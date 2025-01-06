Elektrikli araçlara çağ atlatacak motor tasarımı: İşte detaylar

Donut Lab, motorlarının üretiminde yüzde 50’ye kadar maliyet tasarrufu sağlandığını ve 120’ye yakın parçanın üretim sürecinden çıkarıldığını belirtiyor. Bu durum, gelecekte elektrikli araçların daha uygun fiyatlı olmasını sağlayabilir. Bu arada motorların tekerlek içi konumu, araç şasisinde daha fazla alan açarak batarya kapasitesini artırabilir ya da deneysel aerodinamik tasarımlara da olanak tanıyabilir.
Sadece otomobiller değil, tır ve dronlar için de motor var
Donut Lab, CES 2025’te yalnızca binek araçlar için değil, farklı araç segmentleri için de ürünlerini tanıttı. 21 inçlik jantın daha düşük çalışma devri, 200 kW ve jant başına 3.000 Nm değerine sahip verimlilik odaklı bir kamyon ve tır versiyonu sergilendi. Ayrıca 12 inçlik bir scooter motoru (15 kW) ve 120 mm'lik bir dron motoru (3 kW) da gösterildi. Öte yandan Donut'un 150 kW, 17 inçlik motosiklet motoru halihazırda birkaç elektrikli motosiklette kullanılıyor.