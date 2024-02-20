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    Anlık Bildirim

    Solar elektrikli araç Aptera üretime hazır: Hiç şarj etmeden kullanabilmek mümkün!

    Kaliforniyalı bir girişim tarafından 2007 yılında ilk olarak tanıtılan fütüristik görünümlü elektrikli araç nihayet üretime giriyor. İlk 2.000 adet Aptera solar otomobil için üretim slotları alındı.
    Solar elektrikli araç Aptera üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Kaliforniyalı bir girişim tarafından 2007 yılında ilk olarak tanıtılan fütüristik görünümlü elektrikli araç nihayet üretime giriyor. Bir yıl süren kitlesel fonlama çabasının ardından, ilk 2.000 adet Aptera Launch Edition solar elektrikli otomobil için üretim slotları alındı.

    Bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen iki yolcu kapasiteli araç, gözyaşı damlası tasarımıyla çok düşük sürtünme katsayısına (0.13 Cd) ulaşarak maksimum menzil vadediyor.

    Solar elektrikli araç Aptera üretime hazır Tam Boyutta Gör

    Yaz aylarında hiç şarj etmeden kullanabilmek mümkün

    Aracın üst kısmında bulunan 700 Watt kapasiteli güneş panelleri sayesinde, güneşli bir günde araç sadece güneş enerjisiyle 64 kilometre yol gidebiliyor. 60 kWh batarya ile gelen ve yılın belirli dönemlerinde hiç şarj olmadan kullanılabileceği ifade edilen üç tekerlekli araç, tek bir şarj ile 643 km menzil sunuyor.

    Solar elektrikli araç Aptera üretime hazır Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2009 yılında üretim öncesi prototipi hazırlanan araç gecikmeler ve şirketin mali sıkıntıları sebebiyle üretime geçemedi. Şirketi kapatmak durumunda kalan ortaklar önce fikri mülkiyetini Çinlilere sattı. Daha sonra da 2019 yılında geri aldılar.

    20 binden fazla ön sipariş aldığı tahmin edilen Aptera, 25 bin dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 174 beygir güç sunuyor. Hafif, kompozit gövdesi sayesinde 100 km/h hıza 4 saniyede çıkabildiği belirtiliyor. Aracın son hızı ise 160 km/h olarak belirlenmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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