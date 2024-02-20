Solar elektrikli araç Aptera üretime hazır: Hiç şarj etmeden kullanabilmek mümkün!

Bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen iki yolcu kapasiteli araç, gözyaşı damlası tasarımıyla çok düşük sürtünme katsayısına (0.13 Cd) ulaşarak maksimum menzil vadediyor.
Yaz aylarında hiç şarj etmeden kullanabilmek mümkün
Aracın üst kısmında bulunan 700 Watt kapasiteli güneş panelleri sayesinde, güneşli bir günde araç sadece güneş enerjisiyle 64 kilometre yol gidebiliyor. 60 kWh batarya ile gelen ve yılın belirli dönemlerinde hiç şarj olmadan kullanılabileceği ifade edilen üç tekerlekli araç, tek bir şarj ile 643 km menzil sunuyor.
20 binden fazla ön sipariş aldığı tahmin edilen Aptera, 25 bin dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 174 beygir güç sunuyor. Hafif, kompozit gövdesi sayesinde 100 km/h hıza 4 saniyede çıkabildiği belirtiliyor. Aracın son hızı ise 160 km/h olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.