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    Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen elektrikli motosiklet tanıtıldı

    Elektrikli motosiklet üreticisi Verge, bu yılki CES fuarında ürün yelpazesini bir üst seviyeye çıkardı. Tanıtılan Verge TS Ultra elektrikli motosikleti tasarımı ve performansıyla hayli iddialı.
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    Bilim kurgu filmlerini andıran elektrikli motosiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    CES 2023, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Verge TS Ultra elektrikli motoruna sahne oldu. Bu alandaki başarılı ürünleriyle dikkat çeken ancak sadece Avrupa pazarında boy gösteren Verge, artık vizyonunu TS Ultra ile genişletiyor.

    Verge TS Ultra, hem fütüristtik tasarımı hem de güçlü performansı ile dikkat çekiyor diyebiliriz. Firmayı esasında daha önceki Verge TS ve TS Pro modelleriyle aşinayız. Firma benzer tasarım dilini TS Ultra modelinde de geliştirerek devam ettiriyor. Üründe dikkat çeken şey ise elektrik motorunun entegre edildiği göbeksiz arka tekerlek tasarımı.

    Yüksek menzil ve yüksek hız sunuyor

    Verge TS Ultra'ya 150 kW (201 hp) maksimum güç ve 1.200 Nm gibi oldukça etkileyici bir tork eşlik ediyor. Maksimum hızı 200 km/s ile sınırlandırılan TS Ultra, 0’dan 100’e sadece 2,5 saniyede çıkabiliyor. Tek vitesli aktarma organına sahip olan motosikletin batarya büyüklüğü açıklanmadı ancak maksimum menzilin 359 kilometre olduğu belirtildi. Bu değer muhtemelen şehir için menzili gösteriyor olabilir. Dolayısıyla otoyollarda TS Ultra’nın menzili biraz daha kısa olabilir.

    Ancak Verge, bu modelinde DC hızlı şarj seçeneğini başarılı bir şekilde entegre etmiş durumda. Firmaya göre hızlı şarj ile sadece 25 dakikalık süresi ile yüzde 85 dolum oranı iddia ediliyor. Öte yandan bu aletler pek ucuz değiller. Verge TS ve TS Pro sırasıyla 4,5 ve 3,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süreleri sunuyor. Bu modellerin fiyatları da sırasıyla 26,900 ve 29,900 dolar. Yeni TS Ultra modelinin fiyatı ise 44,900 dolar seviyesinde ve ilk teslimatların bu yıl içerisinde yapılması hedefleniyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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