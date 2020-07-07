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    Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı

    Hyundai'nin Kore'de satışa sunacağı Country Electric isimli minibüs tam şarj ile 250 kilometre menzil sunuyor. Toplu ulaşımda kullanılmak için tasarlanan minibüs 7.71 metre uzunluğa sahip.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı
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    Ülkemizde çoğunlukla otomobil ve hafif ticari araç modelleriyle tanıdığımız Hyundai, aslında çok daha geniş bir ürün yelpazesine sahip. Koreli üretici, kısa süre önce ürün gamına bir de tamamen elektrikli minibüs ekledi.

    Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsüne “Country Electric” adını verdi. Çoğunlukla kentsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli minibüs 7,71 metre gövde uzunluğuna sahip. Minibüsün iç mekanı en az 15, en fazla 33 koltuklu olacak şekilde tercih edilebiliyor. Country Electric’in motoruna dair henüz bir bilgi paylaşılmamış fakat tam şarj ile 250 kilometre menzil sağlayan 128 kWh’lık lityum iyon polimer bataryadan beslendiğini biliyoruz.

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    Hyundai Country Electric’in bataryası, standart prizden şarj edildiğinde tam doluma ulaşması 17 saat sürüyor. Fakat standart olarak sunulan 150 kW Combo 1 DC şarj sistemiyle bu süre 72 dakikaya indirilebiliyor. Dizel minibüslere ekonomik, çevre dostu ve güvenli bir alternatif olması için geliştirilen elektrikli minibüs, Hyundai’nin iddiasına göre 50-80 km/s arasında dizel muadillerine göre yüzde 30 daha iyi hızlanma sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak"

    Hyundai’nin ilk elektrikli minibüsünde güvenlik odaklı pek çok özellik bulunuyor. Örneğin; yolcu alırken veya indirirken meydana gelebilecek kazaları önlemek için kapıda iki adet sensör bulunuyor. Bu sensörler, kapıda yolcu varken sürücünün kazara kapıyı kapatmasını engelleyerek olası sıkışmaların önüne geçiyor. Söz konusu sensörler arasında bulunan ve doğrudan gaz pedalına bağlı olan ultrasonik sensör de kapıda herhangi bir hareketlenme tespit ettiğinde minibüsün hareket etmesini önlüyor.

    Bunun yanı sıra yapay motor sesi, ani frenleme veya manevra esnasında her bir tekerleği kontrol eden denge kontrol sistemi, frenleri ve motoru kontrol edebilen devrilme önleme sistemi, yokuş kalkış desteği, patinaj önleme sistemi, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip sürücü koltuğu, 7 inç ekrana sahip renkli LCD gösterge paneli ve iki adet 4.2 inç yardımcı ekran da Hyundai Country Electric’in özellikleri arasında.

    Hyundai’nin ilk tamamen elektrikli minibüsü şimdilik yalnızca Kore’de satılacak.  



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    otonom sürüşü derhal otobüs ve dolmuşlara koymalılar. egzoz dumanı gürültü ve üstüne kırma olmayacağından trafikte devrim olur.
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    muhammet atış (muhammet ) 1 gün
    72 dakika nedir.bunu 10 dakikaya indirmediğin sürece traşş
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    Evil.Morty 1 gün
    Harika karavana çevrilebilir. Fakat menzil az geldi. Otomobillerde bile 600km görürken 250 görmek şaşırttı kocaman araçta.
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    Alqu 1 gün yeni yorumcu
    Aslında bizim adalarımız için çok güzel kullanılabilir ben çok beğendim. Maliyetini bilmeden yazıyorum maliyeti yüksekse geri getirisi çok uzun yıllar alacaksa mantıksız olur. Elektrikli bu boyutta bir aracında maliyetinin düşük olacağını pek tahmin etmiyorum.
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    khytr89 (Hakan ) 1 gün
    Okul taşıtı olarak kullanılabilir bence , midibüs diye illa iveco lar gibi karadeniz dağlarını delecek diye bir kaide yok :) Hatta Istanbuldan Kocaeli umuttepe uni ya da Sakarya uni de okuyan ogrencilerin tasinmasi icin de kullanilabilir menzil kurtariyor :)



    Fiyati sprinter kadar olursa tutar bence TR de de
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    FurkanEmir411 1 gün khytr89
    128 kWh batarya sprinterdan pahalıdır.
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    Cihat__ (Cihat ) 1 gün
    "Hyundai tamamen elektrikli ilk minibüsünü tanıttı" olsa daha güzel olurmuş
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    Moueson 1 gün
    Çok çirkin bir tasarımı var aynı binek araçları gibi
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 gün
    önden karsan
    yandan iveco
    tam görmedim ama arkadan da travego sanırsam
    işte aradığım toplama otobüs tasarımı :D
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