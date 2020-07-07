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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil

    SUV bombardımanına devam eden Audi, şimdi de Q4 Sportback e-tron konseptiyle karşımızda. Q4 e-tron'un coupe versiyonu olan araç, 2021'de Audi'nin yedinci elektrikli modeli olarak yollara çıkacak.
    1 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil
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    Audi’de SUV modellerin ardı arkası kesilmiyor. Alman marka şimdi de yakın gelecekteki bir başka SUV modele ışık tutan yeni Audi Q4 Sportback e-tron konsepti üzerindeki örtüyü kaldırdı.

    Adından da anlaşılacağı üzere esasında Q4 e-tron konseptinin coupe-SUV versiyonu olarak karşımıza çıkan Q4 Sportback e-tron, kardeşine kıyasla daha sportif bir tasarımla geldi. Sahip olduğu yapıyla çok katmanlı bir kalkanı andıran ön panel, pek çok bölümden oluşan ince LED farlar ve büyük hava girişleri, Q4 Sportback e-tron’un dikkat çeken detayları arasında. Tamponun alt bölümündeki aydınlatılmış “e-tron” rozetinden de bahsetmeden geçmeyelim.

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    Tasarımın devamına baktığımızda, özellikle omuz çizgisiyle daha da belirgin hale getirilen geniş çamurlukları ve 22 inçlik çift tonlu jantları görüyoruz. Arka bölümde ise Audi’nin diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz, boydan boya uzanan stop grubu, aracın sportif görünümüne katkıda bulunan bir spoyler ve yine aydınlatılmış e-tron yazısıyla bezeli oldukça agresif bir difüzör bizleri karşılıyor. Karşımızda duran ürün bir konsept çalışması olduğundan, bu detayların üretim versiyonunda biraz daha yumuşamasını bekleyebiliriz.

    Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil
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    Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine inşa edilen Q4 Sportback e-tron'un ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Ana motor olarak kullanılan arka motor, tek başına 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. Sürücünün daha fazla güç istediği veya daha fazla çekiş gücü gerektiren durumlarda devreye alınabilen ön motor da 102 beygir güç ve 150 Nm tork çıkışına sahip.

    Toplamda 306 beygir güç üreten motorlar sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlayan aracın maksimum sürati 180 km/s ile sınırlandırılmış. Söz konusu elektrik motorlarını besleyen 82 kWh’lık lityum iyon batarya paketi de WLTP ölçümlerine göre tam şarjla 450 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Bunun yanı sıra, Q4 Sportback e-tron’un 500 kilometre menzil sunan arkadan itişli bir versiyonu da söz konusu.

    Audi Q4 Sportback e-tron'un bataryası 125 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip. Bu da lityum iyon bataryanın yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Şimdilik bir konsept olarak karşımızda duran Audi Q4 Sportback e-tron'un üretim versiyonu 2021 yılında yollara çıkacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Alqu 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Bu Q serisi ilk çıktığından beri hep hayalim çok nadir araç beğenirim ama bu seriye çok ayrı bir sempatim var şuan mevcut aracım bu araçlara çok uzak bir kalitede ama bir gün yurt dışına yerleşme fırsatı bulursam görgüsüzlük yapıp bu Q4 ü alacağım bu araca TR de binebilmem için evi takaslamam gerek. takdir edersiniz ki araçtada uyuyamam başka bahara.
    Bu Q serisi ilk çıktığından beri hep hayalim çok nadir araç beğenirim ama bu seriye çok ayrı bir sempatim var şuan mevcut aracım bu araçlara çok uzak bir kalite...
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    artenis (mehmet n.) 1 gün
    Düşünsene bir anda fabrikatör oluyorsun, hayal bu ya.
    Fabrikanda yüzlerce işçin var ve kötü bir olay oluyor PATLAMA oluyor işçiler ölüyor, tabi sen patron olarak üzgünsün ve sana büyük isimler geliyor, moral yemeği veriliyor adına ve büyük isimler sana hediye bundan almış..................................................................................................
    Düşünsene bir anda fabrikatör oluyorsun, hayal bu ya. Fabrikanda yüzlerce işçin var ve kötü bir olay oluyor PATLAMA oluyor işçiler ölüyor, tabi sen patron...
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    dt1907 1 gün
    güzel olmuş beğendim.
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    Alqu 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Bu Q serisi ilk çıktığından beri hep hayalim çok nadir araç beğenirim ama bu seriye çok ayrı bir sempatim var şuan mevcut aracım bu araçlara çok uzak bir kalitede ama bir gün yurt dışına yerleşme fırsatı bulursam görgüsüzlük yapıp bu Q4 ü alacağım bu araca TR de binebilmem için evi takaslamam gerek. takdir edersiniz ki araçtada uyuyamam başka bahara.
    Yanıtla +6
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    artenis (mehmet n.) 1 gün
    Düşünsene bir anda fabrikatör oluyorsun, hayal bu ya.
    Fabrikanda yüzlerce işçin var ve kötü bir olay oluyor PATLAMA oluyor işçiler ölüyor, tabi sen patron olarak üzgünsün ve sana büyük isimler geliyor, moral yemeği veriliyor adına ve büyük isimler sana hediye bundan almış..................................................................................................
    Yanıtla +4
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    500 km çok iyi rakam ama şöyle bir10 dk da tam şarj olayını halletseniz olacak bu iş.Bakalım Tesla mı siz mi yapacaksınız bunu ilk.
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    x2yk (x y) 1 gün
    Bak bunu beğendim dış tasarım olmuş. Hele Almanlar dan tasarımda gelecek ruhu oluşmaya başlamış.
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    Emekkk 1 gün
    Hepsi hikaye otonom sürüş teslayi geçmeleri çok zor
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