Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımı iddiası

BYD, 1 milyar dolarlık yatırım yapabilir
Aktarılanalar göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BYD ile yapılan anlaşmayı tesisin inşa edileceği Manisa’da Pazartesi günü düzenlenecek törenle duyurması bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye, Çin menşeili tüm otomobil türlerine (elektrik, hibrit, içten yanmalı) yüzde 40 ek maliyet yükümlülüğü getirmişti. Eğer BYD, iddiaları doğrultusunda Türkiye’de yatırım yaparsa bu gümrük maliyetinden kaçınmış olacak. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Çin menşeili üreticilerin Türkiye’de yatırım yapması halinde ek maliyet yükümlülüğünden muaf olacakları belirtilmişti.
Bununla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması imzaladığını da belirtelim. Dolayısıyla BYD, burada yapacağı üretim sayesinde Avrupa’nın BYD’ye uygulama kararı aldığı yüzde 10+ yüzde 17,4 ek gümrük vergisinden de kurtulacak. BYD ek olarak Türkiye’nin yükselmeye devam eden ve pazar payı yüzde 8’lere ulaşan elektrikli araç pazarından da faydalanabilecek.
Elbette durum şimdilik bir iddiadan ibaret ve henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Gazeteci Emre Özpeynirci ise yetkililer ile konuştuğunu ve kesin bir şey olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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