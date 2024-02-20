Solar elektrikli araç Aptera üretime hazır: Hiç şarj etmeden kullanabilmek mümkün!

Tam Boyutta Gör Kaliforniyalı bir girişim tarafından 2007 yılında ilk olarak tanıtılan fütüristik görünümlü elektrikli araç nihayet üretime giriyor. Bir yıl süren kitlesel fonlama çabasının ardından, ilk 2.000 adet Aptera Launch Edition solar elektrikli otomobil için üretim slotları alındı.

Bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen iki yolcu kapasiteli araç, gözyaşı damlası tasarımıyla çok düşük sürtünme katsayısına (0.13 Cd) ulaşarak maksimum menzil vadediyor.

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Yaz aylarında hiç şarj etmeden kullanabilmek mümkün

Aracın üst kısmında bulunan 700 Watt kapasiteli güneş panelleri sayesinde, güneşli bir günde araç sadece güneş enerjisiyle 64 kilometre yol gidebiliyor. 60 kWh batarya ile gelen ve yılın belirli dönemlerinde hiç şarj olmadan kullanılabileceği ifade edilen üç tekerlekli araç, tek bir şarj ile 643 km menzil sunuyor.

Tam Boyutta Gör İlk olarak 2009 yılında üretim öncesi prototipi hazırlanan araç gecikmeler ve şirketin mali sıkıntıları sebebiyle üretime geçemedi. Şirketi kapatmak durumunda kalan ortaklar önce fikri mülkiyetini Çinlilere sattı. Daha sonra da 2019 yılında geri aldılar.

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20 binden fazla ön sipariş aldığı tahmin edilen Aptera, 25 bin dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 174 beygir güç sunuyor. Hafif, kompozit gövdesi sayesinde 100 km/h hıza 4 saniyede çıkabildiği belirtiliyor. Aracın son hızı ise 160 km/h olarak belirlenmiş.

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Solar elektrikli araç Aptera üretime hazır