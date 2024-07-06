Elektrikli araçlar için taşınabilir güneş panelli şarj cihazı geliştirildi

1200 Watt'a kadar güç üretebiliyor
GoSun Solar EV şarj cihazı, otomobillerin tavan rafına kolaylıkla monte edilerek, evde, ofiste, şantiyede veya kamp yerinde elektrikli araçların şebekeye ihtiyaç duymadan kolaylıkla şarj edilebilmesini sağlıyor. Panellerin her türlü hava koşuluna dayanıklı, hafif ve verimli olduğu belirtiliyor. Park halindeyken açılabilen ve otomobilin bütün yüzeyini kaplayan paneller 1200 Watt'a kadar güç üretebiliyor. Aynı zamanda hırsızlık olaylarına karşı kilitlenebiliyor.
32 kg ağırlığa sahip güneş şarj cihazı, iki kişi tarafından 20 dakikada kurulabiliyor ve günde 48 km'ye kadar menzil ekleyebiliyor. Ortalamada ise mevsime ve hava durumuna göre 16-32 km arası menzil sağlayabiliyor. Bu sayede sadece kampçılar için değil, apartmanlarda yaşayan ve aracını evinde şarj etme imkanı olmayan kişiler için de güzel bir çözüm sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.