Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı

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Ülkemizde çoğunlukla otomobil ve hafif ticari araç modelleriyle tanıdığımız Hyundai, aslında çok daha geniş bir ürün yelpazesine sahip. Koreli üretici, kısa süre önce ürün gamına bir de tamamen elektrikli minibüs ekledi.

Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsüne “Country Electric” adını verdi. Çoğunlukla kentsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli minibüs 7,71 metre gövde uzunluğuna sahip. Minibüsün iç mekanı en az 15, en fazla 33 koltuklu olacak şekilde tercih edilebiliyor. Country Electric’in motoruna dair henüz bir bilgi paylaşılmamış fakat tam şarj ile 250 kilometre menzil sağlayan 128 kWh’lık lityum iyon polimer bataryadan beslendiğini biliyoruz.

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Hyundai Country Electric’in bataryası, standart prizden şarj edildiğinde tam doluma ulaşması 17 saat sürüyor. Fakat standart olarak sunulan 150 kW Combo 1 DC şarj sistemiyle bu süre 72 dakikaya indirilebiliyor. Dizel minibüslere ekonomik, çevre dostu ve güvenli bir alternatif olması için geliştirilen elektrikli minibüs, Hyundai’nin iddiasına göre 50-80 km/s arasında dizel muadillerine göre yüzde 30 daha iyi hızlanma sağlıyor.

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Hyundai’nin ilk elektrikli minibüsünde güvenlik odaklı pek çok özellik bulunuyor. Örneğin; yolcu alırken veya indirirken meydana gelebilecek kazaları önlemek için kapıda iki adet sensör bulunuyor. Bu sensörler, kapıda yolcu varken sürücünün kazara kapıyı kapatmasını engelleyerek olası sıkışmaların önüne geçiyor. Söz konusu sensörler arasında bulunan ve doğrudan gaz pedalına bağlı olan ultrasonik sensör de kapıda herhangi bir hareketlenme tespit ettiğinde minibüsün hareket etmesini önlüyor.

Bunun yanı sıra yapay motor sesi, ani frenleme veya manevra esnasında her bir tekerleği kontrol eden denge kontrol sistemi, frenleri ve motoru kontrol edebilen devrilme önleme sistemi, yokuş kalkış desteği, patinaj önleme sistemi, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip sürücü koltuğu, 7 inç ekrana sahip renkli LCD gösterge paneli ve iki adet 4.2 inç yardımcı ekran da Hyundai Country Electric’in özellikleri arasında.

Hyundai’nin ilk tamamen elektrikli minibüsü şimdilik yalnızca Kore’de satılacak.

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