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    Anlık Bildirim

    Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımı iddiası

    BYD ile Türk yetkililerin bir süredir yatırım merkezli olarak görüştüğü biliniyordu. Yeni bir rapora göre ise Çinli BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
    Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık dev yatırım Tam Boyutta Gör
    BYD ile Türk yetkililerin bir süredir yatırım odaklı olarak görüştükleri biliniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ve Chery ile yapılan görüşmelerin ileri aşamalara geçtiği belirtilmişti. Şimdi ise Bloomberg, Çinli BYD’nin Türkiye’ye 1 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımı yapmaya hazırlandığını bildirdi.

    BYD, 1 milyar dolarlık yatırım yapabilir

    Aktarılanalar göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BYD ile yapılan anlaşmayı tesisin inşa edileceği Manisa’da Pazartesi günü düzenlenecek törenle duyurması bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye, Çin menşeili tüm otomobil türlerine (elektrik, hibrit, içten yanmalı) yüzde 40 ek maliyet yükümlülüğü getirmişti. Eğer BYD, iddiaları doğrultusunda Türkiye’de yatırım yaparsa bu gümrük maliyetinden kaçınmış olacak. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Çin menşeili üreticilerin Türkiye’de yatırım yapması halinde ek maliyet yükümlülüğünden muaf olacakları belirtilmişti.

    Bununla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması imzaladığını da belirtelim. Dolayısıyla BYD, burada yapacağı üretim sayesinde Avrupa’nın BYD’ye uygulama kararı aldığı yüzde 10+ yüzde 17,4 ek gümrük vergisinden de kurtulacak. BYD ek olarak Türkiye’nin yükselmeye devam eden ve pazar payı yüzde 8’lere ulaşan elektrikli araç pazarından da faydalanabilecek.

    Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında görüşme gerçekleştirmişti. Burada nükleer enerji dahil olmak üzere çeşitli işbirlikleri konuşulmuştu.

    Elbette durum şimdilik bir iddiadan ibaret ve henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Gazeteci Emre Özpeynirci ise yetkililer ile konuştuğunu ve kesin bir şey olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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