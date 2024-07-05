Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımı iddiası

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Tam Boyutta Gör BYD ile Türk yetkililerin bir süredir yatırım odaklı olarak görüştükleri biliniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ve Chery ile yapılan görüşmelerin ileri aşamalara geçtiği belirtilmişti. Şimdi ise Bloomberg, Çinli BYD’nin Türkiye’ye 1 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımı yapmaya hazırlandığını bildirdi.

BYD, 1 milyar dolarlık yatırım yapabilir

Aktarılanalar göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BYD ile yapılan anlaşmayı tesisin inşa edileceği Manisa’da Pazartesi günü düzenlenecek törenle duyurması bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye, Çin menşeili tüm otomobil türlerine (elektrik, hibrit, içten yanmalı) yüzde 40 ek maliyet yükümlülüğü getirmişti. Eğer BYD, iddiaları doğrultusunda Türkiye’de yatırım yaparsa bu gümrük maliyetinden kaçınmış olacak. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Çin menşeili üreticilerin Türkiye’de yatırım yapması halinde ek maliyet yükümlülüğünden muaf olacakları belirtilmişti.

Çinli otomobiller için ek gümrük vergisinde yeni düzenleme 5 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması imzaladığını da belirtelim. Dolayısıyla BYD, burada yapacağı üretim sayesinde Avrupa’nın BYD’ye uygulama kararı aldığı yüzde 10+ yüzde 17,4 ek gümrük vergisinden de kurtulacak. BYD ek olarak Türkiye’nin yükselmeye devam eden ve pazar payı yüzde 8’lere ulaşan elektrikli araç pazarından da faydalanabilecek.

Tam Boyutta Gör Bir süre önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında görüşme gerçekleştirmişti. Burada nükleer enerji dahil olmak üzere çeşitli işbirlikleri konuşulmuştu.

Elbette durum şimdilik bir iddiadan ibaret ve henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Gazeteci Emre Özpeynirci ise yetkililer ile konuştuğunu ve kesin bir şey olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık dev yatırım