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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli bisikletler ilk yardım aracı olarak göreve hazır

    Bir teknoloji firması kaza gibi acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardım personelinin olay yerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için elektrikli ilk yardım bisikleti geliştirdi.
    10 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli bisikletler ilk yardım aracı olarak göreve hazır
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    Bireysel mobilite anlamında şehir içindeki en iyi çözümlerden biri olan elektrikli bisikletlerin kullanım alanları giderek artıyor. Şimdi de bir teknoloji firması elektrikli bisikletleri ilk müdahale aracına dönüştürdü.

    Wunderman Thompson Paris isimli bir teknoloji firmasının tasarladığı elektrikli bisiklet, özellikle trafiğin kilitlendiği, ambulansın bile hedefine ulaşmakta zorlandığı şehir merkezlerinde ilk müdahale aracı olarak kullanılacak. Şirket, bisikleti geliştirmek için farklı firmalardan ve acil servis birimlerinden de destek ve tavsiyeler almış.

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    Elektrikli kargo bisikleti mantığıyla geliştirilen acil durum bisikleti, bu alandaki çoğu üç tekerlekli bisikletin aksine iki tekerlek üzerinde gidecek şekilde tasarlanmış. Bu da trafikte sıkışıp kalan araçlar arasından kolayca sıyrılabilmesi amaçlanmış. İnce yapısına rağmen ön bölümünde 150 litrelik bir kargo kutusu bulunuyor. Bunun ilk müdahale için gereken kritik ekipmanlar için yeterli olduğu belirtiliyor.

    Elektrikli ilk müdahale bisikletinin pedal kısmında Bosch'un motoru bulunuyor. Bunun yanında menzil sıkıntısı yaşanmasın diye 500 Wh kapasiteli iki batarya ile donatılmış. Söz konusu bataryalar, pedal destekli sisteme 160 kilometre menzil sağlıyor. 140 desibel korna, mavi medikal semboller ve mavi flaşör ışıkları da elektrikli ilk müdahale bisikletinin fark edilmesini sağlayan özellikler arasında.

    Söz konusu araç elbette bir ambulans görevi göremez. Fakat ambulansın engellere takıldığı durumlarda doktorun hastaya daha kolay ulaşmasını ve ambulans olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi yapmasını sağlayabilir.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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