpan detaylar arasında.

    VF 3'ün motor ve batarya ile ilgili detayları henüz açıklanmadı. VinFast, söz konusu modelin Vietnamlıların milli aracı olma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Eylül ayında siparişe açılması planlanan model için teslimatlar 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak.

    Vietnam'ın yerli otomobil markasından yeni model: VF 3 Tam Boyutta Gör

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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