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    Elektrikli araçlara çağ atlatacak motor tasarımı: İşte detaylar

    Avrupa merkezli Donut Lab'ın ikinci nesil göbeksiz elektrikli araç motorları büyük performans ve düşük ağırlığı alışılmadık bir şekle sığdırıyor. Bu, elektrikli araçlar çağ atlatabilir.
    Elektrikli araçlara çağ atlatacak motor tasarımı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    İki yıl önceki CES 2023’te bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen elektrikli motosiklet Verge TS Ultra’yı sizlere aktarmıştık. Bu motoru ilginç kılan şey ise elektrik motorunun entegre edildiği göbeksiz arka tekerlek tasarımıydı. Ancak elektrikli motosikletler diğer elektrikli araçlar kadar kabul gören bir olgu değil. Bu kapsamda Verge Motorcycles’ın bir yan kuruluşu olan Donut Lab’ın ikinci nesil göbeksiz motoruyla teknolojiye yepyeni bir soluk getiriyor.

    Elektrikli araçlarda her şeyi değiştirebilir

    Elektrikli araçlara çağ atlatacak motor tasarımı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Günümüz elektrikli araçların tasarım şekli, içten yanmalı araç mimarisinden çok şey miras alıyor: Aracın gövdesinde bir yerde, bir aktarma organı aracılığıyla tekerleklere bağlanan bir motor (bazen iki veya üç) bulunuyor. Tekerlek içine yerleştirilen elektrik motorları ise tüm bu bileşenleri küçülterek süreci çok farklı bir noktaya taşıyor. Geleneksel tasarımlardan farklı olarak, bu motorlar “donut” şeklindeki yapısıyla hem yüksek performans hem de düşük ağırlık sunuyor.
    Elektrikli araçlara çağ atlatacak motor tasarımı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    21 inç çapındaki yeni nesil Donut motor, birim başına 630 kilovat (845 beygir gücü) ve 4.300 newton-metrelik tork üretebiliyor. Ağırlığı ise yalnızca 40 kilogram. Geleneksel elektrikli motorların üçte biri kadar bir ağırlığa sahip olan bu tasarım, hem daha az enerji tüketimi hem de daha fazla menzil anlamına geliyor. Firmaya göre bu motorları kullanmak, genel olarak araçta yüzlerce kiloluk ağırlık tasarrufu sağlayacak.

    Donut Lab, motorlarının üretiminde yüzde 50’ye kadar maliyet tasarrufu sağlandığını ve 120’ye yakın parçanın üretim sürecinden çıkarıldığını belirtiyor. Bu durum, gelecekte elektrikli araçların daha uygun fiyatlı olmasını sağlayabilir. Bu arada motorların tekerlek içi konumu, araç şasisinde daha fazla alan açarak batarya kapasitesini artırabilir ya da deneysel aerodinamik tasarımlara da olanak tanıyabilir.

    Sadece otomobiller değil, tır ve dronlar için de motor var

    Elektrikli araçlara çağ atlatacak motor tasarımı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ancak her yenilik gibi bu tasarımın da bazı zorlukları var. Donut motorların ağırlığı, doğrudan tekerlek üzerinde olduğu için aracın süspansiyon sistemi üzerindeki etkileri tartışma konusu. Elbette bu sorunlar mühendislikle aşılabilecek düzeydeler.

    Donut Lab, CES 2025’te yalnızca binek araçlar için değil, farklı araç segmentleri için de ürünlerini tanıttı. 21 inçlik jantın daha düşük çalışma devri, 200 kW ve jant başına 3.000 Nm değerine sahip verimlilik odaklı bir kamyon ve tır versiyonu sergilendi. Ayrıca 12 inçlik bir scooter motoru (15 kW) ve 120 mm'lik bir dron motoru (3 kW) da gösterildi. Öte yandan Donut'un 150 kW, 17 inçlik motosiklet motoru halihazırda birkaç elektrikli motosiklette kullanılıyor.



    Kaynakça https://www.cnet.com/home/electric-vehicles/donut-lab-in-wheel-hubless-ev-motors/ https://www.donutlab.com/
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