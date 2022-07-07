İkinci nesil Volkswagen Phaeton, üretilseydi böyle görünecekti

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Volkswagen'in lüks sedan modeli Phaeton, 2016 yılında son örneğinin banttan inmesiyle üretim hayatına veda etti. Alman üretici, aracın 20. yıl dönümünde, üretimi durdurma kararının ardından vazgeçilen ikinci nesil Volkswagen Phaeton'un tasarımını ilk kez gösterdi.

Resmi fotoğraflarda görüldüğü gibi Phaeton D2 proje ismiyle geliştirilen araç üretime yakın, yürür bi prototip. Ancak bakıldığında hatlardan inmeye hazır bir üretim modeli gibi görünüyor. Söz konusu modelin ön bölümünde geniş bir krom ızgara ve ince farlar dikkat çekiyor.

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Arka bölümdeki tasarım ise bizlere günümüzdeki Skoda Superb'i anımsatıyor. Stoplar iki modelde de ince bir krom şerit ile birbirine bağlanıyor. Bunun yanı sıra Phaeton prototipinde ince bir bagaj spoyleri, krom egzoz çıkışları ve daha bolca krom detaya da yer verildiğini görmekteyiz.

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İkinci nesil Volkswagen Phaeton'un geniş kapıları arkada bolca bacak mesafesi sunan ve geniş bir orta konsol ile ayrılan konforlu koltuklara açılıyor. Ön koltuk sırtlarındaki ekranların yanı sıra konsolda da araçla ilgili fonksiyonları kontrol etmek üzere bir tablet bulunuyor.

Bolca ahşap görünümlü detaylara yer verildiğini gördüğümüz kabinde Touareg'den tanıyabileceğimiz, dijital ekranlardan oluşan 'Innovision Cockpit' de dikkat çeken detaylar arasında. Yine orta konsoldaki vites topuzu, bardaklıklar ve düğmelerin yerleşimi de Touareg'dekiyle oldukça benzer.

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Phaeton, günümüzde satılıyor olsaydı Touareg ve A8 gibi büyük modellerin kullandığı MLB Evo platformu üzerine inşa edilecekti.

Volkswagen Phaeton

2022 yılında piyasaya sürülen Phaeton, 2007 ve 2014 yılları arasında dört kez güncellendi. 2016 yılında ise bantlara veda etti. Şeffaf fabrika olarak da bilinen Gläserne Manufaktur'da üretilen modelde V8, V6 ve V6 TDI gibi alışıldık seçeneklerin yanında W12 ve V10 TDI motorlar da kullanıldı. Söz konusu modelde havalı süspansiyon sistemi, W12 motorla sunulan karbon seramik frenler ve çeşitli sürücü asistan sistemleri bulunuyordu.

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İkinci nesil Volkswagen Phaeton, üretilseydi böyle görünecekti