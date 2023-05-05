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    Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda?

    Bu yazımızda 2023 yılında Türkiye'de ve dünyada ne kadar elektrikli otomobil satıldığının yanı sıra Türkiye'de ve Avrupa'da en çok satılan elektrikli modellerin sıralamasını özetledik.
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    Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artıyor. İlk etapta markalar elektrikli modellerini ülkemize getirmekte kararsızdı ancak son dönemde birçok yeni seçenek karşımıza çıkıyor. Peki Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları ne durumda?

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı verilere göre, 2023 Ocak-Nisan döneminde 252.819 adet otomobil satıldı. Aynı dönemde satılan elektrikli otomobil sayısı ise 7.527 adet olarak karşımıza çıkıyor. Yani elektriklinin toplam satışlardaki payı şimdilik sadece yüzde 3 civarında.

    Dört aylık dönemde Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda ise ilk sırada 926 adet ile Renault ZOE'yi görüyoruz. Uzun süredir pazarda olan modeli 573 adetle Volvo XC40 takip ediyor. D-SUV segmentinde yer alan ve menziliyle dikkat çeken Skywell ET5 ise üçüncü sırada.

    2023 yılında Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli model şöyle:

    1. Renault ZOE - 926 adet
    2. Volvo XC40 - 573 adet
    3. Skywell ET5 - 312 adet
    4. MG ZS EV - 301 adet
    5. Seres 3 - 238 adet
    6. Fiat 500e - 219 adet
    7. Mercedes EQE - 219 adet
    8. Opel Corsa-e - 201 adet
    9. BMW iX - 199 adet
    10. Audi e-tron - 190 adet
    Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? Tam Boyutta Gör
    2023 yılında Avrupa'da en çok satılan 10 elektrikli model ise şöyle:
    1. Tesla Model Y - 71.683 adet
    2. Tesla Model 3 - 19.621 adet
    3. Volkswagen ID.3 - 17.316 adet
    4. Volkswagen ID.4 - 16.646 adet
    5. Dacia Spring - 14.066 adet
    6. Volvo XC40 - 13.786 adet
    7. Fiat 500e - 13.543 adet
    8. Peugeot e-208 - 13.266 adet
    9. MG4 - 12.720 adet
    10. Renault Megane E-Tech Electric - 10.876 adet

    Türkiye'de ne kadar şarj istasyonu var?

    Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deki güncel şarj istasyonu sayısını paylaştı. Buna göre, Türkiye'de ticari olarak hizmet veren toplam 4.398 adet elektrikli araç şarj noktası bulunuyor.

    Ancak bunlardan sadece 898 tanesi DC (hızlı) şarj. Geriye kalanlar ise dolum sürelerinin çok daha uzun olduğu AC şarj istasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü üzere sayı şimdilik oldukça az fakat EPDK'tan işletme lisansı alan 124 şirket var. Tesla ve Togg'un da şarj istasyonlarınn yaygınlaşmasıyla birlikte bu sayı giderek artacak.

    Ülkemizde elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için vergi muafiyeti gibi teşviklerin uygulanması gerekli gibi duruyor. Mevcut durumdaki yüksek fiyatlar pek cazip durmuyor. Buna ek olarak pek çok kişinin otomobili evinde şarj etme gibi bir imkanı bulunmuyor. kW başına 9-10 TL ücret alınan DC şarj istasyonları da ne yazık ki sürdürülebilir bir çözüm değil.

    Dünyada durum ne?

    Güncel verilere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 2.55 milyon NEV (yeni enerjili araç: %100 elektrikli + şarj edilebilir hibrit) satışı gerçekleştirildi. Bu sayının yüzde 70'ini tam elektrikli araçlar oluşturuyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış söz konusu. Satılan araçların yüzde 97'sini binek, yüzde 3'ünü de ticari araçlar oluşturuyor.

    İlk çeyrekteki yeni enerjili araç satışlarının yüzde 59'u Çin'e ait. Ocak ayında elektrikli araçlara yönelik teşvikler sona ermesine rağmen satışlar artmaya devam ediyor. Çin'de yeni enerjili araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artmış.

    Elektrikli araçların pazar payı ülkeden ülkeye büyük oranda farklılık gösteriyor. Bu oran Norveç'te yüzde 71, Çin'de yüzde 28, Almanya'da yüzde 18, ABD'de yüzde 8 ve Japonya'da yüzde 3 olarak karşımıza çıkıyor. 

    Kaynakça https://carnewschina.com/2023/05/02/china-sold-1-5-million-evsphevs-in-q1-2023-accounting-for-59-of-the-world/ https://www.donanimhaber.com/turkiye-deki-elektrikli-arac-sarj-istasyon-sayisi-aciklandi--162960 https://www.autocarpro.in/news-international/zf-joins-navigation-data-standard-association-114781
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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