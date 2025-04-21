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    CATL, 5 dk şarjla 520 km menzil sunan yeni nesil bataryasını tanıttı

    Çin'in bir numaralı batarya üreticisi CATL, süper hızlı şarj özelliğine sahip Shenxing bataryasının ikinci neslini tanıttı.                                             

    CATL'den 5 dk şarjla 520 km menzil sunan yeni nesil batarya Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların hayati organlarından biri olan bataryayla ilgili gelişmeler devam ediyor. Çinli batarya devi CATL, bugün düzenlenen bir etkinlikte "Shenxing" adını verdiği bataryasının ikinci neslini tanıttı. Şirket, yeni bataryanın bu yıl 70'e yakın yeni elektrikli araç modeline güç vereceğini açıkladı.

    CATL'nin teknoloji sorumlusu Gao Huan, Şanghay'da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, yeni nesil Shenxing bataryasının yalnızca beş dakikalık şarjla 520 kilometrelik menzil sağlayabildiğini belirtti.

    CATL'in ikinci nesil bataryası, şarj hızıyla limitleri zorluyor. 800 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden batarya, 1.3 MW'ye varan maksimum şarj gücüyle 12C şarj oranına ulaşıyor. Söz konusu batarya, zorlu koşullarda dahi ultra hızlı şarj özelliğini korumasıyla öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, -10 derecede dahi sadece 15 dakikada %5-80 arası dolum sağlanabiliyor.

    CATL ayrıca enerji yoğunluğu kilogram başına 175 Wh olan yeni bir sodyum batarya ürününü de piyasaya sürdü. Aralık ayında seri üretimine başlanması planlanan sodyum iyon batarya, hibrit ve tamamen elektrikli araçlarla uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Bu batarya, hibrit araçlarda 200 km, tamamen elektrikli araçlarda ise 500 km'ye kadar menzil sunacak.

    Sodyum iyon bataryalar genelde düşük enerji yoğunluğuna (100 - 160 Wh/kg) sahip olmasıyla bilinir. Çinli firmanın bu yoğunluğa ulaşmış olması, sodyum bataryalar için umut verici bir gelişme. Sodyum bataryalar hammadde ve üretim maliyeti, sürdürülebilirlik ve düşük sıcaklık performansı gibi çeşitli avantajlara sahip olmasıyla biliniyor.

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