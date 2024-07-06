Elektrikli araçlar için taşınabilir güneş panelli şarj cihazı geliştirildi

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi çözümleri sunan GoSun isimli bir girişim, elektrikli araçlar için taşınabilir güneş panelli şarj cihazı geliştirdi. Aracın tavanına yerleştirilen ve açılabilen güneş panelleriyle, harket halinde ve park halindeyken otomobilleri şarj etmek mümkün hale geliyor.

1200 Watt'a kadar güç üretebiliyor

GoSun Solar EV şarj cihazı, otomobillerin tavan rafına kolaylıkla monte edilerek, evde, ofiste, şantiyede veya kamp yerinde elektrikli araçların şebekeye ihtiyaç duymadan kolaylıkla şarj edilebilmesini sağlıyor. Panellerin her türlü hava koşuluna dayanıklı, hafif ve verimli olduğu belirtiliyor. Park halindeyken açılabilen ve otomobilin bütün yüzeyini kaplayan paneller 1200 Watt'a kadar güç üretebiliyor. Aynı zamanda hırsızlık olaylarına karşı kilitlenebiliyor.

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32 kg ağırlığa sahip güneş şarj cihazı, iki kişi tarafından 20 dakikada kurulabiliyor ve günde 48 km'ye kadar menzil ekleyebiliyor. Ortalamada ise mevsime ve hava durumuna göre 16-32 km arası menzil sağlayabiliyor. Bu sayede sadece kampçılar için değil, apartmanlarda yaşayan ve aracını evinde şarj etme imkanı olmayan kişiler için de güzel bir çözüm sunuyor.

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Elektrikli araçlar için taşınabilir solar şarj cihazı üretildi